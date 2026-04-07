Dormitorio, cuarto, hogar, decoración Foto: Pinterest

Renovar el cuarto con la nueva moda de 2026 no siempre implica grandes gastos ni reformas complejas. Con pequeños cambios bien pensados, es posible lograr un espacio más elegante, funcional y alineado con las tendencias actuales.

Desde la incorporación de nuevos textiles hasta ajustes en la iluminación o el orden, existen múltiples recursos que permiten actualizar el ambiente sin necesidad de remodelar. La clave, según los expertos en decoración, se encuentra en elegir elementos que aporten personalidad y, al mismo tiempo, mejoren la practicidad del día a día para los habitantes del hogar.

Dormitorio, cuarto, hogar, decoración Foto: Pinterest

Renová el dormitorio: 5 tendencias para sumar personalidad y modernidad sin gastar de más

1. Textiles en capas para sumar calidez

Una de las tendencias más fuertes es el uso de capas en textiles. Combinar mantas, almohadones y ropa de cama en distintos tonos y texturas genera una sensación acogedora y sofisticada.

Ideas para agregar textiles al dormitorio Foto: Pinterest

Optar por materiales como lino, algodón o tejidos gruesos ayuda a crear profundidad visual sin recargar el espacio. Además, cambiar los textiles es una de las formas más rápidas y económicas de renovar el estilo de una habitación.

2. Iluminación cálida y estratégica

La iluminación puede transformar por completo un ambiente. Reemplazar luces frías por cálidas o sumar lámparas de apoyo (de mesa o de pie) genera una atmósfera más relajante.

También se recomienda aprovechar la luz natural y evitar obstrucciones innecesarias en ventanas. Una buena iluminación no solo aporta estética, sino también funcionalidad.

Las nuevas tendencias para dormitorios Foto: Pinterest

3. Muebles multifunción

El diseño práctico gana protagonismo con muebles que cumplen más de una función. Camas con espacio de guardado, mesas de luz con cajones o bancos que sirven como almacenamiento son opciones ideales para optimizar espacios pequeños.

Esta tendencia apunta a mantener el orden sin resignar estilo, logrando ambientes más despejados y cómodos.

Dormitorio

4. Paleta de colores neutros con acentos

Los tonos neutros como blanco, beige o gris siguen siendo protagonistas por su versatilidad y elegancia. Sin embargo, la tendencia actual suma pequeños acentos de color en detalles como almohadones, cuadros o alfombras. Esto permite actualizar el espacio fácilmente sin necesidad de pintar o hacer cambios permanentes.

Las nuevas tendencias para dormitorios Foto: Pinterest

5. Detalles personales y decoración consciente

Incorporar objetos personales, como fotos, libros o piezas artesanales, aporta identidad al espacio. La clave está en elegir pocos elementos, pero significativos, evitando la sobrecarga visual.

Además, crece la tendencia de la decoración consciente, priorizando objetos duraderos, funcionales y con valor emocional.