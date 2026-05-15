La tarta de zucchini y cebolla que puede volverse tu plato favorito. Foto: Freepik

Las tartas suelen ser una de las preparaciones más prácticas y versátiles para hacer en casa. Son útiles para los almuerzos y las cenas. Además, es súper práctica para quienes quieren tener comida congelada: una receta que puede solucionar varias comidas. En esta oportunidad elegimos una preparación económica a base de cebollas y zucchinis (también conocido como calabacín).

Zucchini: una verdura muy versátil y beneficiosa que podés sumar en tu cocina

El zucchini es una verdura que se puede comer cruda o cocida. Hay muchas preparaciones y recetas saludables disponibles para incorporarlo en nuestra alimentación. Se pueden hacer rellenos, salteados, en forma de chips, rallado para ensaladas crudas, entre otras variantes.

Su sabor es suave, lo que permite combinarlo con facilidad con muchísimas verduras para distintas recetas. Si sos de los que siempre tienen verduras hervidas o grilladas, esta tarta también podés aprovecharla.

El zucchini es una verdura muy versátil, que se adapta a otras verduras en recetas deliciosas. Foto: Freepik

El zucchini es una hortaliza, familiar de los zapallos y pepinos. Su contenido de agua es del 90% y aporta fibra (y por ende ayuda en la digestión). Respecto a las vitaminas, contiene vitamina C y A. Además es una gran fuente de potasio (por lo que colabora en la regulación de la presión arterial).

Ingredientes para hacer tarta de zucchini y cebollas

1 masa de tarta

2 zucchinis medianos

1 cebolla blanca mediana

1 cebolla morada mediana

3 huevos

150 gramos de queso cremoso

Sal y pimienta a gusto

Las cebollas blancas y moradas también son protagonistas en esta riquísima receta. Foto: Freepik

Paso a paso: cómo cocinar una tarta de zucchini y cebolla

Precalentamos el horno por unos diez minutos a 180 grados. Preparamos el molde de nuestra tarta. Con ayuda de un pincel, pintamos la base con un poquito de aceite. Luego colocamos la masa y la pinchamos con un tenedor. Lavamos todas las verduras y las cortamos en rodajas finas. Reservamos. Cuando el horno esté caliente, blanqueamos la masa. Cocinamos por cinco minutos hasta que quede blanca. Reservamos. Cortamos el queso en cubos y reservamos. En un bowl, cascamos los huevos y los batimos. Sazonamos con sal y pimienta. Una vez que tenemos la masa apenas cocida, acomodamos las verduras. Vertemos la mezcla de los huevos y agregamos el queso. Llevamos al horno a temperatura media por unos 15 minutos aproximadamente o hasta que el huevo esté cocido y haya cuajado.

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