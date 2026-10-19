Una madre chilena recibió el DNI de su hijo nacido en Argentina, vio 3 estrellas y estalló: “Que alguien me explique”

Una madre chilena recibió el DNI de su hijo nacido en Argentina, vio 3 estrellas y estalló de bronca. Foto: Instagram mateycompleto_

Lo que debía ser un trámite más tras el nacimiento de un bebé terminó convirtiéndose en tema de bromas, debates y discusiones futboleras en redes sociales. Todo comenzó cuando una madre chilena recibió el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hijo, nacido en Argentina, y quedó sorprendida por un detalle que no esperaba encontrar en un documento oficial: las tres estrellas que representan los títulos mundiales conquistados por la Selección Argentina.

La historia se viralizó gracias al padre del niño, un argentino que decidió compartir la reacción de su esposa. “Mi esposa es chilena y no puede creer esto del documento argentino”, comentó al comenzar un video en el que explicaba que acababan de recibir la identificación de su hijo, nacido apenas un mes antes.

¿Por qué el nuevo DNI argentino tiene las tres estrellas de campeón del mundo?

La sorpresa de la mujer tenía una explicación sencilla. Ella cuenta con DNI argentino desde hace años, pero no conocía la renovación del diseño implementada recientemente. Al observar el documento de su hijo, notó la presencia de las tres estrellas que recuerdan las consagraciones albicelestes en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

La reacción de la mujer se volvió viral en redes al descubrir que el nuevo documento incorpora las tres estrellas de los títulos mundiales de la Selección Argentina. Video: Instagram mateycompleto_

“¿Qué tienen que ver las tres estrellas de que salieron tres veces campeones con el documento nacional de identidad? Que alguien me explique”, expresó entre la incredulidad y el enojo. La respuesta de su pareja fue breve, pero para muchos resumió una característica muy argentina: “Así vivimos en Argentina el fútbol. Impresionante”.

La reacción viral de una madre chilena que no entendió un detalle del documento

El video rápidamente despertó comentarios de ambos lados de la cordillera. Mientras algunos argentinos defendieron la incorporación de las estrellas como una muestra del orgullo nacional tras la conquista del Mundial de Qatar 2022, otros usuarios coincidieron con la mujer y cuestionaron la presencia de una referencia futbolística en un documento oficial.

Las estrellas forman parte del rediseño oficial del DNI argentino. Foto: X @renaper_ar

La anécdota se transformó así en una curiosa discusión sobre identidad, símbolos nacionales y la influencia que tiene el fútbol en la vida cotidiana de los argentinos.

Los símbolos ocultos del nuevo DNI que millones de personas usan todos los días

Lejos de tratarse de un error de impresión o de una edición especial, las estrellas forman parte del rediseño oficial del DNI argentino, anunciado a fines de 2023 y puesto en circulación durante 2024.

La nueva versión incorpora diversos elementos que buscan representar la identidad nacional. Entre ellos, aparecen:

Monumento Histórico Nacional a la Bandera

Bandera Argentina

Escarapela Argentina

Islas Malvinas

Sol de Mayo

Flor Nacional del ceibo

Ballena Franca Austral

Mapa Bicontinental

Cordillera de los Andes

Glaciar Perito Moreno

Tres Estrellas

En ese conjunto de símbolos patrios también encontraron su lugar las tres estrellas que recuerdan los campeonatos mundiales obtenidos por la Selección Argentina, llevando una referencia futbolera a uno de los documentos más utilizados por millones de ciudadanos.

La nueva versión del DNI incorpora diversos elementos que buscan representar la identidad nacional. Foto: X @renaper_ar

Además, el nuevo formato suma un chip y un código QR para agilizar los procesos de validación electrónica y reforzar los estándares de seguridad documental.

Argentina y Chile: la curiosa diferencia en sus documentos que abrió un debate futbolero

La reacción de la madre chilena también abrió la puerta a una inesperada comparación. Durante años, el documento de identidad chileno incluyó una estrella en una de sus esquinas, aunque ese elemento desapareció en renovaciones posteriores del diseño.

La diferencia llamó la atención de muchos usuarios: mientras Argentina decidió incorporar a su DNI una referencia directa a los tres títulos mundiales de fútbol, Chile optó por dejar atrás aquel símbolo gráfico.

Claro que la discusión deportiva no tardó en aparecer. Y si de trofeos se trata, los usuarios chilenos recordaron rápidamente los mayores éxitos recientes de “La Roja”: las históricas Copas América obtenidas en 2015 y 2016, justamente frente a Argentina.

La anécdota volvió a demostrar hasta qué punto el fútbol forma parte de la cultura argentina. En un país donde las camisetas, los murales de Diego Maradona y Lionel Messi, y las celebraciones mundialistas forman parte del paisaje cotidiano, la presencia de tres estrellas en un DNI puede parecer natural para algunos y completamente sorprendente para otros.