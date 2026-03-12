Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte en muchas ocasiones son utilizados como una herramienta de orientación ya que la numerología se volvió una consulta cotidiana para muchas personas.

Este 12 de marzo de 2026, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco. Entender su significado puede ayudar a encarar la jornada con mayor claridad y foco.

Los números de nuestro signo pueden servirnos ocmo señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas, y cantidades.

Los números de la suerte del jueves 12 de marzo de 2026, signo por signo

Aries (21 mar – 19 abr): 11, 18 y 67

Tauro (20 abr – 20 may): 29, 44 y 56

Géminis (21 may – 20 jun): 38, 40 y 55

Cáncer (21 jun – 22 jul): 01, 17 y 29

Leo (23 jul – 22 ago): 04, 09 y 25

Virgo (23 ago – 22 sep): 10, 21 y 68

Libra (23 sep – 22 oct): 13, 16 y 49

Escorpio (23 oct – 21 nov): 15, 18 y 33

Sagitario (22 nov – 21 dic): 36, 51 y 76

Capricornio (22 dic – 19 ene): 03, 07 y 20

Acuario (20 ene – 18 feb): 32, 55 y 66

Piscis (19 feb – 20 mar): 06, 09 y 35

Qué significado tiene el número 12 en numerología

En numerología, el número 12 representa el cierre de ciclos, la sabiduría, la transformación y la unión de lo material (1) con lo espiritual (2). Es un número de expansión y completitud, a menudo asociado con la creatividad y el despertar espiritual, marcando un camino hacia la maduración personal.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.