En Chile hay aguas termales a 60 grados, pero pocos las conocen: el paraíso con entrada gratis que permite bañarse alrededor de aves y naturaleza

Termas de Polloquere, Chile. Foto: Google Maps.

En el extremo norte de Chile, existe un destino que parece sacado de una película de cuentos. Rodeadas de montañas, volcanes y extensiones de sal blanca, las Termas de Polloquere se convirtieron en uno de los atractivos naturales más sorprendentes del altiplano, tanto por sus paisajes como por la temperatura de sus aguas.

Ubicadas en la región de Arica y Parinacota, dentro del Monumento Natural Salar de Surire, estas piscinas naturales ofrecen la posibilidad de disfrutar de un entorno prácticamente intacto, donde también habitan flamencos, vicuñas y otras especies características de la región.

Uno de sus mayores atractivos es que el acceso a las termas es gratuito. Sin embargo, llegar hasta ellas requiere planificación, ya que se encuentran en una zona remota y de gran altitud.

Termas de Polloquere, Chile. Foto: Google Maps.

Termas de Polloquere: un paraíso natural con aguas de hasta 60 grados

Las Termas de Polloquere se encuentran en el extremo sur del Salar de Surire, un paisaje protegido que destaca por sus extensiones blancas, humedales y montañas.

Sus aguas termales pueden alcanzar los 60 °C, una temperatura que las sitúa entre las fuentes termales más calientes de Chile. El contraste entre las aguas turquesas, las superficies salinas y el cielo del altiplano crea uno de los principales atractivos visuales del lugar.

Además, el Salar de Surire alberga tres especies de flamencos, junto con vicuñas, suris y otros animales propios de los ecosistemas de altura. Por eso, la visita no se limita a las termas: también permite observar fauna silvestre y descubrir un paisaje de gran valor ambiental.

Termas de Polloquere, Chile. Foto: Google Maps.

Cómo llegar a las Termas de Polloquere

Las termas se encuentran a unos 205 kilómetros de Arica, aunque las distancias pueden variar según el recorrido elegido. Para acceder al Monumento Natural Salar de Surire existen dos vías principales:

Ruta A-235: se conecta con la carretera internacional CH-11 y presenta tramos de tierra que pueden complicarse durante los períodos de lluvias intensas. Ruta A-31: es un camino de tierra de una sola vía, cuyo estado permite el tránsito únicamente en determinadas condiciones.

La Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) advierte que no existe transporte público hasta el área protegida y que los vehículos particulares deben ser de doble tracción. Por esa razón, otra alternativa es contratar una excursión.

Qué tener en cuenta antes de bañarse en las Termas de Polloquere

La belleza del lugar está acompañada por condiciones naturales que necesitan cuidado previo. Las termas se encuentran a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la disponibilidad de oxígeno es menor y puede provocar síntomas asociados al mal de altura, especialmente en quienes no están aclimatados.

Por eso, CONAF recomienda tomar suficiente agua, caminar despacio, evitar movimientos bruscos y no realizar esfuerzos físicos intensos.

Además, debido a que las aguas pueden alcanzar temperaturas muy altas, también se aconseja ingresar con precaución, evitar sumergirse de golpe y limitar el baño a un máximo de 20 minutos. Es fundamental comprobar que el sector elegido tenga una temperatura segura antes de entrar.

Termas de Polloquere, Chile. Foto: Google Maps.

También se recomienda llevar ropa de abrigo, protección solar, agua potable y todos los elementos necesarios para una excursión en una zona lejos del urbanismo. Se trata de un destino cuyo principal atractivo no depende de grandes instalaciones, sino del paisaje y de una experiencia al aire libre.