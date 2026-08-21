Migración, diversidad y convivencia: el libro que plantea cómo vivir juntos sin renunciar a las propias identidades

Inmigración Foto: Cordis

Según los datos definitivos del Censo 2022, la población migrante más representativa en la Argentina proviene de países como Venezuela, Paraguay y Bolivia. Pero, históricamente, nuestro país ha sido receptor de inmigrantes de distintas partes del mundo. La decisión de dejar la nación propia y mudarse a un país completamente diferentes no es para nada sencilla.

A inicios del siglo XX, con la llegada de olas de inmigrantes de diferentes partes de Europa, muchos de ellos decidían seguir sus costumbres y tradiciones, al tiempo, que forjaron vínculo con otros migrantes provenientes de los mismos países.

Así nacieron, de hecho, las asociaciones argentinas de españoles, italianos, alemanes y tantas otras nacionalidades, que tuvieron la misión de reunirse cada semana para degustar sus platos típicos o practicar actividades que solían realizar en sus países.

La integración, por supuesto, no es fácil, y sobre esto reflexiona el escritor Alejandro Mellincovsky en su libro “Tu ley es mi ley propone una conversación necesaria sobre minorías, ciudadanía, justicia y democracia”.

"Tu Ley es mi Ley" de Alejandro Mellincovsky. Foto: Prensa

Un libro que se propone reflexionar sobre la inmigración en “sociedades cada vez más polarizadas”

En el texto, el autor analiza cómo un inmigrante puede seguir manteniendo sus propios valores en un lugar que no es el que lo vio crecer. En tanto, analiza la relación entre la ley propia y la ley del mundo, abordando la pertenencia y la diversidad.

Asimismo, el escritor se hace algunas preguntas para entender la inmigración en sociedades cada vez más polarizadas. “Son muchas las preguntas que surgen en el mundo actual globalizado, en el que abunda la falta de tolerancia y la discriminación”, indica. Para Mellincovsky es importante encontrar una forma de convivir en paz en sociedades “atravesadas por el conflicto”.

Para Mellincovsky es importante encontrar una forma de convivir en paz en sociedades “atravesadas por el conflicto”. Foto: Prensa

En julio de 2026, el libro se declaró de “Interés en la Comunicación Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en la legislatura porteña por aporte a construir sociedad más plurales valiéndose de elementos jurídicos.

Otros libros para disfrutar este fin de semana

El mes de agosto llegó cargado de lanzamientos literarios de diferentes géneros, ideales para disfrutar este fin de semana. Uno de ellos es Mis dependencias, escrito por Rosario Bléfari, reconocida cantante y actriz fallecida en el año 2020. Se trata una publicación de la editorial Lumen que reúne textos autobiográficos de la artista. Sin dudas, es una nueva oportunidad para conocer más en detalle el mundo interno de una de las personalidades más reflexivas de los últimos tiempos.

Memoria por correspondencia es otro libro con textos y ensayos autobiográficos, en este caso, de la escritora colombiana Emma Reyes. Con prólogo de la periodista argentina, Leila Guerreiro, el texto reflexiona sobre la infancia de la autora que estuvo marcada por la soledad y la pobreza.

Una mirada bien distinta es la que propone Escritos sobre la mesa de Mariano García y Mariana Dimópulos. Los escritores analizan el rol de la comida y la bebida en la vida de las personas a lo largo de la historia literaria. En este sentido, los lectores se podrán encontrar con reflexiones sobre textos de Jane Austen, D. H. Lawrence, Marosa di Giorgi, entre otros autores populares.