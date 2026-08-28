comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Outlets en Villa Crespo: más de 80 locales liquidan ropa con descuentos de hasta 70% por un solo día

Por un solo día, uno de los principales polos de outlets de Buenos Aires tendrá rebajas de hasta 70% en ropa, calzado y accesorios, además de propuestas gastronómicas y entretenimiento.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Outlets en Villa Crespo
Outlets en Villa Crespo Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Quienes busquen ropa, calzado y accesorios a precios más bajos tendrán este fin de semana una oportunidad especial en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una única jornada, Villa Crespo reunirá a más de 80 comercios con promociones que podrán alcanzar el 70% de descuento en productos seleccionados.

La propuesta se llama Circuito Outlets y se realizará el sábado 29 de agosto de 2026, entre las 15 y las 20 horas. El recorrido tendrá como principales puntos de referencia las calles Aguirre y Gurruchaga, una de las zonas comerciales a cielo abierto más reconocidas de Buenos Aires.

El evento forma parte de la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda, un programa que reúne actividades, recorridos, experiencias comerciales y propuestas relacionadas con el diseño y la industria textil. La programación general continuará hasta el 17 de septiembre en diferentes barrios porteños.

Cuándo y dónde será el Circuito Outlets de Villa Crespo

El gran paseo de descuentos se desarrollará el sábado 29 de agosto, de 15 a 20, con acceso abierto para quienes quieran recorrer los negocios participantes.

Contenido Recomendado

Abrió un nuevo outlet de ropa en Buenos Aires:tiene precios mayoristas y prendas desde $3.000

Abrió un nuevo outlet de ropa en Buenos Aires: tiene precios mayoristas y prendas desde $3.000

Guía fácil del Travel Sale 2026:fechas, qué descuentos habrá y cómo conseguir cuotas y hasta 50% de descuento

Guía fácil del Travel Sale 2026: fechas, qué descuentos habrá y cómo conseguir cuotas y hasta 50% de descuento
Circuito Outlets
Más de 80 locales ofrecen hasta 70% de descuento Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires

La mayor concentración de promociones estará en el corredor de Aguirre y Gurruchaga, aunque el circuito comprende distintas cuadras de la zona comercial de Villa Crespo. Por ese motivo, conviene llegar con tiempo, usar calzado cómodo y organizar previamente los locales que se desean visitar.

Durante esas cinco horas, los compradores podrán encontrar oportunidades en diferentes categorías:

  • Indumentaria para adultos y niños
  • Zapatillas y calzado urbano
  • Carteras, mochilas y artículos de cuero
  • Accesorios de moda
  • Ropa deportiva
  • Productos para el hogar y decoración

Las rebajas de hasta el 70% no necesariamente estarán disponibles en todos los artículos. El porcentaje final dependerá de cada comercio y podrá aplicarse únicamente sobre prendas, modelos, talles o colecciones seleccionadas.

Qué marcas participan del paseo de descuentos

La edición contará con más de 80 negocios adheridos, entre cadenas conocidas, outlets oficiales y comercios independientes instalados en el barrio.

Entre las marcas confirmadas aparecen Levi’s Outlet, Prüne, Grimoldi Outlet, Arredo, Cardón, Complot, Equus, Juanita Jo, Mimo & Co, Portsaid, Rochas, Sweet, Tucci, Viamo, Wanama Kids, Ayres, Desiderata, Grisino y Key Biscayne, entre muchas otras.

La variedad permitirá buscar desde prendas básicas y ropa de temporada hasta marroquinería, artículos infantiles, decoración y equipamiento deportivo. Algunos locales podrán presentar promociones adicionales o condiciones particulares según el medio de pago.

Antes de concretar una compra es recomendable preguntar:

  • Cuál es el precio final con descuento
  • Si existen promociones acumulables
  • Qué medios de pago están habilitados
  • Si hay cuotas sin interés
  • Cuáles son las condiciones para cambios
  • Si el producto presenta algún detalle o pertenece a temporadas anteriores

Comparar el precio entre varios comercios también puede ser una buena estrategia, especialmente en productos como zapatillas, camperas, jeans, carteras y ropa deportiva.

No será solamente un recorrido de compras

El Circuito Outlets busca convertir el corredor comercial en una experiencia para pasar la tarde. Además de las promociones, la agenda incluirá música con DJ en vivo, talleres para intervenir y personalizar tote bags y recorridos guiados por diferentes tiendas.

Circuito Outlets
Villa Crespo recibe una nueva edición del Circuito Outlets Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires

Algunas de las visitas estarán acompañadas por las creadoras de contenido Sereinne y Juli Borobio, quienes recorrerán el circuito y mostrarán parte de las oportunidades disponibles durante la jornada.

Las actividades complementarias apuntan a que el público pueda alternar las compras con propuestas recreativas, sin necesidad de realizar todo el trayecto de manera continua.

Cafeterías y restaurantes también ofrecerán promociones

La gastronomía tendrá un lugar destacado dentro del evento. Una selección de cafeterías, pizzerías y restaurantes de Villa Crespo ofrecerá menús promocionales y beneficios especiales para quienes visiten la zona.

Entre los establecimientos difundidos se encuentran Almíbar Pizza & Vermut, Borra Caffè, DOC Café, Fraterno Café de Especialidad, Mazzo Coffee & Food, Raíz, Stop & Coffee, Vecindario y 10 Recetas Japonesas, entre otros.

Estas propuestas permitirán hacer una pausa durante el recorrido o completar la salida con una merienda o una comida. Como las promociones pueden variar según el establecimiento, lo aconsejable es consultar las condiciones antes de realizar el pedido.

Cómo aprovechar los descuentos y evitar compras impulsivas

Aunque una rebaja elevada puede resultar atractiva, conviene planificar la visita para aprovechar realmente los precios.

Una buena opción es preparar una lista con las prendas necesarias y establecer un presupuesto máximo. También resulta útil revisar los precios habituales de los productos antes del evento, ya que esto permite reconocer si la oportunidad representa un ahorro verdadero.

Otro punto importante es observar el estado de cada artículo. En los outlets pueden aparecer prendas de colecciones anteriores, unidades discontinuadas o productos con detalles menores. Por eso, es recomendable revisar cierres, costuras, botones, suelas y etiquetas antes de pagar.

Un evento de solo cinco horas en uno de los polos de outlets más buscados

El principal atractivo de esta edición será su duración limitada. Las promociones especiales estarán concentradas en una jornada de solo cinco horas, lo que probablemente genere una importante circulación de visitantes.

Llegar al comienzo del evento puede aumentar las posibilidades de encontrar mayor variedad de talles y modelos. Quienes prefieran evitar los momentos de mayor movimiento pueden organizar un recorrido por las calles menos concurridas y dejar los locales más populares para otro tramo de la tarde.

Con más de 80 comercios, descuentos de hasta 70%, propuestas gastronómicas y actividades gratuitas, Villa Crespo se prepara para vivir una de las jornadas comerciales más convocantes del fin de semana. La cita será el sábado 29 de agosto, desde las 15, en el tradicional corredor de outlets del barrio.

DescuentosCompra de ropaVilla Crespo
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Límites de velocidad en la Ruta 2:a cuánto hay que ir para evitar multas camino a Mar del Plata

    Límites de velocidad en la Ruta 2: a cuánto hay que ir para evitar multas camino a Mar del Plata

  2. Tragedia en YPF:la sentida despedida de compañeros y amigos de los dos operarios que murieron en un accidente en Vaca Muerta

    Tragedia en YPF: la sentida despedida de compañeros y amigos de los dos operarios que murieron en un accidente en Vaca Muerta

  3. Caos en la línea Sarmiento:demoras, mujer trasladada al Hospital Durand y barreras bajas

    Caos en la línea Sarmiento: demoras, mujer trasladada al Hospital Durand y barreras bajas

  4. Feriado del 28 de agosto:quiénes tendrán un fin de semana largo de tres días en la provincia de Buenos Aires

    Feriado del 28 de agosto: quiénes tendrán un fin de semana largo de tres días en la provincia de Buenos Aires

  5. Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI:cómo será el nuevo trámite, requisitos y fecha de implementación

    Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI: cómo será el nuevo trámite, requisitos y fecha de implementación
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

Javier Milei reivindicó los “valores del judaísmo” y descartó cambios en su programa económico

Fernando Cerimedo envió una nueva carta desde la cárcel y negó haber tenido funciones oficiales en el gobierno de Bolivia

Mayra Mendoza destacó la aprobación de la Ley Ema:“Buscamos proteger a nuestras infancias”

Economía

Por primera vez en el año, el Gobierno reúne al Consejo del Salario para definir nuevas subas

Por primera vez en el año, el Gobierno reúne al Consejo del Salario para definir nuevas subas

Palermo Zoo, el “cuadrado mágico” de Buenos Aires donde el metro cuadrado ya compite con Puerto Madero

Créditos hipotecarios:cuánto hay que ganar para pedir USD 80.000 y de cuánto sería la primera cuota

Economía argentina:analistas anticipan menos crecimiento en 2026 y explican las causas

Internacionales

Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos:se encuentra en prisión hace un mes en Texas

Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos: se encuentra en prisión hace un mes en Texas

Murió Harald V:el rey que marcó una época en Noruega y abrió el camino al reinado de Haakon VIII

Opinión | Reducir los ensayos nucleares fue una decisión. El futuro, también

Donald Trump aseguró que Vladimir Putin “no va a atacar territorio de la OTAN”