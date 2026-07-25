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La librería más linda del mundo está en Buenos Aires: el secreto histórico que ahora revive con Carlos Gardel

La histórica librería porteña suma una experiencia inmersiva en sus antiguas bambalinas, con Carlos Gardel como guía y un recorrido por el pasado teatral, musical y arquitectónico del Grand Splendid.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El ateneo Grand Splendid.
El ateneo Grand Splendid. Foto: Grand Splendid
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En pleno corazón de Recoleta, sobre Avenida Santa Fe 1860, hay un lugar donde los libros conviven con el eco de los viejos teatros porteños, la memoria del tango y una de las cúpulas más fotografiadas de la Ciudad. Se trata de El Ateneo Grand Splendid, la librería que miles de turistas visitan cada día y que fue reconocida por medios internacionales como una de las más bellas del planeta.

Pero detrás de sus estantes, sus palcos convertidos en rincones de lectura y su escenario transformado en café, el edificio esconde una historia mucho más profunda. Antes de convertirse en un templo de libros, el Grand Splendid fue teatro, cine, estudio de grabación y parte fundamental de la edad dorada del tango argentino. Ahora, ese pasado vuelve a escena con una propuesta inmersiva que permite descubrir las antiguas bambalinas del tercer piso y encontrarse con una recreación holográfica de Carlos Gardel.

El Ateneo Grand Splendid: de teatro de lujo a ícono mundial

El edificio fue inaugurado en 1919 por el empresario de origen austrohúngaro Max Glücksmann, una figura clave en la expansión del cine, la música grabada y el espectáculo en la Argentina de comienzos del siglo XX. El proyecto se levantó sobre las bases del antiguo Teatro Nacional Norte y fue concebido como uno de los grandes espacios culturales de Buenos Aires.

La librería más linda del mundo revela su pasado oculto
El ateneo Grand Splendid. Foto: Grand Splendid

Su arquitectura mantuvo el espíritu de los grandes teatros europeos, con palcos, ornamentación, escalinatas, un escenario central y una cúpula que todavía hoy obliga a levantar la vista. La obra pictórica fue realizada al óleo por Nazareno Orlandi en 1919 y representa una alegoría de la paz, en un contexto marcado por el final de la Primera Guerra Mundial.

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Con el paso de las décadas, el Grand Splendid fue mutando. Funcionó como sala teatral, luego como cine y finalmente, en diciembre de 2000, abrió sus puertas como librería. La transformación conservó buena parte de su identidad original: los palcos se volvieron espacios de lectura, el escenario pasó a ser cafetería y el antiguo esplendor teatral quedó integrado a la experiencia de recorrer libros.

La nueva experiencia inmersiva que permite “entrar” en la historia

La novedad que vuelve a poner al Ateneo en el centro de la escena cultural es una propuesta ubicada en el tercer piso, un sector que durante años estuvo cerrado al público y que antiguamente funcionó como zona de ensayo y bambalinas del teatro. Desde allí se obtiene una vista privilegiada de la cúpula y se accede a un recorrido interpretativo sobre los orígenes del edificio.

El templo de libros más famoso de Buenos Aires
El ateneo Grand Splendid. Foto: Grand Splendid

La experiencia combina objetos de archivo, afiches de época, proyectores, recursos audiovisuales y una sala inmersiva donde aparece una recreación de Carlos Gardel como guía del relato. Según la información disponible, el recorrido se organiza en estaciones dedicadas a Max Glücksmann, la cúpula, la arquitectura y el vínculo del lugar con el tango.

Uno de los momentos más llamativos ocurre cuando se abre el telón y la figura de Gardel, interpretada mediante recursos tecnológicos, aparece en escena para narrar parte de la historia del antiguo cine teatro. Más que un simple atractivo turístico, la propuesta funciona como una puerta de entrada a la Buenos Aires de los años 20, cuando el tango empezaba a convertirse en una marca cultural argentina reconocida en el mundo.

Carlos Gardel, Max Glücksmann y el nacimiento de una industria cultural

El vínculo entre Gardel y Glücksmann es una de las claves históricas del Grand Splendid. Glücksmann no solo fue empresario teatral y cinematográfico, sino también impulsor de la industria discográfica local. A través del sello Nacional Odeón, registró parte de la música popular que marcaría a varias generaciones.

La joya porteña que fue teatro, cine y ahora suma una experiencia con Gardel
El ateneo Grand Splendid. Foto: Grand Splendid

Gardel inició en 1917 una serie de grabaciones para la casa Max Glücksmann y ese mismo año “Mi noche triste” marcó un antes y un después en la historia del tango canción. La Fundación Internacional Carlos Gardel señala que esa etapa fue decisiva para su consagración artística, ya que combinó grabaciones, cine y el nacimiento de un nuevo modo de interpretar el tango.

En ese contexto, el Grand Splendid no era solamente un teatro elegante. Era parte de una red cultural donde se cruzaban espectáculos en vivo, cine, grabaciones, radio y figuras populares. Por sus salas pasaron artistas vinculados al tango, al teatro y al entretenimiento porteño, mientras la ciudad crecía como capital cultural del Río de la Plata.

Una joya porteña que sigue atrayendo turistas y lectores

El Ateneo Grand Splendid recibe a miles de visitantes por día y conserva su magnetismo por una razón simple: no se parece a ninguna otra librería. Allí, comprar un libro puede convertirse en una experiencia arquitectónica, histórica y sensorial. Sus balcones, su telón rojo, sus pisos superiores y su cúpula restaurada transforman cada visita en un recorrido por más de un siglo de memoria porteña.

La nueva experiencia inmersiva llega en un momento en el que Buenos Aires busca revalorizar sus edificios históricos no solo como piezas patrimoniales, sino como espacios vivos. En este caso, el pasado no queda detenido en una placa o en una foto antigua, sino que se activa con tecnología, sonido, imagen y narración.

Cuánto sale y dónde queda la experiencia del Ateneo Grand Splendid

La propuesta se encuentra en El Ateneo Grand Splendid, ubicado en Avenida Santa Fe 1860, en el barrio porteño de Recoleta. Según los valores informados, la entrada general para residentes argentinos mayores de 10 años cuesta $20.000, mientras que para no residentes mayores de 10 años el valor es de $30.000. Jubilados y estudiantes universitarios residentes con acreditación abonan $10.000, y los menores de 10 años ingresan gratis.

Así, la librería más famosa de Buenos Aires suma un nuevo motivo para ser visitada: ya no se trata solo de mirar la cúpula, sacar una foto o elegir un libro. Ahora también es posible caminar por las antiguas bambalinas, escuchar la historia del edificio y reencontrarse con la voz simbólica de Gardel en uno de los escenarios más emblemáticos de la cultura argentina.

HistoriaCarlos GardelLibrería
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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