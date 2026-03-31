Cuáles son los mejores peinados para controlar el frizz Foto: Pinterest

Los días de alta humedad suelen ser una pesadilla para quienes tienen el cabello largo. El frizz aparece de la nada, los rizos se deshacen y el pelo liso puede perder forma rápidamente. Sin embargo, no hay necesidad de resignarse a un look desordenado: con los peinados adecuados, podés mantener tu cabello bajo control y lucir estilizada.

Lo mejor que tienen estos estilos, es que funcionan con todo tipo de cabellos: desde ondulados hasta llovidos, ya que no requieren de herramientas complicadas ni horas frente al espejo, sino que están diseñados para esos días de lluvia donde la humedad del ambiente no acompaña. Si estás buscando opciones que sean rápidas, cómodas y elegantes, estos cuatro peinados para pelo largo son tus aliados en los días de humedad.

Cuáles son los mejores peinados para controlar el frizz Foto: Pinterest

Días de lluvia y humedad: cuáles son los 4 mejores peinados para controlar el frizz

Trenza lateral suelta

La trenza lateral suelta no solo es romántica, sino que también ayuda a controlar el volumen que la humedad provoca en el cabello largo. Tomá mechones grandes, trenzalos de manera ligera y asegurá la punta con una goma transparente. Este peinado es ideal para todo tipo de cabellos y se ve natural, incluso cuando algunos pelos se escapan.

Trenza suelta Foto: Freepik

Semi-recogido con pinzas

Para quienes quieren un estilo intermedio entre suelto y recogido, el semi-recogido con pinzas es perfecto. Tomá la sección superior del cabello y sujetala con clips o pasadores, dejando el resto suelto. Esto evita que el pelo se descontrole, pero mantiene movimiento y volumen. Funciona tanto para cabellos lisos como para ondulados o rizados.

Cola de caballo baja con volumen

Una cola de caballo baja puede ser elegante y práctica. Aplicá un poco de crema anti-frizz o suero sobre el cabello antes de recogerlo para controlar la humedad. Peinala ligeramente hacia atrás y sujetala en la nuca, dejando un poco de textura en la parte superior para que no se vea demasiado rígida. Es ideal para mantener el cabello bajo control todo el día.

Cuáles son los mejores peinados para controlar el frizz Foto: Pinterest

Moño alto despeinado

El clásico moño alto es un salvavidas cuando el frizz amenaza con apoderarse de tu cabello. Para un estilo más moderno y relajado, dejá algunos mechones sueltos alrededor del rostro y aseguralo con una goma elástica o un clip resistente. Funciona perfecto para cabello liso, ondulado o rizado y además mantiene el pelo lejos del rostro.

Independientemente del peinado elegido, usá productos anti-frizz y protectores de humedad para prolongar la duración del estilo. Además, evitar tocar demasiado el cabello ayuda a mantener la forma y reduce el encrespamiento durante el día.