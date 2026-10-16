Iba a comprar libros todos los meses a la misma librería hasta que desapareció: la espera de siete años que aún sigue sin resolverse

Patricio Rago, dueño de la librería Aristipo Libros de Villa Crespo. Foto: @aristipolibros

Sobre historias enigmáticas en librerías esta se lleva un premio sin ninguna duda. Patricio Rago es el dueño de la librería Aristipo, especializada en libros usados de literatura, filosofía y ensayo. Ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, la idea de tener su propio habitáculo literario y compartir con otros el placer de la lectura, surgió hace poco más de siete años, en 2019.

Una de las colecciones más grandes que adquirió meses antes de la apertura está vinculada con textos de filosofía. Se los compró a un profesor de la disciplina oriundo de la provincia de Salta, llamado, Germán Giménez, que dejaba la Argentina para radicarse definitivamente en Alemania y comenzar a traducir obras de Martin Heidegger (1889-1976).

Y así fue. La transacción se realizó con éxito y, poco después, la librería Aristipo abrió sus puertas. Lo que sucedió más tarde es obra del más excelentísimo misterio, ese que, muchas veces, nos regala la propia literatura.

El dueño de Aristipo Libros publicó el video en su cuenta de Instagram y se hizo viral. Foto: Aristipo Libros

La aparición del misterioso comprador en una librería de Villa Crespo

En un video publicado en su cuenta de Instagram (@aristipolibros), Pablo comentó que solo dos semanas después de la apertura de su librería, apareció un joven de unos 23 años en el local que parecía ser un comprador más, aunque no terminó siéndolo en absoluto. Comenzó a observar cada uno de los libros, pero se detuvo en un conjunto en particular: la colección de Filosofía de Germán Giménez que Pablo había comprado hacía muy poco tiempo.

“Discúlpeme, señor, ¿usted tiene más libros de esta biblioteca?, le preguntó el joven. Pablo, azorado por el interrogante, le respondió que sí, que era la biblioteca de Germán Giménez. ”No, no lo puedo creer. Germán Giménez fue mi maestro, mi mentor. ¿Los puedo ver?“, le contestó.

El joven siguió observando los libros de su maestro que incluso contenían sus propios subrayados y anotaciones y, a los pocos minutos, le dijo a Pablo: “Me gustaría tener estos libros. Deben ser muy caros, pero yo se los podría ir comprando mes a mes”.

Pablo aceptó el trato y fue separando los libros que el joven lector quería. Así, cada mes durante todo el 2019, él se llevó cada uno de los textos de Germán Giménez. La idea era que pudiera tener toda la biblioteca del profesor. Pero algo pasó.

Un buen día no volvió más por sus libros

La última vez que estuvo en el local, separó una serie de libros para luego comprárselos, pero nunca más apareció por allí. “En medio estuvo la pandemia y después no vino más. No se cómo se llama. No sé absolutamente nada de él, pero yo le sigo guardando los libros”, concluyó.

Pese a que algunos amigos le insisten en que venda los libros, ya que piensan que el joven lector no volverá, Pablo aún guarda la ilusión de que algún día ese lector se aparezca nuevamente y se lleve los libros que no pudo hace siete años.

Aristipo Libros, la historia de la librería en Palermo que se hizo viral Foto: Aristipo Libros

El video de Pablo ya cuenta con más de 53 mil visualizaciones. ¿Será que la viralización de este material ayudará a que el chico se anime a volver a Aristipo para recoger los libros que hace tanto tiempo compró o se cerrará como otro misterio sin resolver?

El final todavía sigue abierto.