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Skin tint: el secreto de belleza mejor guardado para lograr una piel natural y tersa después de los 40

La fórmula liviana de esta base aporta hidratación y luminosidad para quienes buscan un maquillaje discreto para el día a día. Por qué cada vez más mujeres la usan.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Tips de maquillaje
Tips de maquillaje Foto: Freepik
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Durante años, las bases de alta cobertura dominaron las rutinas de maquillaje, sobre todo en mujeres de más de 40 años, ya que tapan imperfecciones, manchas, arrugas y hasta líneas de expresión. Sin embargo, una nueva tendencia llegó para revolucionar la piel y hoy, la prioridad es lucir natural, fresca y luminosa sin tanto maquillaje.

Estamos hablando del llamado skin tint, un producto que se convirtió en uno de los más buscados por quienes desean realzar su rostro de forma natural. Su éxito radica en que ofrece una cobertura mucho más ligera que la de una base convencional, permitiendo que la textura real de la piel siga siendo visible.

Skin tint, la nueva forma de maquillarse para las +40 Foto: Pinterest

Se trata de una base híbrida que combina maquillaje y cuidado de la piel. A diferencia de las bases tradicionales, su fórmula suele contener ingredientes hidratantes, antioxidantes y, en muchos casos, protección solar. Su función principal es unificar el tono, suavizar pequeñas imperfecciones y aportar luminosidad sin cubrir completamente la piel.

El resultado es un efecto mucho más natural, conocido popularmente como “segunda piel”. La tendencia ganó fuerza gracias al auge del maquillaje minimalista y a la búsqueda de acabados más frescos que destaquen la belleza natural en lugar de ocultarla.

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Skin tint, la nueva forma de maquillarse para las +40 Foto: Pinterest

Skin tint: por qué es ideal para las pieles después de los 40 años

Con el paso del tiempo, la piel experimenta cambios naturales como la pérdida de hidratación, elasticidad y luminosidad. Las bases muy pesadas pueden acentuar líneas de expresión, pliegues o zonas resecas.

El skin tint, en cambio, suele adaptarse mejor a las necesidades de la piel, ya que tiene una textura mucho más ligera que una base común y no se acumula en arrugas o líneas de expresión, generando un efecto acartonado. Por el contrario, las suaviza, aportando un brillo saludable que ayuda a que el rostro se vea siempre descansado y rejuvenecido.

Por otro lado, uno de los mayores beneficios del skin tint es su facilidad de aplicación. Puede colocarse con los dedos, una brocha o una esponja, dependiendo del acabado deseado.

Los especialistas recomiendan comenzar con una pequeña cantidad y distribuirla desde el centro del rostro hacia el exterior. De esta manera se logra una cobertura uniforme sin perder naturalidad.

Skin tint, la nueva forma de maquillarse para las +40 Foto: Pinterest

Para potenciar el resultado, es importante preparar la piel con una buena rutina de hidratación. Esto permitirá que el producto se funda mejor y aporte un aspecto más fresco y luminoso. Además, en Argentina, una de las más vendidas es la Liquid Foundation, Matte & Poreless, de la marca Maybelline New York, disponible en farmacias y shoppings de todo el país a un precio estimado de $25,900 (a junio de 2026).

El éxito del skin tint refleja un cambio en la forma de entender el maquillaje. La tendencia ya no busca cubrir por completo la piel, sino resaltar sus características naturales y aportar un aspecto saludable.

PielesMaquillajeTendencia
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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