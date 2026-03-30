Cómo cocinar arroz: el secreto para lograr el risotto más rico y cremoso del mundo lo tiene Paulina Cocina
El resultado es un risotto fácil, accesible y perfecto para quienes quieren probar algo distinto sin complicarse demasiado en la cocina. Te contamos como hacerlo y resolver la cena en pocos pasos.
El risotto es de esas recetas tan ricas como “intocables”: muchos siguen el paso a paso casi al pie de la letra. Sin embargo, en redes empezó a circular una versión poco conocida que llamó la atención por lo simple y diferente. La recomendación llegó de la mano de Paulina Cocina, que mostró este método que rompe varias reglas clásicas, pero aun así logra un resultado igual de cremoso.
Risotto al latte, la deliciosa receta italiana que recomienda Paulina Cocina
Paulina Cocina sorprendió en su Instagram al compartir una receta tan curiosa como tentadora: el risotto al latte, una reversión de un gran clásico. La principal diferencia está en la base: en lugar de caldo, se utiliza leche. Este cambio transforma por completo el perfil del plato, dándole una textura suave y un sabor más delicado, con un toque especiado gracias a la nuez moscada.
Además, tampoco es necesario nacarar el arroz, es decir, saltearlo previamente en materia grasa. Acá todo va directo, sin vueltas. El resultado es un risotto fácil, accesible y perfecto para quienes quieren probar algo distinto sin complicarse demasiado en la cocina.
Para preparar esta versión, no hace falta una lista extensa ni ingredientes difíciles de conseguir. De hecho, esa es otra de sus ventajas.
Ingredientes para hacer el risotto más rico y cremoso del mundo
- 500 ml de leche
- Arroz carnaroli (o doble carolina, como alternativa)
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada
- Queso (parmesano, mozzarella o alguno de sabor intenso)
- Un poco de manteca (opcional)
- Aceite de oliva para terminar
Con estos pocos elementos se puede lograr un plato cremoso y lleno de sabor, ideal para una comida distinta o para salir de la rutina.
Paso a paso: cómo cocinar el arroz para obtener un risotto al latte perfecto
- El procedimiento es mucho más simple de lo que parece. Primero, se coloca la leche en una olla junto con la sal, la pimienta y la nuez moscada, y se lleva a hervor.
- Una vez que la leche está caliente, se agrega el arroz en forma de lluvia, sin necesidad de pasarlo antes por aceite o manteca. Este detalle marca una gran diferencia con el risotto tradicional.
- A partir de ese momento, hay que revolver constantemente. Puede parecer tedioso, pero es clave para lograr la textura cremosa característica. La idea es tomárselo con calma, casi como un momento de desconexión.
- Cuando el arroz está en su punto y la preparación se vuelve bien cremosa, se retira del fuego y se incorpora el queso elegido junto con un poco de manteca, si se busca más cremosidad. Se mezcla bien hasta integrar todo.
- Para finalizar, se sirve y se le agrega un chorrito de aceite de oliva por encima. El resultado es un plato simple, distinto y sorprendentemente delicioso, que demuestra que a veces vale la pena romper las reglas en la cocina.