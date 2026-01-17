El calor de enero pone a prueba a los jazmines:

El jazmín es una de las plantas ornamentales más elegidas en los hogares argentinos, pero el mes de enero suele ser un mes clave para su supervivencia.

Las altas temperaturas, el sol intenso y la baja humedad pueden afectar su crecimiento y su floración si no recibe los cuidados adecuados. Con algunos ajustes simples, es posible ayudar a que la planta atraviese el verano en buen estado. A continuación, te contamos cuáles son.

Cómo cuidar el jazmín en enero y protegerlo del calor extremo del verano. Foto: Grok AI.

¿Por qué el calor de diciembre afecta al jazmín?

Durante los meses de verano, el jazmín puede sufrir estrés térmico, que se manifiesta en hojas amarillas, flores marchitas o caída prematura del follaje. La exposición prolongada al sol directo y un riego incorrecto son las principales causas de estos problemas. Por eso, el manejo del agua, la luz y el suelo resulta fundamental en esta etapa del año.

Riego del jazmín en verano: cuándo y cómo hacerlo

Uno de los cuidados más importantes es el riego del jazmín en verano. Se recomienda regar a primera hora de la mañana, cuando la temperatura es más baja y el agua se absorbe mejor. Es clave evitar mojar las hojas, ya que la combinación de humedad y sol puede provocar quemaduras. El objetivo es mantener la tierra húmeda, pero sin encharcarla.

Luz y ubicación: cómo protegerlo del sol fuerte

Si bien el jazmín necesita buena iluminación para florecer, en diciembre conviene ubicarlo en sombra parcial, especialmente durante el mediodía.

El sol directo en las horas más calurosas puede dañar las hojas y acelerar la pérdida de agua del suelo. En el caso de plantas en maceta, moverlas a un sector protegido es una solución práctica y efectiva.

El suelo ideal para que el jazmín resista el calor

El sustrato cumple un rol clave en la salud de la planta. Una tierra suelta, aireada y con buen drenaje permite conservar la humedad sin generar exceso de agua. Para fortalecer el crecimiento, se recomienda aplicar un abono suave cada 20 días, evitando fertilizantes demasiado fuertes durante el verano.

Poda y control de plagas en época de altas temperaturas

La poda ligera ayuda a eliminar ramas secas o débiles y permite que el jazmín concentre su energía en las partes más sanas. Además, el calor favorece la aparición de plagas, como pulgones o arañuelas. Una revisión cada dos o tres días es suficiente para detectar a tiempo cualquier problema y actuar de forma preventiva.

Jazmín en maceta: un cuidado extra en verano

Cuando el jazmín está en maceta, el cuidado debe ser aún más atento. Ubicarlo en un lugar bien ventilado ayuda a reducir el estrés por calor y mejora la conservación de la humedad del suelo. El movimiento de aire también contribuye a prevenir hongos y enfermedades asociadas al exceso de temperatura.

Con estos cuidados básicos, el jazmín no solo puede resistir el calor de diciembre, sino también atravesar el verano en condiciones óptimas para seguir ofreciendo su aroma y su floración característica.