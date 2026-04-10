Los efectos de las lámparas de manicura según el CONICET. Foto: Freepik.

Las uñas cortas se consolidan como una opción elegante en las tendencias de belleza del otoño 2026. Lejos de quedar en segundo plano, la nueva moda propone hacer de las manos las verdaderas protagonistas, con una estética cómoda, cuidada y con personalidad.

El otoño refuerza lo que ya se veía en las pasarelas de Milán y París: propuestas que combinan tonos intensos, acabados naturales y detalles sutiles. La clave está en lograr una manicura prolija, elegante y fácil de mantener, sin necesidad de diseños recargados.

Uñas con puntitos, la tendencia del otoño Foto: Pinterest

Además, los estilos actuales priorizan la comodidad, la naturalidad y la elegancia en versiones fáciles de mantener, ya que la inmediatez y la vorágine del día requiere de resolver un outfit o un look de forma rápida, pero a la vez funcional. ¿Cuáles son las ideas del invierno europeo que llegan a la moda argentina?

Uñas cortas y funcionales: 4 tendencias que no pueden faltar este otoño

Borgoña y tonos profundos: el clásico que vuelve con fuerza

Los colores oscuros son protagonistas indiscutidos del otoño, y el borgoña lidera el ranking. Este tono, también conocido como rojo vino, aporta elegancia inmediata y combina con todo tipo de looks.

También se suman otras variantes intensas como el azul oscuro o el marrón chocolate, ideales para quienes buscan una alternativa sofisticada al negro tradicional. En uñas cortas, estos colores potencian un efecto pulido y prolijo, perfecto tanto para el día como para la noche.

Uñas borgonia Foto: Pinterest

Blanco vía láctea y nude: el auge del “clean look”

La estética minimalista sigue marcando el pulso de la temporada. Los tonos nude, rosados suaves y blancos lechosos se posicionan como una opción elegante y versátil.

Este estilo, asociado al “lujo silencioso”, busca realzar la belleza natural de las manos con acabados translúcidos y delicados. Además, son ideales para uñas cortas porque generan un efecto visual de mayor longitud y prolijidad.

Tonos nude Foto: Freepik

Efecto perla y acabados brillantes

Los acabados con brillo sutil pisan fuerte este otoño. El efecto perlado (una evolución del estilo “glazed”) aporta luminosidad sin resultar excesivo.

Se trata de capas translúcidas con reflejos suaves que recuerdan al nácar, logrando un equilibrio entre lo natural y lo sofisticado. Este tipo de manicura funciona especialmente bien en uñas cortas, ya que aporta dimensión sin necesidad de diseños complejos.

Uñas cortas para el otoño

Diseños minimalistas: menos es más

El nail art también se adapta a la tendencia de lo simple. Este otoño se imponen los diseños discretos: micro french, líneas finas, pequeños puntos o detalles en una sola uña.

La idea es sumar personalidad sin sobrecargar. Incluso estilos más creativos, como los motivos inspirados en la naturaleza o versiones suaves del animal print, se adaptan en formatos minimalistas.