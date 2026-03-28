Glow natural: la crema para la piel Foto: Freepik

El efecto glow dejó de ser una tendencia pasajera para convertirse en una moda que llegó para quedarse. Hoy en día, el cuidado de la piel ya no busca un efecto mate ni completamente de porcelana, sino fresca, jugosa y con una luminosidad natural que resalte tus mejores rasgos.

Impulsado por rutinas virales en redes sociales como TikTok e Instagram, este estilo combina el cuidado de la piel con técnicas de maquillaje que priorizan la luz y la hidratación. La clave está en lograr un equilibrio: un acabado radiante, pero sin exceso.

Glow natural: la crema para la piel Foto: Freepik

Y lejos de recargar el rostro de productos, el efecto glow puede construirse paso a paso, desde la preparación de la piel hasta los últimos detalles. ¿El resultado? Un look versátil que funciona tanto de día como de noche, ideal para todo tipo de pieles y que rejuvenece, dando siempre un aspecto radiante.

Crema glow para la piel: ¿Cuál es la técnica?

El secreto para conseguir un glow increíble no está en un solo producto, sino en una combinación estratégica de skincare y maquillaje. Para ello, existe algo llamado crema glow, un paso esencial del cuidado de la piel que consiste en la hidratación de la dermis con sumo cuidado. Los pasos a seguir para conseguir la mejor luminosidad es la siguiente:

1. Preparación de la piel (la base de todo)

Una piel luminosa empieza con hidratación. Usar una crema humectante y, si es posible, un sérum iluminador ayuda a que la piel refleje mejor la luz de forma natural.

Efecto glow en la piel Foto: Pinterest

2. Mezclar base con crema iluminadora

En lugar de aplicar una base pesada, se recomienda mezclarla con una crema con brillo o iluminador líquido. Esto genera un acabado más liviano y radiante.

3. Aplicación en puntos clave

El glow no va en todo el rostro. Se concentra en zonas estratégicas:

pómulos

puente de la nariz

arco de la ceja

lagrimal

4. Texturas cremosas, no en polvo

Los productos en crema (rubor, iluminador) se integran mejor con la piel y potencian el efecto húmedo. Los polvos, en cambio, tienden a opacar el brillo.

Cuidado de la piel, lavarse la cara. Foto: Freepik.

5. Sellado mínimo

Si es necesario, se aplica apenas polvo translúcido en la zona T para controlar el exceso de grasa, sin perder luminosidad en el resto del rostro.

El resultado final es una piel que se ve saludable, luminosa y natural. Más que tapar imperfecciones, esta técnica busca potenciar la luz propia del rostro, logrando un efecto glow elegante y favorecedor que sigue marcando tendencia.