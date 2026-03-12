Colocar una tapita de agua al lado del tallo de las plantas:

Trucos para mantener mejor las plantas y el jardín. Foto: Grok.

El universo de la jardinería, cada vez existen más soluciones prácticas y económicas para cuidar mejor de las plantas. Entre los trucos caseros que se volvieron virales en los últimos tiempos, uno destaca por su sencillez y efectividad: colocar tapitas de botella con agua o aceite alrededor de los tallos.

El truco de las tapitas de botellas en las plantas: ¿para qué sirve?

El principal objetivo de este método es proteger las plantas de plagas comunes, como hormigas, caracoles y babosas. Al ubicar una tapita alrededor del tallo y llenarla con un poco de agua o aceite, se genera una barrera líquida que dificulta el avance de estos insectos hacia la planta.

¿Para qué sirve este truco? Foto: Grok.

Así, se evita que dañen hojas, brotes o flores sin necesidad de usar productos químicos.

Además, las tapitas ayudan a aislar el tallo del contacto directo con la tierra. Esto es clave para reducir el riesgo de enfermedades provocadas por hongos y bacterias que suelen desarrollarse en suelos húmedos, especialmente en macetas o jardines con riego frecuente.

¿Cómo es la mejor manera de colocar las tapitas de botellas en las plantas?

Aplicar este truco es muy fácil y no requiere experiencia previa en jardinería:

Colocar una tapita de botella alrededor del tallo , apoyándola suavemente sobre la tierra.

Agregar un poco de agua o aceite dentro de la tapita para crear la barrera contra insectos.

Repetir el procedimiento en cada planta o árbol que quieras proteger.

Beneficio extra para el cuidado de las plantas con este sencillo truco

Otro punto a favor de esta técnica es que mejora el microclima alrededor del tallo. El agua contenida en la tapita contribuye a aumentar la humedad local y ayuda a mantener el suelo húmedo por más tiempo.

Esto resulta especialmente útil en épocas de calor intenso o en ambientes urbanos, donde las plantas suelen sufrir estrés hídrico.

Simple, económico y reutilizando materiales, este truco con tapitas de botella se presenta como una excelente alternativa para mantener el jardín sano y protegido.