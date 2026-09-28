ANSES cambia el calendario en octubre 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Cobros ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para iniciar el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026, que alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de diferentes asignaciones. Como ocurre todos los meses, las fechas se encuentran organizadas según el tipo de prestación, el nivel de ingresos y la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Uno de los datos más importantes del nuevo cronograma es la interrupción ocasionada por el feriado del lunes 12 de octubre. Por este motivo, luego de las acreditaciones previstas para el viernes 9, los pagos se retomarán el martes 13. Esta modificación impactará especialmente sobre quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3.

ANSES: cuándo cobran en octubre los jubilados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Los jubilados y pensionados cuyos haberes se encuentren dentro del primer intervalo de pago comenzarán a recibir sus depósitos durante la segunda semana de octubre.

Las primeras fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

La pausa entre los documentos terminados en 1 y 2 responde al fin de semana y al feriado del lunes 12. Por esa razón, no habrá acreditaciones para este grupo entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre.

Cobros ANSES Foto: ANSES

El cronograma continuará posteriormente con las restantes terminaciones de DNI y finalizará el jueves 22 de octubre para los jubilados del primer tramo. El dinero quedará depositado en la cuenta bancaria habitual del titular, por lo que no es obligatorio retirarlo el mismo día de la acreditación.

Jubilados que superan el haber mínimo: las fechas de octubre

Quienes perciben ingresos superiores al primer intervalo previsional tendrán un calendario diferente. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de documento por cada jornada de pago.

Para los DNI comprendidos entre el 0 y el 3, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

Las acreditaciones para este segmento continuarán hasta el jueves 29 de octubre, jornada en la que cobrarán los titulares con documentos finalizados en 8 y 9.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran los DNI 0, 1, 2 y 3

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un esquema en el que las terminaciones se agrupan de a dos. El calendario difundido para octubre establece las siguientes fechas iniciales:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Luego será el turno de los documentos terminados en 4 y 5, que cobrarán el martes 13; los finalizados en 6 y 7, el miércoles 14; y los DNI terminados en 8 y 9, el jueves 15 de octubre.

Antes de acercarse a una sucursal bancaria, resulta fundamental comprobar la prestación exacta. Una misma terminación de DNI puede tener fechas diferentes según se trate de una jubilación, una pensión, una PNC o una asignación.

De cuánto es el aumento de ANSES en octubre de 2026

Las jubilaciones y pensiones tendrán en octubre una actualización del 1,66%, calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto. Con este incremento, el haber mínimo quedó establecido en $435.748,51, mientras que el haber máximo asciende a $2.932.174,85.

También se actualizaron la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Los nuevos importes fueron establecidos mediante la Resolución 284/2026, publicada el 23 de septiembre.

En cuanto al bono extraordinario para jubilados y pensionados de menores ingresos, hasta el domingo 27 de septiembre de 2026 todavía restaba su oficialización específica para octubre. Por lo tanto, aunque distintas estimaciones contemplan la continuidad de un refuerzo de $70.000, ese adicional debe considerarse confirmado únicamente cuando se publique la normativa correspondiente.

AUH y asignaciones familiares: qué deben revisar los beneficiarios

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo también tendrán sus prestaciones actualizadas en octubre. Sin embargo, deben consultar el calendario específico de su beneficio, ya que sus fechas pueden no coincidir con las correspondientes a jubilaciones y pensiones.

La actualización de octubre también alcanza a las asignaciones sociales, con un incremento relacionado con el IPC de agosto. El valor general de la AUH fue fijado en $156.588, aunque el beneficiario recibe habitualmente el 80% mensual y el porcentaje restante queda sujeto a la presentación de la Libreta AUH.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Para verificar la información personal, el beneficiario puede ingresar al sitio oficial o abrir la aplicación Mi ANSES. Allí deberá identificarse con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse al apartado “Cobros” y seleccionar la opción destinada a consultar la fecha y el lugar de pago.

También es posible revisar el recibo de haberes para controlar el monto depositado, los aumentos aplicados y los eventuales conceptos adicionales. La recomendación es realizar esta consulta antes de concurrir al banco, especialmente por los cambios que genera el feriado de octubre.

En resumen, los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1 estarán entre los primeros en cobrar, mientras que los documentos finalizados en 2 y 3 tendrán fechas posteriores debido al feriado. Para evitar errores, siempre se debe identificar primero la prestación y después buscar la terminación del documento en el calendario correspondiente.