Locro argentino: cómo calcular las cantidades. Foto: Instagram @cocinerosarg

El locro es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y suele convertirse en el gran protagonista de las reuniones familiares, fechas patrias y encuentros multitudinarios. Sin embargo, cuando hay muchos invitados, calcular correctamente los ingredientes puede convertirse en un desafío y para evitar quedarse corto o cocinar de más, existen algunas proporciones básicas que ayudan a preparar un locro equilibrado y rendidor para grupos grandes.

Locro: cuáles son las cantidades aproximadas por persona

Al momento de organizar una comida para varias personas, una de las claves es calcular el rendimiento de cada ingrediente. Aunque las recetas pueden variar según la región o el gusto de cada familia, hay medidas orientativas que suelen utilizarse para lograr un locro abundante.

En promedio, por cada persona se calcula:

100 gramos de maíz blanco partido

50 gramos de porotos

150 gramos de carne y embutidos

1 papa mediana

Zapallo en cantidad suficiente para dar cremosidad

Caldo o agua para mantener la cocción prolongada

De esta manera, si la preparación es para más de cinco personas, solo hay que multiplicar las cantidades según la cantidad de invitados.

Cuáles son las cantidades aproximadas por persona. Foto: Foto generada con IA Canal 26

El secreto para que el locro rinda más

Uno de los principales trucos para cocinar grandes cantidades de locro está en la cocción lenta. El maíz, los porotos y el zapallo liberan almidón con el paso de las horas y eso genera una textura más espesa y abundante.

Además, muchos cocineros recomiendan agregar el zapallo en distintas etapas de la cocción: una parte al inicio para espesar y otra hacia el final para mantener trozos más visibles dentro del plato.

Qué carnes se usan en el locro tradicional

Las versiones más clásicas incluyen distintos tipos de carne para aportar sabor y consistencia. Entre las opciones más utilizadas aparecen:

Falda

Panceta

Chorizo colorado

Patitas o cuerito de cerdo

Roast beef

Mondongo, en algunas recetas

La combinación puede variar según la costumbre de cada hogar o la región del país.

Qué carnes se usan en el locro tradicional. Foto: Freepik.

El paso final que marca la diferencia en el locro

Un buen locro suele completarse con una salsa picante o “grasita colorada”, preparada con aceite, cebolla de verdeo, ají molido y pimentón. Este acompañamiento se sirve por encima del plato y es uno de los elementos más característicos de la receta argentina.

Además de ser una comida rendidora, el locro se mantiene como uno de los platos más representativos de las celebraciones patrias y de la cocina tradicional del país..