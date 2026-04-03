Uñas de charol Foto: Pinterest

Con la llegada del otoño, las tendencias en belleza comienzan a inclinarse hacia estilos más sobrios, elegantes y fáciles de mantener. Con un fuerte paso por las pasarelas europeas, las uñas de charol aparecen como una de las opciones favoritas de la temporada: un look clásico, brillante y sofisticado que no pasa desapercibido.

Esta nueva moda le dice adiós a los diseños cargados y al nail art complejo, ya que se trata de tonos sobrios, brillantes pero muy sofisticados. Esta nueva tendencia apuesta por la simpleza sin resignar estilo, con un acabado ultra brillante que recuerda al efecto del cuero acharolado. El resultado es un manicure prolijo, moderno y versátil, ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Uñas de charol Foto: Pinterest

Ante la necesidad de colores menos intensos, sobrios y uñas prolijas y cortas, las uñas de charol se posicionan como la respuesta perfecta: requieren menos tiempo, menos mantenimiento y ofrecen un acabado impecable. Este estilo permite jugar con colores clásicos del otoño como bordó, negro, marrón o verde oscuro, potenciando aún más ese efecto elegante y atemporal.

¿Por qué elegir uñas de charol?

Una de las grandes ventajas de esta tendencia es su versatilidad. El acabado brillante resalta tanto en uñas cortas como largas, aunque luce especialmente bien en formas redondeadas o tipo almendra, que suavizan la apariencia de las manos.

Uñas de charol Foto: Pinterest

También es una opción ideal para quienes buscan un look pulido sin demasiadas complicaciones. No hace falta ser experta en nail art para lograr un resultado impactante: con un buen esmalte y un top coat brillante, el efecto charol se consigue fácilmente.

Con los colores del otoño, las uñas de charol demuestran que, muchas veces, menos es más. En una temporada donde predominan los tonos cálidos y las texturas elegantes, este tipo de manicura se convierte en un imprescindible para quienes quieren estar a la moda sin invertir demasiado tiempo.