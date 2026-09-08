Cuánto cuestan el DNI y el pasaporte en septiembre 2026: las opciones más rápidas triplican el valor del trámite

Cuánto cuesta el DNI y el pasaporte en septiembre 2026. Foto: argentina.gob.ar

Gestionar un Documento Nacional de Identidad (DNI) o un pasaporte en Argentina puede representar un gasto muy diferente según la urgencia con la que se necesite contar con el documento. Durante septiembre de 2026, los aranceles establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) muestran una amplia brecha entre los trámites tradicionales y las modalidades aceleradas, que permiten obtener la documentación en cuestión de horas.

La diferencia es particularmente notoria en los servicios de entrega inmediata. Mientras que el DNI regular cuesta $10.000, la modalidad más rápida, conocida como DNI al instante, alcanza los $57.000. En el caso del pasaporte, el trámite común tiene un valor de $100.000, pero el servicio inmediato eleva el costo hasta los $330.000.

Cuánto cuesta el DNI en septiembre de 2026: precios y modalidades disponibles

El trámite regular del DNI para ciudadanos argentinos tiene un costo de $10.000. Este importe incluye diversas gestiones habituales, como las actualizaciones correspondientes a los 5, 8 y 14 años, la emisión de nuevos ejemplares, los cambios de domicilio y las rectificaciones de datos personales.

El trámite regular del Documento Nacional de Identidad para ciudadanos argentinos tiene un costo de $10.000. Foto: argentina.gob.ar

Sin embargo, existen excepciones. El primer ejemplar del DNI para personas nacidas en Argentina de entre 0 y 18 años se entrega de manera gratuita. También pueden realizarse sin cargo algunos trámites vinculados con la identificación, la inscripción tardía y la emisión del Certificado de Pre-identificación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el organismo.

Para las personas extranjeras con residencia legal en el país, la primera identificación, las actualizaciones de datos y la solicitud de nuevos ejemplares tienen un valor de $20.000.

Quienes necesitan reducir los tiempos de espera cuentan con alternativas especiales:

DNI Exprés : $26.000, con entrega estimada dentro de las 96 horas hábiles

DNI 24 Horas : $41.000, con retiro en la oficina donde se realizó el trámite

DNI al instante: $57.000, con entrega prevista entre dos y seis horas después de iniciada la gestión

Desde RENAPER recuerdan que la modalidad DNI al instante no está disponible en todas las delegaciones del país, sino únicamente en los puntos específicamente habilitados para este servicio.

Cuánto cuesta el pasaporte argentino en septiembre de 2026

La misma lógica se aplica a la obtención del pasaporte argentino. La modalidad tradicional tiene un costo de $100.000 y está destinada a quienes pueden esperar los plazos habituales de emisión y entrega.

El pasaporte tiene un costo de $100.000 y está destinada a quienes pueden esperar los plazos habituales. Foto: argentina.gob.ar

Para situaciones de viaje imprevistas o urgencias, el organismo dispone de opciones más rápidas, aunque considerablemente más costosas:

Pasaporte Exprés : $200.000, con entrega dentro de las 96 horas hábiles

Pasaporte al instante: $330.000, con emisión prevista en un máximo de seis horas desde el inicio del trámite

Al igual que ocurre con el DNI, la versión inmediata del pasaporte solo puede gestionarse en oficinas especialmente autorizadas por el RENAPER.

Trámite urgente de DNI y pasaporte: cuánto sale recibirlos en pocas horas

La principal diferencia entre las modalidades regulares y las aceleradas está dada por los tiempos de entrega. Mientras los trámites convencionales tienen los valores más bajos, las opciones exprés e inmediatas implican un costo significativamente mayor para quienes necesitan la documentación de manera urgente.

La principal diferencia entre las modalidades regulares y las aceleradas está dada por los tiempos de entrega. Foto: argentina.gob.ar

En el caso del DNI, la modalidad al instante cuesta casi seis veces más que el trámite regular. Para el pasaporte, la versión inmediata supera en más de tres veces el valor de la gestión convencional.

Otros trámites del RENAPER: certificaciones, reposiciones y autorizaciones de viaje

El cuadro tarifario también contempla situaciones particulares. El pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje destinados a personas apátridas o refugiadas tienen un costo de $100.000.

En tanto, cuando existan errores u omisiones atribuibles a la confección del documento por parte del organismo, la reposición puede realizarse sin cargo, siempre que se acrediten las condiciones correspondientes.

Además, RENAPER cobra $8.000 por diversos certificados y trámites complementarios, entre ellos las certificaciones de datos personales, domicilio y estado civil, así como la copia certificada del pasaporte argentino y determinadas fotocopias legalizadas para extranjeros.

Otro servicio contemplado es la autorización de viaje para menores de 18 años que deban salir del país utilizando pasaporte. El trámite cuesta $30.000 cuando se realiza en Argentina, mientras que en los consulados argentinos en el exterior el arancel equivale a 30 unidades consulares.