comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Aumentan el pasaporte y el DNI: nuevos precios, quiénes pueden acceder gratis y cuánto costará el trámite exprés

A través de la Disposición 759/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional del RENAPER formalizó la conversión del cuadro tarifario a Unidades Arancelarias Documentales (UAD), que comenzará a regir a los 10 días de su publicación oficial. Los detalles.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Aumentan el pasaporte y el DNI: cuánto costarán desde noviembre.
Aumentan el pasaporte y el DNI: cuánto costarán desde noviembre. Foto: argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) aumenta 30% los costos para la tramitación de pasaportes y reglamentó el procedimiento sobre quiénes pueden acceder a la gratuidad del DNI y qué requisitos socioeconómicos deben acreditar.

A través de la Disposición 759/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional del RENAPER formalizó la conversión del cuadro tarifario a Unidades Arancelarias Documentales (UAD), que comenzará a regir a los 10 días de su publicación oficial.

En el texto oficial, se explicó que la medida apunta a “continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos”, y busca “garantizar la sustentabilidad financiera, satisfacer las necesidades del organismo y efectuar una reinversión más eficiente de sus recursos”.

Pasaporte y DNI argentino. Foto: argentina.gob.ar

El valor de la UAD quedó fijado en $1.000. Con este nuevo parámetro, los precios de los trámites quedan de la siguiente manera:

  • Pasaporte ordinario para argentinos (entrega regular): se fijó en 130 UAD, lo que equivale a $130.000.
  • Pasaporte de entrega exprés: cuesta 260 UAD, alcanzando un valor de $260.000.
  • Pasaporte de resolución inmediata: asciende a 429 UAD ($429.000), trámite que se realiza únicamente en puntos habilitados.
  • Pasaportes excepcionales y documentos de viaje especiales: tanto el pasaporte excepcional para extranjeros como los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas tienen un costo de 130 UAD ($130.000).
  • Reemisión sin cargo: si el documento presenta errores formales atribuibles a la emisión, la reemisión es sin cargo, siempre que se solicite dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega y el error se compruebe por simple cotejo documental.
El valor de la UAD quedó fijado en $1.000. Foto: argentina.gob.ar

Aumento de hasta 100% en el DNI

El Documento Nacional de Identidad aumentará hasta un 100%, según dispuso la Resolución 151/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Vicejefatura de Gabinete del Interior. De esta manera, tramitar el DNI a partir del 21 de noviembre tendrá los siguientes costos:

Contenido Recomendado

Colapso de pedidos de ciudadanía:el Consulado español advierte demoras por más de 645 mil solicitudes argentinas

Ciudadanía española. Foto: REUTERS

Confirman aumento en el DNI y el pasaporte:la suba es de casi 43% y rige a partir de esta fecha de marzo

Confirman aumento en el DNI y el pasaporte: la suba es de casi 43% y rige a partir de esta fecha de marzo
  • DNI regular: $20.000.
  • DNI exprés: $52.000.
  • DNI al instante: $114.000.
  • DNI extranjero: $40.000.
  • Gratuidad del DNI: reglamentación y requisitos para la exención del pago

En relación con el Documento Nacional de Identidad, la Disposición 755/2026 avaló el “Manual para la aprobación de gratuidad”, que contempla la exención del pago de la tasa a favor de personas que no dispongan de recursos económicos suficientes.

Para acceder al beneficio de exención, la reglamentación contempla dos vías diferenciadas. Por un lado, la exención se otorga de forma directa mediante la verificación de datos e interoperabilidad entre el RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Por otro lado, si el sistema no otorga la exención automática, el ciudadano debe iniciar una solicitud voluntaria acompañando un Certificado de Gratuidad.

Este certificado debe ser emitido con la intervención de Licenciados en Trabajo Social o profesionales afines de instituciones asistenciales, estar dirigido a la Dirección Nacional del RENAPER y tener una vigencia inferior a 30 días.

Las solicitudes ingresadas en la “Bandeja de Gratuidad” son evaluadas de forma individual por la Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI). En caso de que el trámite sea rechazado por no cumplir los requisitos socioeconómicos o presentar inconsistencias, el solicitante recibirá una notificación automática al teléfono celular de contacto informado.

Qué pasa con las personas que tienen CUD

El organismo aclaró expresamente que poseer Certificado Único de Discapacidad (CUD) no otorga la gratuidad de manera automática, sino que de todas maneras se debe justificar la carencia de recursos económicos mediante la documentación correspondiente.

Además, estipuló que los operativos móviles de documentación en barrios o zonas específicas deben fundamentar previamente las condiciones socioeconómicas del lugar para habilitar trámites gratuitos. El nuevo régimen de gratuidad entra en vigencia a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, dejando sin efecto la antigua Resolución 548/1992.

PasaportesDNIRENAPER
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. “Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos”:la emotiva despedida del papa León XIV en Luján

    “Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos”: la emotiva despedida del papa León XIV en Luján

  2. Feriado del miércoles 11 de noviembre por la visita del Papa:dónde rige, cómo se paga y qué cambia en el transporte para llegar a Luján

    Feriado del miércoles 11 de noviembre por la visita del Papa: dónde rige, cómo se paga y qué cambia en el transporte para llegar a Luján

  3. Misa del papa León XIV en Luján:cómo funcionan los trenes hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

    Misa del papa León XIV en Luján: cómo funcionan los trenes hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

  4. El Papa León XIV, ante más de un millón de jóvenes en el Monumento de los Españoles:“No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”

    El Papa León XIV, ante más de un millón de jóvenes en el Monumento de los Españoles: “No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”

  5. Desconsuelo en la Iglesia:murió a los 83 años Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

    Desconsuelo en la Iglesia: murió a los 83 años Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Patricia Bullrich cruzó a Irán tras declarar terroristas a dos fuerzas argentinas:“Marca de qué lado estamos”

Patricia Bullrich cruzó a Irán tras declarar terroristas a dos fuerzas argentinas: “Marca de qué lado estamos”

Nueva salida en el gobierno de Milei:renunció el vicepresidente del organismo que controla la actividad nuclear

Se va el Papa León XIV y Milei retoma su agenda:los próximos movimientos del Gobierno en la recta final del 2026

Carlos Balor y Carlos Bianco entregaron 540 títulos de propiedad a familias de 31 barrios

Economía

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en diciembre de 2026 con aumento y aguinaldo

Un jubilado observa la página de ANSES para chequear sus aportes

ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos:cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

Murió Rafael “Teddy” García Mansilla, un importante empresario de medios y la aviación

Aguinaldo de diciembre 2026:la fecha límite para cobrarlo y el cálculo para saber cuánto te corresponde

Internacionales

Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas.

Allanamiento y apertura de la supuesta bóveda escondida en la mansión de Santiago Peña en Paraguay:qué se encontró

De la infidelidad del CEO de Nvidia al FBI y la OTAN:los casos de presunto espionaje chino que llegaron al poder

Mide 14 metros, pesa 4 toneladas y se construyó en 45 días:así es la estatua más grande del mundo del Papa León XIV en Perú