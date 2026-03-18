Plantas que llenan de vida cualquier pasillo. Foto: ChatGPT.

El pasillo suele ser uno de los sectores más relegados de la casa. Como es un espacio pensado principalmente para circular, muchas veces queda vacío o con muy pocos elementos decorativos. Sin embargo, especialistas en interiorismo señalan que sumar algunos detalles que den vida, como plantas, puede transformar por completo la percepción de todo el hogar.

En muchas viviendas, los pasillos son angostos, tienen poca luz natural y dependen casi por completo de la iluminación artificial. Aun así, existen especies de interior que se adaptan muy bien a estas condiciones y que, con cuidados simples, pueden aportar frescura, color y una sensación de equilibrio al ambiente.

Plantas que llenan de vida cualquier espacio. Foto: Gemini IA.

Más allá de su función estética, algunas plantas ayudan a generar un ambiente más acogedor dentro de la casa y pueden contribuir a mejorar la calidad del aire, incluso en zonas con menor iluminación.

A continuación, te contamos cuáles son las tres plantas ideales para decorar el pasillo, ya que se adaptan muy bien a espacios con poca iluminación y requieren cuidados mínimos.

Zamioculca, conocida como planta ZZ

La Zamioculcas zamiifolia es una de las plantas de interior más resistentes. Sus hojas gruesas, verdes y brillantes almacenan agua, lo que le permite tolerar largos períodos sin riego.

Gracias a su gran capacidad de adaptación, puede crecer sin problemas en espacios con poca luz natural, por lo que resulta una excelente opción para pasillos o rincones oscuros. Para mantenerla saludable, suele ser suficiente regarla cada dos o tres semanas.

Zamioculca, conocida como planta ZZ. Foto: Instagram @plantasticas_

Sansevieria o lengua de suegra

La Dracaena trifasciata, conocida popularmente como lengua de suegra, es otra planta muy utilizada en interiores. Sus hojas verticales hacen que ocupe muy poco espacio, algo ideal para ambientes estrechos como los pasillos.

Se trata de una especie muy resistente, capaz de soportar poca luz y riegos poco frecuentes. De hecho, necesita cantidades mínimas de agua, por lo que es perfecta para quienes buscan una planta fácil de cuidar.

La lengua de suegra es una planta muy resistente. Foto: Unsplash.

Aspidistra, la planta de la sombra

La Aspidistra elatior suele ser llamada “la planta de la sombra” por su capacidad para desarrollarse en lugares con escasa iluminación. Sus hojas alargadas y de color verde intenso aportan un toque elegante a los ambientes interiores.

También es conocida por su resistencia a los cambios de temperatura y por requerir cuidados mínimos. Lo recomendable es regarla de forma moderada y esperar a que la tierra se seque parcialmente antes de volver a hacerlo.

Aspidistra, la planta de la sombra. Foto: Instagram @viveromariook

Incorporar plantas en el pasillo es una manera sencilla de sumar naturaleza a sectores que suelen pasar desapercibidos. Con pocas modificaciones, ese espacio de paso puede convertirse en un rincón más cálido, armonioso y lleno de vida.