La Feria de Editores celebra sus 15 años con entrada gratis: más de 330 editoriales y stands de toda América Latina

La Feria de Editores cumple 15 años y celebra con entradas gratuitas en CABA. Foto: Feria de Editores

En pleno invierno porteño, la agenda cultural suma una cita imprescindible para quienes encuentran en los libros un destino en sí mismo. Del 6 al 9 de agosto, la Feria de Editores (FED) celebrará su 15ª edición en el C Art Media (avenida Corrientes 6271) con una propuesta ampliada que combina literatura, música, encuentros y actividades.

Con entrada libre y gratuita (mediante inscripción previa), el evento vuelve a posicionarse como uno de los polos más atractivos del turismo cultural en la Ciudad de Buenos Aires.

Más de 330 editoriales y una oferta literaria diversa

La FED reunirá este año a más de 330 editoriales independientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y España. El recorrido por sus stands permitirá descubrir novedades de narrativa, poesía, periodismo, novela gráfica, literatura infantil y libros ilustrados, en una oferta diversa que refleja la vitalidad del sector editorial independiente en la región.

La FED reunirá este año a más de 330 editoriales independientes de toda América Latina y España. Foto: Feria de Editores

Desde su creación en 2013, la feria se consolidó como un espacio clave de encuentro entre lectores, editores, libreros y autores. Más allá de la venta de libros, su identidad se construye a partir del intercambio cultural, la circulación de ideas y el impulso a nuevas voces. En cada edición, ese espíritu se traduce en actividades que buscan ampliar el vínculo entre el público y el universo editorial.

Como ya es tradición, quienes visiten la feria recibirán un libro de regalo especialmente editado para la ocasión. En 2026, la publicación estará dedicada al tema “Trabajo” y reunirá diez textos seleccionados entre más de 500 postulaciones en una convocatoria abierta realizada junto a Finnegans Impacto. Cada autor elegido será premiado con $200.000, consolidando a la FED también como plataforma de promoción literaria.

Fiesta FED, donación de sangre y experiencias culturales

Entre las novedades destacadas, el aniversario llegará con una celebración especial: el sábado 8 de agosto, a las 23:50, el Teatro Vorterix será sede de la Fiesta FED, abierta al público. La noche contará con la participación del DJ y productor Villa Diamante y del proyecto musical Sandwich Piano Bar, creado por Hernán Siseles, en un cruce entre literatura y música que ya es marca registrada del evento.

La Feria de Editores ofrecera una propuesta ampliada que combina literatura, música, encuentros y actividades. Foto: Feria de Editores

La feria también reafirma su compromiso social con una jornada de donación de sangre organizada junto al Hemocentro Buenos Aires y un colectivo de librerías. La actividad se realizará el viernes 7 de agosto, y quienes participen podrán acceder a sorteos de entradas para la fiesta aniversario.

Otra de las apuestas de esta edición es el fortalecimiento del circuito librero. Durante las mañanas del jueves 6 y viernes 7 (de 11:00 a 14:00), librerías y bibliotecas tendrán un horario exclusivo para recorrer la feria y acceder a beneficios especiales: descuentos del 50% por pago al contado en editoriales adheridas y envío gratuito de hasta 200 kilos de libros a cualquier punto del país, gracias a un convenio con OCA.

Premios, actividades profesionales y turismo cultural en Buenos Aires

En el plano de los reconocimientos, la ilustradora Ornella Pagliaruolo fue seleccionada para realizar el afiche oficial de la FED 2026. Además, cinco librerías —Fervor (Mar del Plata), La Sede (Bariloche), Volcán Azul Libros (Córdoba), Atlántica Libros y Café y Medio Pan y un Libro (CABA)— competirán por el Premio a la Labor Librera, que distingue el trabajo cultural más allá de la venta de ejemplares. El galardón otorga cuatro millones de pesos destinados a la compra de libros durante la feria, además de descuentos especiales en stands.

Como ya es tradición, quienes visiten la feria recibirán un libro de regalo especialmente editado para la ocasión. Foto: Feria de Editores

La programación incluirá también iniciativas profesionales como el Fellowship Programme, con editores invitados de España, Francia, Italia, Rusia y Suecia; jornadas para traductores; el Premio Rumbo a Guadalajara; encuentros con productoras audiovisuales y la Cátedra FED, entre otras actividades.

Abierta de 14:00 a 21:00, la FED no solo convoca a lectores locales sino también a visitantes del país y la región que buscan experiencias culturales. En una ciudad donde la literatura forma parte de su identidad, la feria se presenta como un recorrido ideal para combinar lectura, turismo y vida urbana en uno de los corredores culturales más emblemáticos de Buenos Aires.