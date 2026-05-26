China reemplazó un viejo puente ferroviario de 650 toneladas en solo 24 horas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En una nueva demostración de capacidad tecnológica e ingeniería a gran escala, China completó en apenas 24 horas el reemplazo de un antiguo puente ferroviario de 650 toneladas por una nueva estructura de hormigón de 2.500 toneladas en la ciudad de Guangyuan, dentro de la provincia de Sichuan.

La obra, ejecutada sobre la estratégica línea ferroviaria Guangda, se convirtió en un símbolo del modelo de infraestructura chino: velocidad extrema, planificación milimétrica y obras de gran escala sin detener la actividad económica de la región.

De qué manera China logró sustituir una megaestructura de 650 toneladas en un día

El proyecto fue desarrollado por la empresa China Railway Chengdu Group mediante un sistema de construcción prefabricada que permitió montar la nueva estructura fuera del sitio principal y desplazarla al lugar exacto el día de la instalación final.

Según medios económicos regionales de Sichuan, primero se retiró el viejo puente mediante siete gatos hidráulicos de 200 toneladas. Luego, ocho gatos de 500 toneladas empujaron la nueva estructura hasta su posición definitiva.

El proyecto fue desarrollado por China Railway Chengdu Group mediante un sistema de construcción prefabricada. Foto: Wikipedia

La precisión del procedimiento fue determinante. Tras el bloqueo temporal de la vía férrea, diez excavadoras trabajaron al mismo tiempo para remover el terraplén en una excavación de 10 metros de profundidad y 33 metros de ancho, todo bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar movimientos de tierra que afectaran los rieles activos.

“El mayor reto es garantizar el funcionamiento normal del ferrocarril mientras completamos la reforma”, explicó Xu Licheng, responsable del proyecto. La metodología permitió reducir el tiempo de interrupción ferroviaria a solo un día, algo considerado inusual para una obra de semejante magnitud.

Qué características tiene el nuevo puente ferroviario de la línea Guangda

La nueva estructura instalada en la línea Guangda pesa alrededor de 2.500 toneladas y posee dimensiones muy superiores a las del antiguo puente: 29 metros de ancho y 9 metros de altura.

El diseño permitirá ampliar de dos a cuatro carriles la circulación sobre la avenida Central Forestal Kangyang, una arteria clave para el tránsito urbano y logístico de Guangyuan.

La nueva estructura instalada en la línea Guangda pesa alrededor de 2.500 toneladas y posee dimensiones muy superiores. Foto: Wikipedia

Además, el nuevo paso inferior mejorará el acceso hacia el parque forestal de Parque Forestal Heishipo, impulsando tanto el turismo como el desarrollo comercial en el distrito de Lizhou.

Los ingenieros destacaron que el uso de componentes prefabricados permitió reducir el impacto ambiental al evitar grandes vertidos de hormigón en el lugar de la obra y disminuir el riesgo de fisuras en la infraestructura ferroviaria.

Por qué el reemplazo de este viejo puente ferroviario marca un precedente histórico

La línea Guangda cumple un papel estratégico en el transporte de mercancías del suroeste chino, especialmente carbón, conectando Guangyuan con las ciudades de Bazhong y Dazhou.

Con un promedio de diez trenes diarios, detener completamente el servicio durante semanas habría generado un fuerte impacto económico en la región. Por eso, la rapidez de la intervención y el nivel de coordinación técnica son vistos como un precedente para futuras obras ferroviarias de alta complejidad.

La línea Guangda cumple un papel estratégico conectando Guangyuan con las ciudades de Bazhong y Dazhou. Foto: Wikipedia

El antiguo túnel, de apenas 10 metros de ancho, generaba embotellamientos constantes al permitir el paso lento de solo dos vehículos. La nueva infraestructura promete aliviar la congestión y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Guangyuan.

Las autoridades prevén que el proyecto quede totalmente finalizado hacia finales de junio de 2026. El impacto internacional de la obra fue tal que la Embajada de China en Panamá compartió un video oficial mostrando el impresionante proceso de sustitución del puente en tiempo récord.