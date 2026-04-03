Jardín en otoño Foto: Foto generada con IA

El otoño es una de las estaciones más bellas para el jardín, pero también una de las más desafiantes. Las jornadas con alta humedad ambiental, lluvias intermitentes y menor radiación solar crean el escenario perfecto para que aparezcan hongos, plagas y enfermedades que pueden afectar seriamente la salud de tus plantas. Saber cómo actuar en esta época es clave para mantener un jardín fuerte, verde y equilibrado.

En esta guía te contamos cómo cuidar tus plantas durante los días de alta humedad en otoño, con consejos prácticos y fáciles de aplicar, tanto en jardines como en macetas.

Por qué la humedad del otoño puede ser un problema para las plantas

Durante el otoño, la evaporación del agua es más lenta y el suelo permanece húmedo por más tiempo. Esto puede provocar:

Pudrición de raíces

Aparición de hongos como oídio o botritis

Proliferación de caracoles, babosas y pulgones

Estrés en plantas sensibles al exceso de agua

Controlar estos factores a tiempo puede marcar la diferencia entre plantas sanas y un jardín en problemas.

Jardín en otoño Foto: Foto generada con IA

Ajustá el riego: menos es más

Uno de los errores más comunes en otoño es regar como en verano. Con niveles altos de humedad, la mayoría de las plantas necesitan menos agua.

Tips clave:

Revisá siempre el sustrato antes de regar

Regá solo cuando los primeros centímetros del suelo estén secos

Evitá regar por la noche, ya que la humedad se mantiene más tiempo

Un riego adecuado reduce notablemente el riesgo de enfermedades fúngicas.

Mejorá el drenaje del suelo y las macetas

El drenaje es esencial durante los días húmedos. Si el agua se acumula, las raíces no pueden respirar correctamente.

Usá sustratos aireados y livianos

Agregá perlita, arena gruesa o corteza de pino

Verificá que las macetas tengan orificios de drenaje

Un buen drenaje es uno de los secretos mejor guardados de los jardineros expertos.

Plantas en balcones. Foto: Freepik

Favorecé la ventilación y la poda preventiva

La circulación de aire es fundamental para evitar hongos en otoño. Cuando las plantas están muy densas, la humedad queda atrapada entre hojas y tallos.

Qué podar:

Hojas amarillas o dañadas

Flores marchitas

Ramas que se cruzan

Además de prevenir enfermedades, la poda mejora la estética general del jardín.

Control de hongos y enfermedades antes de que aparezcan

Durante períodos prolongados de humedad, es recomendable actuar de forma preventiva.

Opciones naturales:

Aplicaciones de cola de caballo

Infusión de ajo diluida

Bicarbonato de sodio (en dosis controladas)

Si detectás manchas, moho o mal olor, actuá de inmediato para evitar que el problema se extienda.

Elegí plantas resistentes a la humedad

Si estás pensando en renovar el jardín en otoño, optá por especies que toleren mejor la humedad ambiental como:

Helechos

Hortensias

Calas

Aucubas

Estas plantas no solo resisten mejor el clima húmedo, sino que aportan color y textura a los espacios otoñales.

Aprovechá el otoño para fortalecer tus plantas

Más allá de los cuidados, el otoño es un excelente momento para:

Aplicar compost maduro

Reforzar el suelo con materia orgánica

Preparar las plantas para el invierno

Un jardín bien cuidado en otoño llega al invierno más fuerte y responde mejor en primavera.

Cuidar las plantas durante los días de alta humedad en otoño no es complicado si sabés qué observar y cómo actuar. Ajustar el riego, mejorar el drenaje y prevenir enfermedades son pasos simples que garantizan un jardín saludable durante toda la temporada.