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El pueblo bonaerense que lo tiene todo: pesca de pejerrey, bosque encantado y termas terapéuticas

Se trata de un destino turístico bonaerense ideal para conectarse con la naturaleza y desconectarse de la ciudad. Dónde queda y qué hacer.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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General Belgrano, un pueblo bonaerense ideal para desconectarse.
General Belgrano, un pueblo bonaerense ideal para desconectarse. Foto: Pueblitos
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La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios y más de 1.600 localidades en todo el territorio bonaerense que ofrecen a los turistas desde experiencias campestres hasta posibilidad de disfrutar de una estadía tranquila y relajante en contacto con la naturaleza. Uno de esos lugares es General Belgrano, un pueblo ubicado al sur del distrito dentro del partido del mismo nombre.

General Belgrano destaca por ser una localidad rodeada de médanos, bosque y playa, ideal para aquellos que desean desconectarse del bullicio propio de las grandes ciudades.

Dónde queda General Belgrano y cómo llegar desde CABA

Se llega en tan solo dos horas desde CABA. Foto: Pueblitos

General Belgrano se encuentra a orillas del Río Salado a 160 kilómetros de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El viaje más rápido desde Capital hacia este pueblo bonaerense es tomando la Ruta Nacional 3 hasta San Miguel del Monte siempre dirigiéndose hacia el sur. Una vez allí habrá que empalmar hacia la Ruta Provincial 41 y en tan solo unos minutos se llegará a General Belgrano. La duración del viaje es de 2 horas y media.

El “Bosque Encantado”: el misterioso sendero de robles y ginkgos biloba que parece de película

La mayor atracción de General Belgrano es el denominado “Bosque Encantado o (Bosque Flotante)”, un espacio de más de 23 hectáreas que destaca por su diversa vegetación. Aquí los visitantes podrán encontrar todo tipo de plantas y árboles exóticos como el Ginkgo Biloba, que convierte al lugar en una suerte de escena de película. Este espacio es perfecto para realizar senderismo y dejar la mente en pausa al menos por unos minutos u horas.

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Termas del Salado, un complejo de aguas termales de General Belgrano. Foto: Pueblitos

Termas del Salado: relajación y piletas climatizadas en un entorno natural único

Sin dudas, aquellos turistas que quieran visitar General Belgrano deberán ir a las Termas del Salado, un complejo con piletas de aguas termales (cubiertas y al aire libre) que llegan a temperaturas de 40 grados aproximadamente y que ofrecen beneficios terapéuticos y, en especial, relajantes, todo esto rodeado de pinos y árboles.

Turismo aventura: pesca deportiva, kayaks y cabalgatas para conectar con la naturaleza

Los fanáticos del turismo aventura encontrarán en General Belgrano la posibilidad de hacer diversas actividades que van de mountain bike, trekking, pesca deportiva en el Río Salado con especies como el pejerrey y la carpa y experiencias en kayak. También se puede avistar aves que habitan en el lugar y realizar cabalgatas por el Bosque Encantado o a orillas del Río, para que la travesía se vuelva más mágica.

General Belgrano, pueblo bonaerense
En el pueblo se puede disfrutar de diferentes actividades deportivas. Foto: Pueblitos

Paraje La Stella: historia, asado de campo y gastronomía criolla

El pueblo bonaerense de General Belgrano también posee un camping municipal y lugares para disfrutar de los mejores sabores de la gastronomía de campo. Uno de esos sitios es El Almacén, una casona antiquísima ubicada en el Paraje La Stella, que con el tiempo se convirtió en un restaurante que ofrece comida típica argentina con platos como:

  • Empanadas
  • Guisos
  • Asado y parrilladas
  • Postres

El lugar destaca por tener un mobiliario de madera y objetos antiguos que posibilitan que la experiencia aquí sea única.

El balneario viejo y la costanera: los mejores puntos para matear al atardecer

En General Belgrano los turistas también podrán disfrutar de los atardeceres en distintos lugares del pueblo tales cómo:

  • Parque Municipal Manuel Belgrano: los visitantes se podrán tomar fotografías en los muelles y en los distintos parajes del sitio.
  • Costanera del Río Salado: el lugar ideal para tomar mate y observar los atardeceres o amaneceres para los que prefieran levantarse temprano.
  • Puente Ruta Provincial 41: los residentes sostienen que desde aquí se pueden obtener las mejores panorámicas del pueblo con la posibilidad de admirar la naturaleza en silencio.
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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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