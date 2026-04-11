Transformación del dormitorio Foto: Pinterest

Con la llegada del frío, el dormitorio se convierte en uno de los espacios más importantes del hogar. Ya no es solo un lugar para dormir, sino un refugio donde descansar, relajarse y escapar de las bajas temperaturas. Por este motivo, adaptar el ambiente para hacerlo más cálido y confortable se vuelve una prioridad.

Lograr que el cuarto sea acogedor durante el invierno no requiere de grandes gastos ni reformas complejas, ya que a través de pequeños cambios, como sumar textiles, mejorar la iluminación o incluso incorporar aromas, basta para transformar la atmósfera por completo.

Transformación del dormitorio Foto: Pinterest

La clave está en saber cuáles son las últimas tendencias y hacer unas pequeñas modificaciones sin necesidad de perder la personalidad o de realizar cambios incómodos. ¿Cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta?

Dormitorios: 5 tips para reformarlo en invierno

1. Vestí la cama en capas

La cama es el corazón del dormitorio en invierno, por eso conviene darle protagonismo. No se trata solo de sumar abrigo, sino de construir una sensación visual de confort. Combiná mantas de diferentes grosores, jugá con texturas (lana, tejidos gruesos, terciopelo) y agregá almohadones en distintas formas y tamaños.

Esto no solo aporta calor, sino que crea un efecto “nido” que invita a descansar. Además, las capas permiten regular la temperatura fácilmente durante la noche.

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2. Usá iluminación cálida

La iluminación influye directamente en cómo percibimos el espacio. Las luces blancas o frías pueden hacer que el ambiente se sienta más duro o impersonal. En cambio, las luces cálidas (amarillentas) generan una sensación de calma y cercanía.

Podés incorporar lámparas de mesa, luces tenues o incluso velas para crear una atmósfera más íntima. También es buena idea evitar una única luz central fuerte y optar por varias fuentes de luz más suaves distribuidas en el ambiente.

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3. Incorporá alfombras

Nada rompe más la sensación de confort que pisar un suelo frío. Las alfombras no solo solucionan ese problema, sino que también aportan textura y delimitan espacios dentro del dormitorio.

Aquí algunos diseñadores recomiendan colocar una alfombra grande debajo de la cama o varias más pequeñas a los lados para que el primer contacto al levantarte sea cálido. Además, ayudan a aislar el frío del suelo y contribuyen a una atmósfera más acogedora y silenciosa.

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4. Sumá aromas envolventes

El olfato es un sentido poderoso que muchas veces se pasa por alto en la decoración. Durante el invierno, los aromas cálidos ayudan a reforzar la sensación de abrigo. Fragancias como vainilla, canela, café o madera evocan confort y tranquilidad.

Podés usar velas aromáticas, difusores o sahumerios. Lo importante es elegir aromas suaves que no saturen, sino que acompañen el ambiente de forma sutil.