Salero con arroz Foto: Gemini IA

Mantener la sal en buen estado puede parecer algo menor, pero es un detalle clave en la cocina diaria, ya que sin esa pizca de condimento, una buena cena podría quedar totalmente arruinada. Uno de los problemas más comunes es que, con la humedad, la sal tiende a endurecerse y formar grumos que dificultan su uso. Frente a este inconveniente, existe un método casero muy difundido y utilizado por las abuelas: colocar granos de arroz dentro del salero. Aunque suene extraño, se trata de una solución práctica, económica y fácil de aplicar.

Salero con arroz Foto: Gemini IA

Este truco se recomienda especialmente cuando la cocina es muy húmeda o durante épocas del año en que la lluvia y el frío afecta los alimentos almacenados. El arroz actúa como un absorbente natural de la humedad y al colocarlo dentro del salero, ayuda a captar el exceso de agua presente en el ambiente, evitando que la sal se humedezca.

De esta manera, se logra que la sal mantenga su textura suelta y fluida, facilitando su uso al momento de cocinar o condimentar. Este truco es muy eficaz gracias a que los granos de arroz están formados principalmente por almidón, un compuesto que tiene la capacidad de captar y retener moléculas de agua. Además, es un material poroso, lo que significa que tiene pequeños espacios microscópicos que facilitan la absorción de la humedad.

Cómo mantener siempre la sal seca

Granos de arroz dentro de un salero: ¿por qué lo recomiendan?

La principal razón por la que se recomienda este truco es porque previene uno de los inconvenientes más frecuentes: que la sal se apelmace y bloquee los orificios del salero.

Cuando la sal absorbe humedad, se endurece y forma bloques que dificultan su salida, lo que puede resultar incómodo y poco práctico en el uso diario. Al incorporar unos pocos granos de arroz, se mantiene la sal seca por más tiempo, mejorando su conservación y evitando desperdicios.