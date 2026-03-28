Cuáles son los jazmines con más aroma de todo el mundo. Foto: Grok AI.

El jazmín es una de las plantas ornamentales más valoradas para plantar en jardines, patios y balcones, ya que su aroma intenso, su delicada floración y su notable capacidad de adaptación la hacen una indiscutible de la jardinería. Hay de todos los tipos y tamaños, pero todas ellas son las más elegidas para los departamentos en medio de la ciudad.

Con más de doscientas especies distribuidas en regiones templadas y tropicales de Europa, Asia y África, el jazmín se convirtió en una de las plantas más elegidas por los fanáticos de la jardinería. Su fragancia inconfundible es capaz de inundar hogares enteros y, desde hace siglos, sus pétalos se utilizan para elaborar algunos de los perfumes más finos del mundo.

Jazmín del Cabo. Foto: Unsplash.

Además de su atractivo aroma, el jazmín se destaca por su versatilidad: algunas variedades crecen sin dificultad en macetas y se adaptan a balcones o espacios reducidos, mientras que otras prefieren la tierra firme y desarrollan todo su esplendor en jardines amplios, siempre con la promesa de perfumar el ambiente. ¿Cuáles son las especies más famosas?

Jazmines: cuáles son las variedades más populares y aromática

Jazmín común (Jasminum officinale)

Es uno de los más conocidos y cultivados. Tiene flores blancas en forma de estrella y un perfume intenso y dulce, especialmente perceptible durante la noche. Se adapta bien a jardines y terrazas, y suele utilizarse como trepadora.

Planta de jazmín. Foto: Unsplash.

Jazmín del cabo o falso jazmín (Gardenia jasminoides)

Aunque no pertenece al género Jasminum, se lo llama jazmín por su fragancia potente. Sus flores blancas y carnosas desprenden uno de los aromas más intensos y persistentes, muy valorado en perfumería.

Jazmín árabe (Jasminum sambac)

Originario del sudeste asiático, es famoso por su uso en perfumes y en la aromatización del té. Sus flores blancas, pequeñas y muy perfumadas florecen gran parte del año en climas cálidos.

Jazmín amarillo (Jasminum mesnyi)

Se destaca por sus flores amarillas brillantes y su gran resistencia. A diferencia de otras variedades, su aroma es más suave, por lo que se valora principalmente por su impacto visual.

Jazmín amarillo. Foto: Freepik.

Jazmín estrella o jazmín chino (Trachelospermum jasminoides)

Muy popular en cercos y pérgolas, tiene flores blancas con forma de hélice. Su perfume es agradable y persistente, aunque menos intenso que el del jazmín común o el árabe.

Entre las variedades más aromáticas se destacan el jazmín común, el jazmín árabe y el jazmín del cabo, cuyas flores liberan fragancias intensas y duraderas, especialmente durante la noche o en climas cálidos. Estas especies son las más elegidas para jardines sensoriales, balcones y espacios donde se busca un aroma protagonista.