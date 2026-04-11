El sistema se basa en el uso de robots de gran escala que depositan material cementicio capa por capa. Foto: Grok AI.

La construcción de viviendas mediante impresoras 3D dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una alternativa concreta frente a uno de los grandes desafíos globales: el déficit habitacional.

En distintos países, esta tecnología avanza con rapidez y se consolida como una solución que combina eficiencia, reducción de costos y sustentabilidad, transformando de manera profunda el sector de la arquitectura y la obra civil.

La construcción de viviendas mediante impresoras 3D dejó de ser una promesa futurista. Foto: COBOD.

El sistema se basa en el uso de robots de gran escala que depositan material cementicio capa por capa, siguiendo un diseño digital previamente programado. Este proceso automatizado optimiza recursos, reduce la necesidad de mano de obra intensiva y acorta de forma significativa los tiempos de construcción, lo que lo vuelve especialmente atractivo para desarrollos urbanos de gran magnitud.

¿Cuánto cuestan las casas impresas en 3D?

Uno de los ejemplos más avanzados se encuentra en el complejo Wolf Ranch, en Texas, Estados Unidos, donde se desarrolla actualmente el barrio más grande del mundo construido con esta tecnología. Las viviendas son ejecutadas por la empresa ICON en asociación con la constructora Lennar y tienen valores que oscilan entre 425.000 y 585.000 dólares.

Más allá del precio, estas casas se destacan por su resistencia estructural. El uso de un material cementicio patentado permite que las paredes soporten condiciones climáticas extremas, como altas temperaturas, fuertes vientos o lluvias intensas.

Este proceso automatizado optimiza recursos, reduce la necesidad de mano de obra intensiva y acorta de forma significativa los tiempos de construcción. Foto: COBOD.

A esto se suma la precisión milimétrica del proceso de impresión, que reduce errores humanos frecuentes en la construcción tradicional. A diferencia de los métodos convencionales, la fabricación aditiva posibilita que una vivienda de tamaño real esté lista en apenas meses.

Avances en Asia, Europa y Medio Oriente

En Asia, China se posiciona como uno de los países más avanzados en este campo. La empresa WinSun logró imprimir hasta diez viviendas en un solo día, un hito que demuestra el potencial de esta tecnología para proyectos de escala masiva. Esta velocidad reduce drásticamente los costos de mano de obra y consolida a la impresión 3D como una opción extremadamente competitiva.

Europa también ocupa un rol clave, con compañías como COBOD, que desarrolla proyectos en Dinamarca y Alemania. Allí, la impresión de edificios confirma que la tecnología es adaptable a normativas de seguridad exigentes y a diseños arquitectónicos complejos.

En Medio Oriente, Dubái dio un paso estratégico al proponerse que el veinticinco por ciento de sus edificios sean impresos para el año 2030, una decisión política que impulsa la inversión y posiciona a la ciudad como un polo de innovación global.

China se posiciona como uno de los países más avanzados en este campo. Foto: COBOD.

La Argentina y el futuro de la vivienda

En el ámbito regional, la Argentina comienza a dar sus primeros pasos. Alianzas entre grandes cementeras y empresas tecnológicas locales, como la unión de Holcim y Teknix, buscan validar el uso de brazos robóticos en la obra civil y alcanzar una escala industrial.

La accesibilidad económica es uno de los principales motores de esta industria. Al reducir la cadena de suministros y los tiempos de obra gris, el precio final puede ser significativamente menor, lo que convierte a esta técnica en una esperanza concreta para la vivienda social. A esto se suma la sustentabilidad, ya que el uso exacto de materiales disminuye la huella de carbono y el desperdicio.

Si bien la consolidación definitiva dependerá de las regulaciones locales, el éxito de los proyectos en Norteamérica y las pruebas en distintos continentes confirman que vivir en una casa impresa en 3D ya es una realidad técnica y financieramente viable.