El Salón de Libros Raros llega al Museo Histórico Nacional con entrada libre y gratuita:

Museo Histórico Nacional, CABA, Argentina. Foto: argentiba.gob.ar

En el Museo Histórico Nacional, la historia argentina se vuelve tangible. El sábado 9 y domingo 10 de mayo, el emblemático espacio abrirá sus puertas para recibir el Salón de Libros Raros, una exhibición que reúne piezas bibliográficas únicas y documentos fundamentales para comprender la construcción cultural, política y social del país.

El sábado 9 y domingo 10 de mayo, el Museo Histórico Nacional abrirá sus puertas para recibir el Salón de Libros Raros. Foto: feria.libro.raro

La propuesta invita a descubrir ejemplares nunca antes expuestos en este formato, con un foco especial en el patrimonio impreso nacional. A través de libros originales, manuscritos y estudios críticos, el evento pone en valor el rol del libro como testimonio material de la historia argentina.

El largo siglo XIX argentino: del período de las Invasiones Inglesas al Centenario

El recorrido curatorial se centra en el denominado “largo siglo XIX argentino”, que se extiende desde las Invasiones Inglesas hasta el Centenario de 1910. Este enfoque permite comprender los procesos históricos clave que moldearon la identidad nacional, a partir de fuentes originales y material de investigación de referencia.

Librerías anticuarias y coleccionistas: protagonistas de una feria histórica

El Salón reúne a destacadas librerías anticuarias como Aquilanti, La Teatral, The Book Cellar & Henschel, Los Siete Pilares, Rúa Vidueiros, Alberto Magnasco, Rare Book Room, Librería (de) García, Iconocosas, Librería Abisal Museo Fotográfico de Quilmes, Atelier de Livre, Rayo Rojo y Galería Mar Dulce. La diversidad de participantes convierte al evento en un punto de encuentro clave para coleccionistas, estudiantes, investigadores y curiosos.

La propuesta invita a descubrir ejemplares inéditos, con un foco especial en el patrimonio impreso nacional. Foto: Instagram @feria.libro.raro

Técnica de colodión húmedo en vivo: cómo se hacían las fotos en el siglo XIX

Como parte de la experiencia, durante ambas jornadas se realizarán demostraciones de colodión húmedo, una técnica fotográfica histórica que utilizaba placas de vidrio. Esta actividad permitirá observar en tiempo real cómo se producían imágenes en el siglo XIX, reforzando el vínculo entre fotografía, memoria e identidad.

Organizado por Agustín D’Ambrosio, director de la Feria del Libro Raro, el evento se presenta como una oportunidad excepcional para explorar el pasado desde una perspectiva material y sensorial, en un espacio donde libros, imágenes y documentos dialogan con el presente.

Datos del Salón de Libros Raros: dirección, días y horarios

El Salón de Libros Raros se realizará en el Museo Histórico Nacional, ubicado en Defensa 1600, CABA. Foto: argentiba.gob.ar