Planta de jazmín: cómo cuidarla y dónde se recomienda plantarla para que aromatice con sus maravillosas flores

La ubicación de esta planta es muy importante para su crecimiento y su cuidado. Requiere de luz natural pero es importante asegurarse de no ahogarla.

Planta de jazmín. Foto FREEPIK

La planta de jazmín es una de las más elegidas para decorar los hogares gracias a su inconfundible aroma y sus delicados pétalos. Sin embargo, para que crezca de forma saludable en una maceta y después en el jardín, es importante que se ubique en el lugar correcto de la casa y saber cómo cuidarla cuando empieza su crecimiento.

Esta especie también es reconocida por ser una planta trepadora con largas ramas y tallos finos, flexibles y volubles. Es importante tener en cuenta que hay muchas variedades de esta planta, por lo que es importante saber cuál es cada una para poder asegurarse de cuidarla correctamente, según las necesidades de cada una:

Jazmín del Cabo (Gardenia augusta)

Jazmín del Paraguay (Brunfelsia australis)

Jazmín amarillo (Jasminum humile ‘Revolutum’)

Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides)

Jazmín chino (Jasminum polyanthum)

Jazmín de Madagascar (Stephanotis floribunda)

Jazmín del país (Jasminum officinale)

Jazmín azórico (Jasminum azoricum)

Planta de jazmín. Foto PEXELS

Dónde colocar el jazmín

La planta del jazmín necesita gran cantidad de luz natural, aunque no soporta el sol directo durante todo el día. Por eso, para que crezca correctamente, la maceta se debe colocar en los siguientes lugares:

Balcón o terraza orientados al este o al norte, donde haya sol a la mañana y sombra a la tarde.

Cerca de ventanas con gran luminosidad dentro de la casa y buena ventilación.

Patios o galerías techadas que brinden luz filtrada y eviten el exceso de calor.

Cabe destacar que es importante que el lugar tenga buena circulación de aire, ya que el jazmín no prospera en ambientes cerrados y sin ventilación.

Flor de jazmín. Foto: Pexels.

Cómo cuidar una planta de jazmín mientras crece

El jazmín es una planta trepadora que requiere de algunos cuidados necesarios, como por ejemplo: