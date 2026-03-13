Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

A nivel mundial, existe la creencia de qué ciertos días traen mala suerte. El viernes 13 es unas de las fechas con más misticismos a su alrededor, pero para la numerología la interpretación es diferente.

Esto se relaciona con que el viernes representa a Venus, un planeta vinculado con la diosa del amor y la belleza. En numerología, el número 13 se asocia con la combinación del 1 (nuevos comienzos) y el 3 (creatividad y expresión).

Los números marcan distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte que nos corresponden según el signo del zodíaco, para tenerlos en cuenta.

Los números de la suerte de cada signo para el viernes 13 de marzo de 2026

Aries (21 mar – 19 abr): 19, 38

Tauro (20 abr – 20 may): 55, 29

Géminis (21 may – 20 jun): 11, 99

Cáncer (21 jun – 22 jul): 04, 99

Leo (23 jul – 22 ago): 34, 58

Virgo (23 ago – 22 sep): 01, 58

Libra (23 sep – 22 oct): 19, 37

Escorpio (23 oct – 21 nov): 20, 67

Sagitario (22 nov – 21 dic): 12, 64

Capricornio (22 dic – 19 ene): 20, 52

Acuario (20 ene – 18 feb): 41, 28

Piscis (19 feb – 20 mar): 10, 39

Qué es la numerología

La numerología es una práctica interpretativa que asigna sentido a los números a partir de su energía y su vibración. Parte de la premisa de que todo lo que existe emite una frecuencia, y que los números funcionan como traductores de esos movimientos.

Uno de los cálculos más frecuentes se realiza a partir de la fecha de nacimiento. El método consiste en sumar todos los dígitos hasta llegar a un solo número. Si el resultado final es 11, 22 o 33, no se reduce, ya que se trata de cifras consideradas especiales: números maestros.

Hoy es viernes 13: por qué se asocia con la mala suerte y qué dice la numerología

Tal como ocurre con el martes 13, la creencia de que el viernes 13 trae mala suerte es una superstición muy arraigada en muchas culturas. Esta idea ha persistido a lo largo de los siglos y se ha asociado con una variedad de eventos desafortunados.

Si bien puede ser interesante conocer su origen y significado, no hay ninguna razón objetiva o evidencia científica para temer a este día.

En este día, los más supersticiosos tienen diferentes cábalas y rituales para cuidar su suerte como la de empezar con el pie derecho, no tomar decisiones importantes, no casarse ni tomarse transportes de larga distancia.

¿De dónde viene la superstición de que el viernes 13 trae mala suerte?

Existen varias teorías sobre el origen de esta creencia, muchas de ellas relacionadas con eventos históricos y religiosos:

La Última Cena: se dice que la Última Cena de Jesús contó con 13 comensales, siendo Judas Iscariote el decimotercero. Este número, asociado a una traición, ha sido estigmatizado desde entonces.

La crucifixión de Jesús : según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado un viernes.

La mitología nórdica: en esta mitología, se habla de una reunión de 12 dioses a la que se coló un invitado no deseado, el dios Loki, provocando una serie de desgracias.

¿Por qué se ha mantenido esta creencia?

Refuerzo social: al igual que muchas supersticiones, la creencia en la mala suerte del viernes 13 se ha transmitido de generación en generación, reforzándose a través de historias y anécdotas.

Sesgo de confirmación: las personas tienden a recordar los eventos negativos que ocurren un viernes 13 y a olvidarse de los días 13 que transcurren sin incidentes. Esto refuerza la idea de que este día es especialmente desafortunado.

Ansiedad y miedo: la superstición puede generar ansiedad y miedo en algunas personas, lo que puede llevar a cometer errores o a tener accidentes.

El viernes 13 y la mala suerte: ¿tiene alguna justificación científica?

No existe ninguna evidencia científica que demuestre que el viernes 13 es un día más desafortunado que cualquier otro. Los accidentes, los problemas y las desgracias ocurren todos los días del año, sin ninguna relación con una fecha en particular.

Sin embargo, sí está comprobado científicamente que este día tiene su propio tipo de fobia: la paraskevidekatriafobia -tal su nombre científico. Esta proviene del griego y es la sumatoria de tres palabras: paraskevi (viernes), dekatria (trece) y fobia.

Esta fobia no es ni más ni menos que el pánico generado por la llegada de este día y la posibilidad de que ocurran cosas malas, inesperadas o fuera de control y no saber cómo gestionar estas emociones. Esto lleva a que la persona entre en un estado de pánico total sin racionalizar que se trata sólo de un mito.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.