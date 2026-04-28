Frío inesperado: cómo usar el aire acondicionado en modo calor y ahorrar energía. Foto: Grok AI.

La llegada repentina de bajas temperaturas en Buenos Aires tomó por sorpresa a miles de hogares que, en muchos casos, recurren al aire acondicionado como principal sistema de climatización. Aunque tradicionalmente se lo asocia con el verano, cada vez más equipos cuentan con función frío/calor, una alternativa eficiente para calefaccionar ambientes durante el invierno.

Sin embargo, no todos los usuarios saben cómo utilizar correctamente esta modalidad, lo que puede derivar en un mayor consumo energético o en un rendimiento ineficiente. A continuación, una guía clara para configurar el aire acondicionado en modo calor y optimizar su uso frente a la ola de frío.

Aunque tradicionalmente se lo asocia con el verano, cada vez más equipos cuentan con función frío/calor. Foto: La Casa del Electrodoméstico

¿Cómo se activa el modo calor en el aire acondicionado?

El primer paso es identificar en el control remoto el botón “Mode” o “Modo”. Al presionarlo, se despliegan distintas opciones, generalmente representadas por símbolos. Para calefaccionar, se debe seleccionar el ícono de un sol con la palabra “Heat”, que indica el modo calor.

Una vez activado, es clave ajustar la temperatura. Los especialistas recomiendan fijarla entre 20°C y 24°C, un rango que garantiza confort térmico sin disparar el consumo eléctrico. Cada grado por encima de ese rango puede aumentar significativamente el gasto energético.

Los especialistas recomiendan fijar la temperatura del aire acondicionado entre 20°C y 24°C, una vez configurado el modo calefacción. Foto: Freepik.

¿Por qué tarda en calentar?

Uno de los aspectos que genera dudas es el tiempo que tarda el equipo en comenzar a emitir aire caliente. A diferencia del modo frío, el sistema necesita unos minutos para estabilizarse. Esto ocurre porque el aire acondicionado invierte su ciclo de funcionamiento mediante una bomba de calor, extrayendo energía del exterior para calentar el interior.

Durante ese proceso inicial, es normal que el equipo no expulse aire inmediatamente o que lo haga de forma intermitente. No se trata de una falla, sino de una característica propia del sistema.

Aire acondicionado en modo calor: consejos para un uso eficiente

Para maximizar el rendimiento del aire acondicionado en invierno, se recomienda:

Mantener puertas y ventanas cerradas , evitando pérdidas de calor.

Limpiar los filtros regularmente , ya que la suciedad reduce la eficiencia.

Usar cortinas o persianas , especialmente durante la noche, para conservar la temperatura.

Evitar cambios bruscos de temperatura, que además pueden afectar la salud.

Mantener las habitaciones cerradas evita la fuga de aire caliente y permite que el equipo consuma menos energía. Foto: Pexels.

Asimismo, es importante considerar el tamaño del ambiente. Un equipo con capacidad insuficiente trabajará más de lo necesario, elevando el consumo sin lograr un confort adecuado.

Así, el aire acondicionado en modo calor se posiciona como una opción competitiva frente a las estufas eléctricas tradicionales. Su tecnología permite generar más calor del que consume en electricidad, lo que lo vuelve más eficiente en términos generales.

Con la llegada anticipada del frío, conocer estos detalles no solo mejora la experiencia de uso, sino que también contribuye a un consumo más responsable y sustentable en los hogares.