Cómo tener el pelo sano y brilloso. Foto Pinterest

Febrero se siente como un reinicio. Con la llegada del Año Nuevo Chino, que celebra la transformación y los nuevos comienzos, es el momento perfecto para volver a las rutinas y apostar por el autocuidado. Después del sol, el mar y la pileta, el pelo también necesita su propia renovación: hidratación, nutrición y pequeños gestos diarios que lo devuelvan a su mejor versión.

Más allá de lo estético, el pelo funciona como una forma de expresión personal. Su color, corte y tipo, reflejan estados de ánimo, etapas y decisiones. En esa búsqueda por encontrar la mejor versión, aparece una dualidad inevitable que buscamos equilibrar: libertad y control. Un cabello cuidado y definido, pero auténtico, que acompañe nuestra forma de ser sin perder su movimiento natural ni estilo propio.

Más allá de lo estético, el pelo funciona como una forma de expresión personal. Foto: Unsplash.

En ese sentido, existen algunos errores muy fáciles de cometer que pueden hacer que tu pelo se vea apagado, sin brillo y cada vez más frágil. Desde malos hábitos al momento de lavarlo hasta el uso excesivo de herramientas de calor, nuestro cabello sufre más de lo que imaginamos

Los 4 errores que están dañando tu pelo

1- No usar protector térmico al secarte o plancharte el pelo

Es un producto imprescindible para minimizar el daño que provocan las herramientas de calor, como la planchita, la buclera o el secador. El protector térmico actúa como un escudo que evita que las altas temperaturas deshidraten la fibra capilar y la debiliten con el tiempo.

En línea con esta idea de renovación y cuidado, Kérastase presentó Elixir Ultime L’Huile Originale, la edición especial y limitada de su sérum más icónico, Elixir Ultime.

Elixir Ultime L’Huile Originale. Foto: Kérastase.

Ideal para todo tipo de cabello, se trata de un óleo ligero que ofrece protección térmica de hasta 230 °C. Pero sus beneficios no terminan ahí: realza el brillo natural, aporta suavidad inmediata y ayuda a controlar el frizz hasta por 48 horas. Por eso, no solo se recomienda usarlo antes de aplicar calor, sino también como parte de la rutina diaria para mantener el pelo nutrido y saludable.

Su fórmula, enriquecida con aceites de camelia, marula y argán, nutre, repara y protege la fibra capilar sin aportar peso, respetando el movimiento natural del cabello. Además, su fragancia Pierre de Lune —con notas frescas de mandarina, fresa y hojas de violeta, un corazón floral y un fondo amaderado de sándalo y almizcle— transforma el cuidado capilar en una experiencia sensorial única.

2- No nutrir tu pelo regularmente

Es importante tener en cuenta que nuestro cabello, de forma natural, no está preparado para resistir agresiones como la tintura, la decoloración, el uso de planchitas o ciertos peinados y por eso, no deberíamos saltearnos este paso clave en la rutina. La nutrición puede realizarse a diario, día por medio o una vez por semana, según el nivel de daño que tenga el pelo.

Es muy importante nutrirse el pelo regularmente. Foto: Pexels

3- Dormir con el pelo mojado

Es un hábito muy común que parece inofensivo, pero no lo es porque la fricción nocturna genera debilitamiento en la cutícula, crea enredos y nudos que costará desarmar sin dañar el pelo mecánicamente al día siguiente. Y como consecuencia, se produce una perdida de elasticidad también.

Además, la humedad acumulada en el cuero cabelludo hace que proliferen bacterias y hongos, lo que puede provocar caspa y dermatitis.

Los expertos no recomiendan dormir con el pelo mojado. Foto: Pexels.

4- Seguir utilizando formol en 2026

Hoy en día existen muchas alternativas de alisado más saludables que el formol. Estas opciones surgieron luego de comprobarse que el formol no solo es perjudicial para el cabello, sino también para la salud.

Está demostrado que el formol daña la estructura interna del pelo y limita el trabajo del profesional al momento de aplicar tintura o decoloración. Si bien al principio deja el cabello suave y brillante, ese efecto es superficial y se pierde rápidamente. Con el tiempo, el pelo queda seco y sin fuerza. Además, el formol crea una película que lo plastifica, lo que impide que penetren tratamientos de nutrición, hidratación o reparación.

Los riegos de los quimicos del alisado. Foto: Unsplash

A veces, cuando notamos el pelo opaco y quebradizo, la causa puede estar en nuestros propios hábitos. Por eso, hacer pequeños cambios y sostenerlos en el tiempo es clave para devolverle al cabello la vitalidad que necesita y de paso, levantar también nuestra autoestima.