Torta frita. Foto: Wikimedia Commons

La torta frita es un clásico de la gastronomía rioplatense, asociada a días lluviosos, siempre acompañada del mate y cargada de tradiciones. Su método tradicional de preparación, que incluye una fritura intensa, la convierte en una opción poco saludable. Ante ello, existe una receta que combina el sabor y la textura de siempre con un enfoque más liviano: prepararla al horno.

Se cree que el origen de esta delicia es alemán, derivado del bocadillo Kreppel, o árabe, que posteriormente, y tras la invasión árabe de la península ibérica, podría haber sido adoptado por sus habitantes y provocar la creación de variantes originarias de este territorio. Serían los españoles quienes, en masiva inmigración, los llevaron consigo a América.

¿Por qué elegir tortas fritas al horno en lugar de las tradicionales?

Hornear las tortas fritas reduce en gran cantidad la grasa y permite una cocción más limpia y pareja. Como resultado, se obtiene una masa dorada, liviana y crujiente, ideal para acompañar unos mates durante un día gris.

Un detalle totalmente importante es que esta receta conserva la esencia del plato, siendo una alternativa perfecta para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar a los pequeños placeres de la gastronomía.

Torta frita. Foto: Wikimedia Commons

Ingredientes necesarios para las tortas fritas más fáciles

500 g de harina 000

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de polvo de hornear

50 g de manteca o margarina derretida

200 ml de agua tibia (aproximadamente)

Paso a paso: cómo hacer tortas fritas al horno