comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

ANSES cambia el calendario en octubre 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

ANSES estableció el cronograma de pagos de octubre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones. El feriado del lunes 12 provoca modificaciones y una pausa en las acreditaciones. Cuándo cobran los DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cobros ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para iniciar el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026, que alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de diferentes asignaciones. Como ocurre todos los meses, las fechas se encuentran organizadas según el tipo de prestación, el nivel de ingresos y la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Uno de los datos más importantes del nuevo cronograma es la interrupción ocasionada por el feriado del lunes 12 de octubre. Por este motivo, luego de las acreditaciones previstas para el viernes 9, los pagos se retomarán el martes 13. Esta modificación impactará especialmente sobre quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3.

ANSES: cuándo cobran en octubre los jubilados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Los jubilados y pensionados cuyos haberes se encuentren dentro del primer intervalo de pago comenzarán a recibir sus depósitos durante la segunda semana de octubre.

Las primeras fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

Contenido Recomendado

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

ANSES cierra septiembre con pagos clave: quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

ANSES explicó cómo leer el recibo de jubilación:qué significa cada concepto y qué descuentos hay que revisar

ANSES explicó cómo leer el recibo de jubilación: qué significa cada concepto y qué descuentos hay que revisar
  • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
  • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
  • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

La pausa entre los documentos terminados en 1 y 2 responde al fin de semana y al feriado del lunes 12. Por esa razón, no habrá acreditaciones para este grupo entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre.

ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

El cronograma continuará posteriormente con las restantes terminaciones de DNI y finalizará el jueves 22 de octubre para los jubilados del primer tramo. El dinero quedará depositado en la cuenta bancaria habitual del titular, por lo que no es obligatorio retirarlo el mismo día de la acreditación.

Jubilados que superan el haber mínimo: las fechas de octubre

Quienes perciben ingresos superiores al primer intervalo previsional tendrán un calendario diferente. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de documento por cada jornada de pago.

Para los DNI comprendidos entre el 0 y el 3, las fechas son:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

Las acreditaciones para este segmento continuarán hasta el jueves 29 de octubre, jornada en la que cobrarán los titulares con documentos finalizados en 8 y 9.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran los DNI 0, 1, 2 y 3

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un esquema en el que las terminaciones se agrupan de a dos. El calendario difundido para octubre establece las siguientes fechas iniciales:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.
ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

Luego será el turno de los documentos terminados en 4 y 5, que cobrarán el martes 13; los finalizados en 6 y 7, el miércoles 14; y los DNI terminados en 8 y 9, el jueves 15 de octubre.

Antes de acercarse a una sucursal bancaria, resulta fundamental comprobar la prestación exacta. Una misma terminación de DNI puede tener fechas diferentes según se trate de una jubilación, una pensión, una PNC o una asignación.

De cuánto es el aumento de ANSES en octubre de 2026

Las jubilaciones y pensiones tendrán en octubre una actualización del 1,66%, calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto. Con este incremento, el haber mínimo quedó establecido en $435.748,51, mientras que el haber máximo asciende a $2.932.174,85.

También se actualizaron la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Los nuevos importes fueron establecidos mediante la Resolución 284/2026, publicada el 23 de septiembre.

En cuanto al bono extraordinario para jubilados y pensionados de menores ingresos, hasta el domingo 27 de septiembre de 2026 todavía restaba su oficialización específica para octubre. Por lo tanto, aunque distintas estimaciones contemplan la continuidad de un refuerzo de $70.000, ese adicional debe considerarse confirmado únicamente cuando se publique la normativa correspondiente.

AUH y asignaciones familiares: qué deben revisar los beneficiarios

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo también tendrán sus prestaciones actualizadas en octubre. Sin embargo, deben consultar el calendario específico de su beneficio, ya que sus fechas pueden no coincidir con las correspondientes a jubilaciones y pensiones.

La actualización de octubre también alcanza a las asignaciones sociales, con un incremento relacionado con el IPC de agosto. El valor general de la AUH fue fijado en $156.588, aunque el beneficiario recibe habitualmente el 80% mensual y el porcentaje restante queda sujeto a la presentación de la Libreta AUH.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Para verificar la información personal, el beneficiario puede ingresar al sitio oficial o abrir la aplicación Mi ANSES. Allí deberá identificarse con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse al apartado “Cobros” y seleccionar la opción destinada a consultar la fecha y el lugar de pago.

También es posible revisar el recibo de haberes para controlar el monto depositado, los aumentos aplicados y los eventuales conceptos adicionales. La recomendación es realizar esta consulta antes de concurrir al banco, especialmente por los cambios que genera el feriado de octubre.

En resumen, los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1 estarán entre los primeros en cobrar, mientras que los documentos finalizados en 2 y 3 tendrán fechas posteriores debido al feriado. Para evitar errores, siempre se debe identificar primero la prestación y después buscar la terminación del documento en el calendario correspondiente.

ANSESOctubreDNI
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar:se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

    Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar: se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

  2. Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

    Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

  3. ANSES cambia el bono de octubre para jubilados:quiénes cobran $70.000, quiénes reciben menos y el nuevo tope

    ANSES cambia el bono de octubre para jubilados: quiénes cobran $70.000, quiénes reciben menos y el nuevo tope

  4. En medio de una fuerte suba del riesgo país, el FMI continúa la revisión del acuerdo en Argentina que habilitaría un nuevo desembolso de fondos

    En medio de una fuerte suba del riesgo país, el FMI continúa la revisión del acuerdo en Argentina que habilitaría un nuevo desembolso de fondos

  5. Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

    Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

Giro en la causa $LIBRA:la Justicia tomó una decisión sobre las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Economía

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Internacionales

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos: una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

Así es Benín, el rival de Argentina para la despedida de Messi:15 millones de habitantes, 55 lenguas y un particular vínculo con el vudú

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”