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AUH de ANSES: el calendario entra en sus últimos días y estos DNI todavía deben cobrar

El cronograma se encuentra en su etapa final y solamente quedan algunas terminaciones de DNI por recibir el depósito. Cuándo se acredita el dinero y cómo consultar la liquidación.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Oficinas ANSES Foto: ANSES
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El calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) avanza hacia sus últimas jornadas. Después de comenzar el martes 8 de septiembre, el esquema organizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya alcanzó a la mayoría de las personas beneficiarias.

Este viernes 18 de septiembre es el turno de quienes tienen un Documento Nacional de Identidad terminado en 8. Luego quedará una última fecha de pago: el lunes 21 de septiembre cobrarán los titulares con documentos finalizados en 9.

El depósito se realiza automáticamente en la cuenta bancaria informada ante el organismo. Por lo tanto, las personas incluidas en el padrón no deben efectuar un trámite adicional para recibir el haber mensual.

Quiénes faltan cobrar la AUH en septiembre de 2026

Al viernes 18 de septiembre, el calendario de la AUH se encuentra prácticamente completo. Las terminaciones que cobran durante las últimas dos jornadas son las siguientes:

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  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
Calendario ANSES
ANSES Foto: ANSES

De esta manera, quienes poseen documentos finalizados entre 0 y 7 ya tuvieron asignada su fecha de acreditación. El cronograma concluirá oficialmente el lunes 21 de septiembre con el pago correspondiente a la última terminación.

Es importante considerar que una fecha ya cumplida no significa necesariamente que el dinero deba retirarse ese mismo día. Una vez acreditado, el monto permanece en la cuenta bancaria y puede utilizarse mediante tarjeta de débito, transferencias, pagos electrónicos o extracciones.

Calendario completo de la AUH según la terminación del DNI

Para quienes necesiten revisar el cronograma mensual, estas son todas las fechas establecidas para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo en septiembre de 2026:

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Los pagos se distribuyeron durante diez jornadas y se organizaron de acuerdo con el último número del documento del titular de la prestación.

Cuánto se cobra por la AUH en septiembre

La prestación recibió en septiembre una actualización mensual del 2,11%, vinculada con la movilidad que toma como referencia la variación de precios de dos meses anteriores. Con ese ajuste, el valor general de la AUH se ubicó aproximadamente en $154.027 por hijo.

Sin embargo, el importe que se deposita todos los meses equivale al 80% del valor total, alrededor de $123.222 por hijo. El otro 20% queda reservado hasta que se presente la Libreta AUH, documento utilizado para acreditar la asistencia escolar, la vacunación y los controles de salud de niños y adolescentes.

Oficinas de ANSES
ANSES cobros Foto: ANSES

El monto final que aparece en la cuenta puede variar de acuerdo con la cantidad de hijos, la zona de residencia y la eventual incorporación de prestaciones compatibles. Algunas familias también reciben la Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, en la misma fecha asignada para el cobro de la AUH.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los titulares pueden verificar la información personalizada desde Mi ANSES. Para hacerlo, deben ingresar utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social y revisar la sección correspondiente a cobros o liquidaciones.

También se encuentra disponible la herramienta “Cuándo y dónde cobro”, que permite consultar la fecha asignada y el medio de pago. Esta verificación resulta especialmente útil cuando el depósito no aparece reflejado o cuando hubo una modificación reciente de la cuenta bancaria.

Si el día indicado ya transcurrió y el dinero no figura acreditado, conviene revisar primero la liquidación en la plataforma oficial. También es recomendable comprobar que los datos personales, familiares y bancarios estén actualizados.

Qué hacer para cobrar el 20% retenido

La presentación de la Libreta AUH permite solicitar el porcentaje acumulado durante el período correspondiente. El formulario debe contener la información educativa y sanitaria exigida para cada menor a cargo.

El trámite puede comenzar desde Mi ANSES, dentro de la sección Hijos y luego en Libreta AUH. Si existen campos pendientes, el titular puede generar el formulario, imprimirlo, llevarlo a la escuela o al centro de salud y posteriormente cargar una fotografía legible.

La imagen debe mostrar el documento completo, incluidas sus cuatro esquinas, y no debe presentar tachaduras ni sectores borrosos. Las firmas y los sellos correspondientes también tienen que ser visibles para evitar observaciones o rechazos.

La AUH completa su cronograma la próxima semana

Con el pago a los DNI terminados en 8 durante este viernes, solamente restará la acreditación destinada a los documentos finalizados en 9. Esa última jornada tendrá lugar el lunes 21 de septiembre de 2026.

Quienes ya tenían una fecha asignada pueden consultar el estado del depósito desde los canales oficiales de la ANSES. También es aconsejable conservar la información personal actualizada y revisar periódicamente la liquidación para identificar retenciones, complementos o posibles inconsistencias.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

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