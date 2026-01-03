Mantener la piel glow en verano: cómo conseguir un bronceado radiante, parejo y saludable con cuidados simples

A medida que sube la temperatura, la piel se vuelve protagonista y el deseo de un tono dorado, luminoso y uniforme se repite cada verano. Pero lograr ese efecto glow no tiene por qué implicar horas de sol ni descuidar la salud de la piel. Con hábitos simples, productos adecuados y algunos aliados clave, es posible conseguir un bronceado parejo y radiante sin dañarla.

A medida que se acerca el verano, las redes sociales se llenan de imágenes de pieles doradas y ese efecto glow que muchos buscan imitar. Pero detrás de esa estética idealizada hay un dato clave que suele pasarse por alto: el bronceado no es sinónimo de salud. El color que aparece en la piel es, en realidad, una reacción natural frente a la exposición al sol.

Cuando la radiación UV penetra las capas cutáneas activa a los melanocitos, las células encargadas de producir melanina. Esta es la que oscurece la piel, pero su función real no es estética, sino que es un mecanismo de defensa. En definitiva, la piel se oscurece para intentar protegerse de un daño que ya ocurrió y que deja una huella.

La exposición solar acumulada a lo largo de los años puede manifestarse en manchas, arrugas prematuras, aparición de nuevos lunares e incluso un aumento del riesgo de cáncer de piel. La buena noticia es que existen alternativas y cuidados que permiten lograr un tono luminoso y parejo sin poner en riesgo la salud de la piel.

Cómo conseguir un tono dorado y luminoso sin exponerse al sol

Hoy, con una mayor conciencia sobre el cuidado personal, empieza a instalarse una nueva idea de “color de verano”: uno luminoso, uniforme y saludable, que no depende de la exposición solar. De esta forma, es posible lograr un bronceado parejo y natural sin recurrir al sol directo. La clave está en elegir alternativas que respeten la piel, aporten color de forma progresiva y acompañen ese tono con una protección diaria que evite el daño acumulado.

En este contexto, L’Oréal Paris, presenta una alternativa para un bronceado sin sol: Sublime Bronze, su línea de autobronceantes en su versión Serum Facial y Bronze Mousse, formulados para lograr un bronceado de tono gradual y saludable mientras completa la rutina de cuidado con su nuevo protector solar UV Defender Aquafusion de textura ligera como el agua, ideal para el uso diario.

¿Cómo lograr un bronceado saludable?

Para el rostro, aplicar Sérum Facial Sublime Bronze de L’Oréal Paris ($38.999) Este nuevo autobronceador diseñado específicamente para el rostro permite obtener gradualmente el tono que deseas y potenciar la luminosidad de la piel. Su fórmula con ácido hialurónico y agua de coco aporta hidratación y es apta para todo tipo de pieles. Su textura no es pegajosa, por lo que permite aplicarse cómodamente.

¿Cómo usarlo?

Mezclar unas gotitas de este autobronceante con una crema facial hidratante, formando un autobronceante a medida. Para un resplandor más claro, añadir de 5 a 7 gotas a una pequeña cantidad de hidratante. Para un bronceado resplandeciente más intenso, añadir de 8 a 10 gotas. Reaplicar a diario hasta lograr el bronceado que te guste.

Cómo tener un bronceado saludable. Foto: L'Oreal.

Para el cuerpo, hay que usar el Sublime Bronze Mousse de L’oréal Paris ($41.500). Se trata de un autobronceante con textura de espuma, ligera como el agua, para un bronceado natural progresivo. La fórmula está enriquecida con Vitamina E y Agua de Coco, que hidrata y da como resultado una piel más lisa y suave. Es de secado rápido e intransferible, por lo que no mancha la ropa.

¿Cómo usarlo?

La ciencia del tono personalizado de Sublime Bronze trabaja con la piel para brindar resultados personalizados, del brillo sutil al bronceado dorado. Utilizar a diario hasta obtener el nivel de resultado deseado. Para un bronceado más duradero, aplicar 3 veces en 12-24 horas.

Cómo tener un bronceado saludable. Foto: L'Oreal.

El protector solar, un paso clave para tener la piel saludable

Para mantener la piel radiante, no hay que saltearse un paso clave en la rutina de skincare: el protector solar. Apliar en el rostro a diario UV Defender Aquafusion ($29.900) con una textura Aqua Gel, ligera y que se absorbe en tan solo 3 segundos, brindando una protección eficaz contra los rayos UVA, UVB y rayos UV de largo alcance, resistente al agua y a la transpiración, con un acabado de anti brillo hasta 12 horas.

Cómo tener un bronceado saludable. Foto: L'Oreal.

No deja residuos ni sensación grasosa, por lo que su fórmula se vuelve ideal para todos los tipos de piel, incluso pieles masculinas.

Con unos simples cuidados y sin exponerse al sol, se puede lograr el “color del verano” ideal. Estas alternativas de bronceado sano permiten un tono dorado, parejo y luminoso y con el mejor beneficio: una piel sana.