Chau fritura: la receta más fácil de torta frita al horno se hace en solo 5 pasos y con pocos ingredientes
Su método tradicional de preparación, que incluye una fritura intensa, la convierte en una opción poco saludable. Ante ello, existe una receta que combina el sabor y la textura de siempre con un enfoque más liviano.
La torta frita es un clásico de la gastronomía rioplatense, asociada a días lluviosos, siempre acompañada del mate y cargada de tradiciones. Su método tradicional de preparación, que incluye una fritura intensa, la convierte en una opción poco saludable. Ante ello, existe una receta que combina el sabor y la textura de siempre con un enfoque más liviano: prepararla al horno.
Se cree que el origen de esta delicia es alemán, derivado del bocadillo Kreppel, o árabe, que posteriormente, y tras la invasión árabe de la península ibérica, podría haber sido adoptado por sus habitantes y provocar la creación de variantes originarias de este territorio. Serían los españoles quienes, en masiva inmigración, los llevaron consigo a América.
¿Por qué elegir tortas fritas al horno en lugar de las tradicionales?
Hornear las tortas fritas reduce en gran cantidad la grasa y permite una cocción más limpia y pareja. Como resultado, se obtiene una masa dorada, liviana y crujiente, ideal para acompañar unos mates durante un día gris.
Un detalle totalmente importante es que esta receta conserva la esencia del plato, siendo una alternativa perfecta para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar a los pequeños placeres de la gastronomía.
Ingredientes necesarios para las tortas fritas más fáciles
- 500 g de harina 000
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 50 g de manteca o margarina derretida
- 200 ml de agua tibia (aproximadamente)
Paso a paso: cómo hacer tortas fritas al horno
- En un bol grande, mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear. Sumar la manteca derretida y el agua tibia de a poco mientras se amasa hasta formar una masa suave y homogénea.
- Cubrir la masa con un paño limpio y dejar reposar por 20 minutos. De esta manera, se relajará y será más fácil de estirar.
- Estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta que tenga un grosor aproximado de 1 centímetro.
- Cortar discos del tamaño deseado y hacerles un pequeño agujero en el centro para evitar que se inflen durante la cocción.
- Colocar las tortas fritas en una bandeja aceitada o cubierta con papel manteca. Hornear en un horno precalentado a 200 °C durante 10-12 minutos.
- Sacar del horno, dejar enfriar y servir. Opcional: espolvorear con azúcar para un toque dulce.