La planta que más cuidados necesita en otoño:

Otoño y cuidados en el jardín Foto: Foto generada con IA

Con la llegada de abril y el otoño, el jardín entra en una etapa decisiva. Las temperaturas comienzan a descender, los días se acortan y muchas plantas reducen su actividad. Sin embargo, hay una especie que no puede descuidarse en esta época del año si se quiere disfrutar de una floración espectacular en la próxima primavera: la hortensia.

Considerada una de las plantas ornamentales más exigentes del jardín, la hortensia requiere cuidados precisos en otoño, especialmente durante abril, cuando se define gran parte de su desarrollo futuro.

Por qué la hortensia es la planta más delicada en otoño

A diferencia de otras especies que solo entran en reposo, la hortensia vive un momento crítico en otoño. Durante este mes:

Comienza a formar sus yemas florales para la próxima temporada

Ajusta su sistema radicular al frío

Acumula reservas de energía

Un error en riego, poda o exposición puede traducirse en falta de flores, debilitamiento o incluso pérdida de la planta.

Riego en abril: menos cantidad, más control

Uno de los errores más comunes en otoño es mantener el mismo riego del verano. En abril, la hortensia necesita:

Riegos más espaciados

Suelo siempre húmedo, pero nunca encharcado

Buen drenaje para evitar pudrición de raíces

Lo ideal es revisar la tierra antes de regar y asegurarse de que la capa superior esté apenas seca.

Cuidar planta en otoño Foto: Foto generada con IA

Poda otoñal: lo que sí y lo que no

La poda de la hortensia en otoño genera muchas dudas. En abril:

Se deben eliminar:

Flores secas

Ramas dañadas o débiles

Hojas enfermas

No se recomienda:

Cortar ramas principales

Realizar podas profundas

Una poda incorrecta en este mes puede eliminar las yemas que darán flores en primavera.

Protección contra cambios de temperatura

Las hortensias son especialmente sensibles a:

Heladas tempranas

Vientos fríos

Cambios bruscos de temperatura

Durante abril, es clave:

Colocarlas en zonas protegidas

Usar mulch o acolchado con hojas secas o corteza

Evitar trasplantes innecesarios

Este aislamiento térmico ayuda a conservar la humedad y proteger las raíces.

Nutrición: preparar ahora la floración futura

Aunque la planta reduzca su crecimiento visible, la hortensia sigue trabajando internamente. En otoño conviene:

Aplicar fertilizantes bajos en nitrógeno

Priorizar potasio y fósforo

Evitar abonos estimulantes de hojas

Una nutrición correcta en abril se refleja en flores grandes y color intenso meses después.

Luz y ubicación: un ajuste necesario

En otoño, el sol cambia su intensidad y posición. La hortensia necesita:

Luz indirecta

Protección del sol fuerte del mediodía

Evitar sombras completas prolongadas

Revisar su ubicación en abril puede marcar la diferencia entre una planta fuerte o debilitada.

Señales de alerta que no debes ignorar

Durante el otoño, presta atención si observas:

Hojas amarillas o caídas prematuras

Tallos blandos

Manchas oscuras en hojas

Actuar rápido en abril es fundamental para evitar daños irreversibles.

Cuidar en otoño es asegurar la primavera

La hortensia es, sin dudas, la planta que más cuidados necesita en otoño, especialmente en abril. Aunque parezca que el jardín entra en pausa, este mes es clave para garantizar una floración abundante, sana y duradera.

Dedicarle tiempo ahora no solo protege la planta, sino que transforma por completo el jardín cuando vuelve el buen clima.