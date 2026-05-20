El proyecto ferroviario de China que rompió 4 récords mundiales con la construcción de un puente:

El proyecto ferroviario de China que rompió 4 récords mundiales con la construcción de un puente. Foto: Wikipedia

La infraestructura de China volvió a captar la atención del mundo con una de las obras ferroviarias más ambiciosas jamás construidas: la línea Qinghai-Tíbet, también conocida como Qingzang.

En un país acostumbrado a desafiar los límites de la ingeniería (desde la milenaria Gran Muralla China hasta la gigantesca represa de las Tres Gargantas), este tren elevó la apuesta literalmente hasta las alturas extremas del Himalaya.

El tren Qinghai-Tíbet: la obra ferroviaria más extrema construida por China

La línea conecta el Tíbet con el corazón del territorio chino Han y atraviesa algunos de los paisajes más hostiles del planeta, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la falta de oxígeno obliga incluso a contar con médicos a bordo para asistir a los pasajeros ante posibles casos de mal de altura.

Qinghai-Tíbet Railway, una de las obras ferroviarias más ambiciosas jamás construidas de China. Foto: tibettravel.org

Con una extensión de 1.956 kilómetros, el recorrido une la ciudad de Xining, en la provincia de Qinghai, pasando por la estratégica localidad de Golmud.

Por qué la línea Qingzang genera polémica política y estratégica en el Tíbet

La magnitud de la obra no solo implicó enormes desafíos técnicos por las bajas temperaturas y el terreno congelado, sino también un fuerte debate político.

La línea conecta el Tíbet con el corazón del territorio chino Han y atraviesa algunos de los paisajes más hostiles del planeta. Foto: tibettravel.org

Mientras el gobierno chino la presentó como una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico y la integración regional, distintos sectores tibetanos y organizaciones internacionales cuestionaron el proyecto al considerar que facilita el traslado de población Han hacia el Tíbet y fortalece el control político y militar de Beijing sobre la región.

Los cuatros récords mundiales que rompió el puente construído por China

La magnitud de la obra implicó enormes desafíos técnicos por las bajas temperaturas y el terreno congelado. Foto: tibettravel.org

1- Es el ferrocarrill de meseta más largo del mundo

La construcción de la línea completa se extiende por 1.956 kilómetros, cruzando la meseta tibetana como una cicatriz moderna sobre uno de los territorios más extremos de la Tierra.

2- Es la línea ferroviaria más alta del planeta

La línea Qinghai-Tíbet, también conocida como Qingzang, supera histórico récord del Ferrocarril Central Andino en Perú. Es, literalmente, un tren que toca el techo del mundo.

3- La mayor velocidad alcanzada de un tren sobre suelo congelado

En los tramos de permafrost, donde el suelo permanece congelado durante todo el año, el tren puede mantener velocidades de hasta 100 km/h, incluso sobre una base que cambia lentamente con el hielo. En condiciones normales del recorrido, la velocidad llega a los 120 km/h.

4- Posee la estación de tren más alta del planeta