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RENAPER cambió los requisitos para gestionar el DNI gratis: cómo es el nuevo sistema que permite agilizar el trámite

Aquellos ciudadanos argentinos que no hayan gestionado sus documentos durante los primeros seis meses después de su nacimiento por diferentes causas podrán tramitarlo online al cumplir ciertos requisitos aquí detallados.

Redacción Sociedad
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Conocé el nuevo sistema que permite agilizar el trámite del DNI
Conocé el nuevo sistema que permite agilizar el trámite del DNI Foto: Argentina.gob.ar
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Aquellas personas que deseen solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en la República Argentina podrán hacerlo de manera gratuita cumpliendo ciertos requisitos, en medio del aumento de más del 100% de este trámite. El mismo está dirigido especialmente a aquellos que no cuentan con los recursos económicos suficientes y no obtienen automáticamente la exención del arancel.

Sin embargo, mantendrán la posibilidad de obtener su DNI gratuito aquellas personas que nazcan en el territorio de la República Argentina siempre y cuando se tramite dentro de los primeros seis meses de vida. Esto se rige por la Ley N° 17.671 y la Ley N° 27.611.

DNI argentino. Foto: NA.
DNI argentino. Foto: NA.

¿Cómo obtener el DNI de manera gratuita?

Aquellos ciudadanos que no figuran en la base de datos utilizada para otorgar el DNI de manera gratuita pero que cumplan con ciertas condiciones económicas podrán acceder al documento sin pagar un centavo.

El RENAPER ofrece un formulario para llenar en el cual debe asignarse la información socioeconómica del solicitante:

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  • Datos sobre la composición familiar.
  • Condiciones habitacionales.
  • Situación laboral.
  • Ingresos del hogar.

A ello debe sumarse la aprobación de un licenciado en Trabajo Social matriculado o de algún profesional afín que se encargue de la prestación de servicios en un organismo público de asistencia a personas vulnerables, determinados exclusivamente para cada jurisdicción.

RENAPER. Foto: X/@SeguInfo

¿Qué es la Bandeja de Gratuidad?

La Bandeja de Gratuidad es una nueva herramienta informática que le permitirá al RENAPER hacer una evaluación sobre las solicitudes por un DNI gratuito.

A partir de los datos allí volcados, los agentes verificarán la documentación presentada y determinarán si corresponde:

  • Aprobar.
  • Observar.
  • Rechazar.

Luego, el certificado efectivo que permitirá obtener el DNI gratis deberá tener menos de 30 días de antigüedad al momento de comenzar con el trámite. A su vez, en caso de haber irregularidades o falta de información, las dependencias del RENAPER tendrán un plazo de diez días hábiles para subsanar las observaciones.

La Bandeja de Gratuidad es una nueva herramienta informática que le permitirá al RENAPER hacer una evaluación sobre las solicitudes por un DNI gratuito. Foto: RENAPER.

Por otro lado, aquellos que vean su solicitud rechazada verán el resultado en el número de teléfono celular informado durante la solicitud y podrán con el tiempo presentarse a formar parte de un nuevo trámite.

Aumento de hasta 100% en el DNI

El Documento Nacional de Identidad aumentará hasta un 100%, según dispuso la Resolución 151/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Vice Jefatura de Gabinete del Interior. De esta manera, tramitar el DNI a partir del 21 de noviembre tendrá los siguientes costos:

  • DNI regular: $20.000.
  • DNI exprés: $52.000.
  • DNI al instante: $114.000.
  • DNI extranjero: $40.000.
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