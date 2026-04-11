Cómo mantener el alisado por más tiempo.

El alisado permanente se convirtió hace varios años en uno de los tratamientos capilares más demandados a nivel global. Esto ocurre gracias a su capacidad de mantener resultados de salón por varios meses sin ningún tipo de esfuerzo. Pero sin embargo, su mantenimiento en casa es fundamental para evitar que el efecto desaparezca antes de tiempo.

Aunque el procedimiento se realiza casi siempre en peluquerías, gran parte de su duración depende de los cuidados posteriores. Factores como la rutina de lavado, los productos utilizados y la exposición a agentes externos pueden influir directamente en el resultado. Por eso, incorporar hábitos adecuados y elegir correctamente los productos es clave para conservar el cabello liso, brillante y saludable durante más tiempo.

Alisados químicos.

Alisado con resultados de salón: ¿cómo prolongar la duración en casa?

Uno de los aspectos más importantes es la elección de productos adecuados para el lavado. Se recomienda utilizar shampoos y tratamientos libres de sulfatos, ya que estos son más suaves y no alteran la estructura del alisado.

Además, es importante espaciar los lavados en la medida de lo posible y utilizar agua tibia o fría, evitando temperaturas muy altas que puedan afectar al tratamiento. También se aconseja complementar la rutina con acondicionadores y mascarillas nutritivas que ayuden a mantener la hidratación del cabello sin interferir en el alisado.

Mantener el pelo lindo es sinónimo de buena salud capilar.

Para prolongar su efecto, es fundamental evitar productos de limpieza profunda o clarificantes, ya que pueden “barrer” el tratamiento y acelerar su desgaste. Además, se recomienda conviene reducir el uso excesivo de herramientas de calor sin protección térmica, así como la exposición frecuente a la humedad sin cuidado previo.

Adoptar una rutina de cuidado consciente no solo ayuda a extender la duración del alisado, sino que también mejora la salud general del cabello.

Cabello alisado.

Pelo largo y lacio: tips infalibles para mantener el pelo saludable