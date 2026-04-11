Alisado permanente: cuáles son las claves para prolongar su duración en casa por mucho más tiempo
Con los productos adecuados, el cuidado diario y buenos hábitos podemos hacer que nuestro pelo brille y acompañe los clean looks del otoño con gracia y elegancia.
El alisado permanente se convirtió hace varios años en uno de los tratamientos capilares más demandados a nivel global. Esto ocurre gracias a su capacidad de mantener resultados de salón por varios meses sin ningún tipo de esfuerzo. Pero sin embargo, su mantenimiento en casa es fundamental para evitar que el efecto desaparezca antes de tiempo.
Aunque el procedimiento se realiza casi siempre en peluquerías, gran parte de su duración depende de los cuidados posteriores. Factores como la rutina de lavado, los productos utilizados y la exposición a agentes externos pueden influir directamente en el resultado. Por eso, incorporar hábitos adecuados y elegir correctamente los productos es clave para conservar el cabello liso, brillante y saludable durante más tiempo.
Alisado con resultados de salón: ¿cómo prolongar la duración en casa?
Uno de los aspectos más importantes es la elección de productos adecuados para el lavado. Se recomienda utilizar shampoos y tratamientos libres de sulfatos, ya que estos son más suaves y no alteran la estructura del alisado.
Además, es importante espaciar los lavados en la medida de lo posible y utilizar agua tibia o fría, evitando temperaturas muy altas que puedan afectar al tratamiento. También se aconseja complementar la rutina con acondicionadores y mascarillas nutritivas que ayuden a mantener la hidratación del cabello sin interferir en el alisado.
Para prolongar su efecto, es fundamental evitar productos de limpieza profunda o clarificantes, ya que pueden “barrer” el tratamiento y acelerar su desgaste. Además, se recomienda conviene reducir el uso excesivo de herramientas de calor sin protección térmica, así como la exposición frecuente a la humedad sin cuidado previo.
Adoptar una rutina de cuidado consciente no solo ayuda a extender la duración del alisado, sino que también mejora la salud general del cabello.
Pelo largo y lacio: tips infalibles para mantener el pelo saludable
- Hidratación constante: el cabello largo necesita hidratación para evitar que se quiebre. Usá acondicionador siempre y sumá una mascarilla nutritiva 1 o 2 veces por semana.
- Elegí bien el shampoo: optá por shampoos suaves, preferentemente sin sulfatos, que limpien sin resecar ni alterar la fibra capilar.
- Cuidado con el calor: planchita, secador o buclera pueden dañar el pelo. Si los usás, aplicá siempre protector térmico y tratá de bajar la frecuencia.
- Secado sin frizz: evitá frotar el pelo con la toalla. Mejor presionar suavemente o usar una remera de algodón para reducir el frizz.
- Peinado correcto: desenredá con peine de dientes anchos, empezando por las puntas y subiendo de a poco para evitar quiebre.
- Cortes regulares: aunque lo quieras largo, cortar puntas cada 2 o 3 meses ayuda a que crezca más sano y prolijo.