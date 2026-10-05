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Los jubilados pagan un 60% menos: el paraíso termal a tres horas de Buenos Aires con spa, hidromasajes y vistas al río Uruguay

El complejo, ubicado en la provincia de Entre Ríos, combina aguas de hasta 40°C, espacios de relax y actividades pensadas para disfrutar del descanso. La entrada para adultos mayores tiene una tarifa especial que permite acceder a un importante ahorro.

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Las Termas de Colón ofrecen una alternativa de descanso frente al río Uruguay.
Las Termas de Colón ofrecen una alternativa de descanso frente al río Uruguay. Foto: Welcome Argentina.
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A unas tres horas de Buenos Aires hay una alternativa pensada para quienes buscan descanso, naturaleza y una salida accesible. Son las Termas de Colón, en Entre Ríos, un complejo ubicado frente al río Uruguay que cuenta con 13 piscinas de aguas mesotermales y una tarifa especial para jubilados.

El predio combina espacios al aire libre con sectores cubiertos y semicubiertos, además de propuestas recreativas y de bienestar. Las temperaturas del agua van de 32°C a 40°C, por lo que es posible elegir diferentes opciones según el momento del día y las preferencias de cada visitante.

El complejo cuenta con aguas termales cuyas temperaturas llegan hasta los 40°C. Foto: termascolon.gov.ar

El beneficio para jubilados que permite ahorrar un 60% en las Termas de Colón

Uno de los principales atractivos para los adultos mayores es el precio de la entrada. Según los valores informados, los jubilados pagan $8.000, mientras que la tarifa general para mayores de 10 años es de $20.000.

Esto significa que los jubilados acceden a un 60% de descuento frente al valor general, una diferencia que puede resultar especialmente conveniente para quienes buscan organizar una escapada sin destinar un presupuesto elevado.

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Además, existen tarifas diferenciadas para residentes de Colón y para afiliados o beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Colón.

Las termas combinan piscinas, naturaleza y actividades pensadas para adultos mayores. Foto: termascolon

Aguas termales de hasta 40°C para disfrutar con tranquilidad

Las aguas mesotermales son uno de los principales atractivos del complejo. Sus temperaturas oscilan entre los 32°C y los 40°C, dentro de un entorno rodeado de espacios verdes.

El lugar permite combinar momentos en el agua con períodos de descanso y contemplación del paisaje. También hay sectores con vista al río Uruguay, ideales para quienes prefieren una jornada tranquila y sin demasiadas exigencias.

Para los adultos mayores, la propuesta suma actividades recreativas y de movimiento suave que permiten aprovechar la visita más allá de las piletas.

Spa, hidromasajes y actividades pensadas para adultos mayores

La experiencia no se limita a las aguas termales. El complejo cuenta con distintas alternativas vinculadas al descanso y el entretenimiento.

Termas de Colón. Foto NA.
Los jubilados acceden a una tarifa especial con un 60% de descuento. Foto: NA.

Entre ellas se encuentran:

  • Spa y áreas de relax.
  • Hidromasajes.
  • Canchas de tejo.
  • Sectores de descanso con vista al río Uruguay.
  • Aquagym.
  • Actividades de elongación.

De esta manera, quienes visitan las termas pueden alternar el tiempo en el agua con propuestas recreativas y espacios destinados a relajarse.

Cuánto sale la entrada a las Termas de Colón

  • Entrada general (+10 años): $20.000
  • Jubilados, presentando comprobante: $8.000
  • Menores de 3 a 10 años inclusive: $6.000
  • Menores de 2 años: gratis
  • Personas con discapacidad: gratis, presentando CUD y DNI
  • Afiliados/beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Colón: $6.000
  • Residentes de Colón: $10.000, presentando DNI
  • Acceso vehicular: $6.000
El predio dispone de spa, hidromasajes y espacios destinados al relax. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Para jubilados, los $8.000 representan efectivamente un 60% menos que la entrada general de $20.000. Además, el complejo informa que no trabaja con reserva previa para el ingreso individual: se accede por orden de llegada y la entrada se abona al ingresar.

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