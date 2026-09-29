ANSES: cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Cobros ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, conocida como ANSES, estableció el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2026. Como sucede todos los meses, las acreditaciones se organizarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad, el beneficio recibido y, en el caso de jubilados y pensionados, el nivel de ingresos.

Los titulares cuyos DNI terminan en 8 o 9 se encuentran entre los últimos grupos del calendario. Sin embargo, no todos cobrarán el mismo día: las fechas cambian para quienes perciben una jubilación mínima, un haber superior, una Pensión No Contributiva o una asignación familiar.

Jubilados de ANSES con DNI terminado en 8 y 9: cuándo cobran en octubre

Los jubilados y pensionados incluidos en el primer tramo de haberes comenzarán a cobrar el jueves 8 de octubre. El cronograma avanzará de forma escalonada hasta el jueves 22, siguiendo el último número del DNI de cada beneficiario.

Para quienes aparecen al final del calendario, las fechas confirmadas son:

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

De esta manera, los titulares con documentos terminados en 8 y 9 completarán el cronograma correspondiente a quienes cobran el haber mínimo o están incluidos en el primer intervalo de pagos. El dinero se depositará automáticamente en la cuenta bancaria declarada ante ANSES, por lo que no será necesario realizar un trámite adicional para recibirlo.

Jubilados que superan el haber mínimo: la fecha para los DNI 8 y 9

Las personas que reciben una jubilación o pensión superior al primer tramo previsional tendrán un calendario diferente. En este caso, las terminaciones de DNI se agruparán de a dos y las acreditaciones se concentrarán durante la última semana de octubre.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados con haberes superiores cobrarán de acuerdo con el siguiente orden:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

Por lo tanto, quienes superen el monto establecido para el primer intervalo y tengan documentos finalizados en 8 o 9 cobrarán el mismo día, el jueves 29 de octubre. Con esta acreditación finalizará el calendario previsional del mes para jubilados y pensionados.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran los DNI terminados en 8 y 9

Los titulares de Pensiones No Contributivas, también conocidas como PNC, cobrarán antes que los jubilados y pensionados del sistema contributivo. El calendario difundido para esta prestación contempla los pagos durante los primeros días hábiles de octubre.

Para este grupo, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.

Así, los beneficiarios de PNC con documentos finalizados en los dos últimos números del cronograma recibirán el depósito el miércoles 7 de octubre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: las fechas para los DNI 8 y 9

La Asignación Universal por Hijo, conocida como AUH, y la Asignación Familiar por Hijo también se pagan según la terminación del documento. Para los DNI finalizados en 8 y 9, las acreditaciones se realizarán durante la segunda parte del mes.

Las fechas previstas son:

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Este cronograma coincide con las fechas asignadas a los jubilados y pensionados incluidos en el primer tramo de haberes. Antes de disponer del dinero, se recomienda revisar la liquidación individual, especialmente cuando el titular posee más de una prestación asociada a su CUIL.

Aumento de ANSES en octubre de 2026

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán en octubre una actualización del 1,66%, aplicada mediante el mecanismo de movilidad mensual. Con el incremento, el haber mínimo se ubicará en $435.748,51, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.932.174,85. Los valores fueron establecidos mediante la Resolución 284/2026.

Cobros ANSES Foto: ANSES

En cuanto al bono extraordinario para jubilados y pensionados de menores ingresos, conviene verificar su liquidación en los canales oficiales. Al 27 de septiembre de 2026 existían publicaciones con información contradictoria sobre su continuidad, por lo que el monto definitivo debe comprobarse en Mi ANSES o en la normativa correspondiente antes de sumarlo al haber mensual.

Cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES

Para conocer el día y el lugar exacto de acreditación, cada beneficiario puede ingresar a Mi ANSES desde la página oficial o mediante la aplicación para teléfonos celulares. Es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma se debe acceder a la sección“Cobros” y seleccionar la opción“Consultar fecha y lugar de cobro”. También se puede revisar el recibo de haberes para comprobar el monto liquidado, los descuentos aplicados y la eventual incorporación de adicionales.

El dato clave para quienes tienen DNI terminado en 8 o 9

En resumen, las fechas cambian según el beneficio recibido. Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI 8 y 9 cobrarán el 7 de octubre; los jubilados del primer tramo y beneficiarios de AUH recibirán el pago el 21 o 22 de octubre, según su documento; mientras que los jubilados con haberes superiores cobrarán el jueves 29 de octubre de 2026.

Antes de concurrir a un banco o punto de cobro, es recomendable consultar Mi ANSES, ya que la fecha individual depende tanto de la terminación del DNI como de la prestación asignada.