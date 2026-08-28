Outlets en Villa Crespo: más de 80 locales liquidan ropa con descuentos de hasta 70% por un solo día

Outlets en Villa Crespo Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires

Quienes busquen ropa, calzado y accesorios a precios más bajos tendrán este fin de semana una oportunidad especial en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una única jornada, Villa Crespo reunirá a más de 80 comercios con promociones que podrán alcanzar el 70% de descuento en productos seleccionados.

La propuesta se llama Circuito Outlets y se realizará el sábado 29 de agosto de 2026, entre las 15 y las 20 horas. El recorrido tendrá como principales puntos de referencia las calles Aguirre y Gurruchaga, una de las zonas comerciales a cielo abierto más reconocidas de Buenos Aires.

El evento forma parte de la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda, un programa que reúne actividades, recorridos, experiencias comerciales y propuestas relacionadas con el diseño y la industria textil. La programación general continuará hasta el 17 de septiembre en diferentes barrios porteños.

Cuándo y dónde será el Circuito Outlets de Villa Crespo

El gran paseo de descuentos se desarrollará el sábado 29 de agosto, de 15 a 20, con acceso abierto para quienes quieran recorrer los negocios participantes.

Más de 80 locales ofrecen hasta 70% de descuento Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires

La mayor concentración de promociones estará en el corredor de Aguirre y Gurruchaga, aunque el circuito comprende distintas cuadras de la zona comercial de Villa Crespo. Por ese motivo, conviene llegar con tiempo, usar calzado cómodo y organizar previamente los locales que se desean visitar.

Durante esas cinco horas, los compradores podrán encontrar oportunidades en diferentes categorías:

Indumentaria para adultos y niños

Zapatillas y calzado urbano

Carteras, mochilas y artículos de cuero

Accesorios de moda

Ropa deportiva

Productos para el hogar y decoración

Las rebajas de hasta el 70% no necesariamente estarán disponibles en todos los artículos. El porcentaje final dependerá de cada comercio y podrá aplicarse únicamente sobre prendas, modelos, talles o colecciones seleccionadas.

Qué marcas participan del paseo de descuentos

La edición contará con más de 80 negocios adheridos, entre cadenas conocidas, outlets oficiales y comercios independientes instalados en el barrio.

Entre las marcas confirmadas aparecen Levi’s Outlet, Prüne, Grimoldi Outlet, Arredo, Cardón, Complot, Equus, Juanita Jo, Mimo & Co, Portsaid, Rochas, Sweet, Tucci, Viamo, Wanama Kids, Ayres, Desiderata, Grisino y Key Biscayne, entre muchas otras.

La variedad permitirá buscar desde prendas básicas y ropa de temporada hasta marroquinería, artículos infantiles, decoración y equipamiento deportivo. Algunos locales podrán presentar promociones adicionales o condiciones particulares según el medio de pago.

Antes de concretar una compra es recomendable preguntar:

Cuál es el precio final con descuento

Si existen promociones acumulables

Qué medios de pago están habilitados

Si hay cuotas sin interés

Cuáles son las condiciones para cambios

Si el producto presenta algún detalle o pertenece a temporadas anteriores

Comparar el precio entre varios comercios también puede ser una buena estrategia, especialmente en productos como zapatillas, camperas, jeans, carteras y ropa deportiva.

No será solamente un recorrido de compras

El Circuito Outlets busca convertir el corredor comercial en una experiencia para pasar la tarde. Además de las promociones, la agenda incluirá música con DJ en vivo, talleres para intervenir y personalizar tote bags y recorridos guiados por diferentes tiendas.

Villa Crespo recibe una nueva edición del Circuito Outlets Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires

Algunas de las visitas estarán acompañadas por las creadoras de contenido Sereinne y Juli Borobio, quienes recorrerán el circuito y mostrarán parte de las oportunidades disponibles durante la jornada.

Las actividades complementarias apuntan a que el público pueda alternar las compras con propuestas recreativas, sin necesidad de realizar todo el trayecto de manera continua.

Cafeterías y restaurantes también ofrecerán promociones

La gastronomía tendrá un lugar destacado dentro del evento. Una selección de cafeterías, pizzerías y restaurantes de Villa Crespo ofrecerá menús promocionales y beneficios especiales para quienes visiten la zona.

Entre los establecimientos difundidos se encuentran Almíbar Pizza & Vermut, Borra Caffè, DOC Café, Fraterno Café de Especialidad, Mazzo Coffee & Food, Raíz, Stop & Coffee, Vecindario y 10 Recetas Japonesas, entre otros.

Estas propuestas permitirán hacer una pausa durante el recorrido o completar la salida con una merienda o una comida. Como las promociones pueden variar según el establecimiento, lo aconsejable es consultar las condiciones antes de realizar el pedido.

Cómo aprovechar los descuentos y evitar compras impulsivas

Aunque una rebaja elevada puede resultar atractiva, conviene planificar la visita para aprovechar realmente los precios.

Una buena opción es preparar una lista con las prendas necesarias y establecer un presupuesto máximo. También resulta útil revisar los precios habituales de los productos antes del evento, ya que esto permite reconocer si la oportunidad representa un ahorro verdadero.

Otro punto importante es observar el estado de cada artículo. En los outlets pueden aparecer prendas de colecciones anteriores, unidades discontinuadas o productos con detalles menores. Por eso, es recomendable revisar cierres, costuras, botones, suelas y etiquetas antes de pagar.

Un evento de solo cinco horas en uno de los polos de outlets más buscados

El principal atractivo de esta edición será su duración limitada. Las promociones especiales estarán concentradas en una jornada de solo cinco horas, lo que probablemente genere una importante circulación de visitantes.

Llegar al comienzo del evento puede aumentar las posibilidades de encontrar mayor variedad de talles y modelos. Quienes prefieran evitar los momentos de mayor movimiento pueden organizar un recorrido por las calles menos concurridas y dejar los locales más populares para otro tramo de la tarde.

Con más de 80 comercios, descuentos de hasta 70%, propuestas gastronómicas y actividades gratuitas, Villa Crespo se prepara para vivir una de las jornadas comerciales más convocantes del fin de semana. La cita será el sábado 29 de agosto, desde las 15, en el tradicional corredor de outlets del barrio.