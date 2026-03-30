El secreto para lograr el risotto más rico y cremoso del mundo lo tiene Paulina Cocina. Foto: Gemini IA.

El risotto es de esas recetas tan ricas como “intocables”: muchos siguen el paso a paso casi al pie de la letra. Sin embargo, en redes empezó a circular una versión poco conocida que llamó la atención por lo simple y diferente. La recomendación llegó de la mano de Paulina Cocina, que mostró este método que rompe varias reglas clásicas, pero aun así logra un resultado igual de cremoso.

Risotto al latte, la deliciosa receta italiana que recomienda Paulina Cocina

Paulina Cocina sorprendió en su Instagram al compartir una receta tan curiosa como tentadora: el risotto al latte, una reversión de un gran clásico. La principal diferencia está en la base: en lugar de caldo, se utiliza leche. Este cambio transforma por completo el perfil del plato, dándole una textura suave y un sabor más delicado, con un toque especiado gracias a la nuez moscada.

El secreto para lograr un risotto exquisito, según Paulina Cocina. Video Instagram @paulinacocina

Además, tampoco es necesario nacarar el arroz, es decir, saltearlo previamente en materia grasa. Acá todo va directo, sin vueltas. El resultado es un risotto fácil, accesible y perfecto para quienes quieren probar algo distinto sin complicarse demasiado en la cocina.

Para preparar esta versión, no hace falta una lista extensa ni ingredientes difíciles de conseguir. De hecho, esa es otra de sus ventajas.

Ingredientes para hacer el risotto más rico y cremoso del mundo

500 ml de leche

Arroz carnaroli (o doble carolina, como alternativa)

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada

Queso (parmesano, mozzarella o alguno de sabor intenso)

Un poco de manteca (opcional)

Aceite de oliva para terminar

Con estos pocos elementos se puede lograr un plato cremoso y lleno de sabor, ideal para una comida distinta o para salir de la rutina.

El secreto para lograr el risotto más rico y cremoso del mundo lo tiene Paulina Cocina. Foto: ChatGPT.

Paso a paso: cómo cocinar el arroz para obtener un risotto al latte perfecto