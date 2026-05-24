Fibra de carbono T1200, el nuevo "supermaterial" de China. Foto: Xataka

China acaba de romper una de las barreras tecnológicas más exclusivas del mundo de los materiales avanzados. El gigante asiático anunció que logró llevar a escala industrial la producción de fibra de carbono T1200, uno de los compuestos más resistentes jamás desarrollados y hasta ahora dominado por un reducido grupo de empresas de Japón y Estados Unidos.

El anuncio fue realizado en marzo de 2026 por el grupo estatal chino China National Building Material Group (CNBM). Según la compañía, el país consiguió por primera vez transformar esta fibra ultraresistente desde un desarrollo de laboratorio hacia una producción industrial estable, con una capacidad inicial cercana a las 100 toneladas anuales.

China anunció que logró llevar a escala industrial la producción de fibra de carbono T1200. Foto: Xataka

La relevancia del hito radica en que la fibra T1200 pertenece al nivel más alto de rendimiento dentro de la jerarquía de fibras de carbono comerciales. Su resistencia a tracción supera los 8 gigapascales (GPa), valores que multiplican ampliamente la resistencia del acero estructural tradicional, mientras mantiene una densidad muy inferior.

China logra producir fibra de carbono T1200: qué es y por qué representa un avance histórico

Hasta ahora, el mercado de fibras de carbono de ultra-alta resistencia estaba prácticamente concentrado entre Japón y Estados Unidos. La referencia histórica es la japonesa Toray Industries, líder mundial del sector y responsable de popularizar la clasificación técnica basada en la letra “T”, que identifica el nivel de resistencia de cada fibra.

Durante años, la fibra T1100 fue considerada el estándar más avanzado disponible a escala industrial. Toray domina ese segmento, mientras que en Estados Unidos la empresa Hexcel comercializa un equivalente bajo el nombre HexTow IM10, ampliamente utilizado en programas aeroespaciales y militares.

Durante años, la fibra T1100 fue considerada el estándar más avanzado disponible a escala industrial. Foto: Xinhua News

La importancia estratégica de estos materiales quedó en evidencia cuando Toray inauguró una planta en Alabama para abastecer la demanda de la industria de defensa estadounidense, en un contexto donde las cadenas de suministro de materiales críticos comenzaron a convertirse en un asunto de seguridad nacional.

Fibra de carbono T1200: el material ultrarresistente que supera ampliamente al acero

La fibra T1200 se fabrica a partir de poliacrilonitrilo (PAN), un polímero que atraviesa complejos procesos de oxidación y carbonización a temperaturas que pueden superar los 2.000 grados Celsius. La dificultad técnica no reside solamente en producir la fibra, sino en hacerlo de manera repetible y estable, minimizando defectos microscópicos que podrían provocar fallos estructurales.

Los filamentos individuales de la T1200 tienen apenas unas pocas micras de diámetro, aproximadamente una décima parte del grosor de un cabello humano. Miles de ellos se agrupan para formar cables extremadamente delgados pero capaces de soportar cargas extraordinarias.

Los filamentos individuales de la fibra de carbono T1200 tienen apenas unas pocas micras de diámetro. Foto: Xataka

En una de las demostraciones más difundidas por la industria, un cable de menos de dos milímetros de diámetro, compuesto por unos 120.000 filamentos, consiguió remolcar un autobús de dos pisos completamente cargado. Aunque se trata de un ensayo experimental y no de una aplicación práctica directa, la prueba se convirtió en una potente demostración visual de la capacidad mecánica del material.

Para qué sirve la nueva fibra de carbono china: aplicaciones en defensa, aviación y energía

En el corto plazo, la T1200 estará destinada principalmente a aplicaciones donde el rendimiento pesa más que el costo. Entre ellas aparecen componentes aeroespaciales, estructuras para misiles, vehículos hipersónicos y sistemas de almacenamiento de hidrógeno a alta presión.

La fibra de carbono T1200 estará destinada a aplicaciones donde el rendimiento pesa más que el costo. Foto: Xinhua News

En estos sectores, reducir peso implica mejoras directas en autonomía, capacidad operativa y eficiencia energética. Por eso, cada avance en materiales ultralivianos tiene impacto inmediato sobre la competencia tecnológica y militar global.

En la aviación comercial, el estándar actual continúa siendo la fibra T1000, utilizada en fuselajes de aeronaves de última generación. En puentes colgantes de grandes dimensiones, por ejemplo, el peso de los cables de acero limita el diseño de estructuras cada vez más extensas. Los tirantes fabricados con fibra de carbono permitirían construcciones más livianas, resistentes a la corrosión y con mayor vida útil, aunque por ahora su utilización sigue siendo marginal debido al alto costo.