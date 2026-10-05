Los jubilados pagan un 60% menos: el paraíso termal a tres horas de Buenos Aires con spa, hidromasajes y vistas al río Uruguay

Las Termas de Colón ofrecen una alternativa de descanso frente al río Uruguay. Foto: Welcome Argentina.

A unas tres horas de Buenos Aires hay una alternativa pensada para quienes buscan descanso, naturaleza y una salida accesible. Son las Termas de Colón, en Entre Ríos, un complejo ubicado frente al río Uruguay que cuenta con 13 piscinas de aguas mesotermales y una tarifa especial para jubilados.

El predio combina espacios al aire libre con sectores cubiertos y semicubiertos, además de propuestas recreativas y de bienestar. Las temperaturas del agua van de 32°C a 40°C, por lo que es posible elegir diferentes opciones según el momento del día y las preferencias de cada visitante.

El complejo cuenta con aguas termales cuyas temperaturas llegan hasta los 40°C. Foto: termascolon.gov.ar

El beneficio para jubilados que permite ahorrar un 60% en las Termas de Colón

Uno de los principales atractivos para los adultos mayores es el precio de la entrada. Según los valores informados, los jubilados pagan $8.000, mientras que la tarifa general para mayores de 10 años es de $20.000.

Esto significa que los jubilados acceden a un 60% de descuento frente al valor general, una diferencia que puede resultar especialmente conveniente para quienes buscan organizar una escapada sin destinar un presupuesto elevado.

Además, existen tarifas diferenciadas para residentes de Colón y para afiliados o beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Colón.

Las termas combinan piscinas, naturaleza y actividades pensadas para adultos mayores. Foto: termascolon

Aguas termales de hasta 40°C para disfrutar con tranquilidad

Las aguas mesotermales son uno de los principales atractivos del complejo. Sus temperaturas oscilan entre los 32°C y los 40°C, dentro de un entorno rodeado de espacios verdes.

El lugar permite combinar momentos en el agua con períodos de descanso y contemplación del paisaje. También hay sectores con vista al río Uruguay, ideales para quienes prefieren una jornada tranquila y sin demasiadas exigencias.

Para los adultos mayores, la propuesta suma actividades recreativas y de movimiento suave que permiten aprovechar la visita más allá de las piletas.

Spa, hidromasajes y actividades pensadas para adultos mayores

La experiencia no se limita a las aguas termales. El complejo cuenta con distintas alternativas vinculadas al descanso y el entretenimiento.

Los jubilados acceden a una tarifa especial con un 60% de descuento. Foto: NA.

Entre ellas se encuentran:

Spa y áreas de relax.

Hidromasajes.

Canchas de tejo.

Sectores de descanso con vista al río Uruguay.

Aquagym.

Actividades de elongación.

De esta manera, quienes visitan las termas pueden alternar el tiempo en el agua con propuestas recreativas y espacios destinados a relajarse.

Cuánto sale la entrada a las Termas de Colón

Entrada general (+10 años): $20.000

Jubilados, presentando comprobante: $8.000

Menores de 3 a 10 años inclusive: $6.000

Menores de 2 años: gratis

Personas con discapacidad: gratis , presentando CUD y DNI

Afiliados/beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Colón: $6.000

Residentes de Colón: $10.000 , presentando DNI

Acceso vehicular: $6.000

El predio dispone de spa, hidromasajes y espacios destinados al relax. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Para jubilados, los $8.000 representan efectivamente un 60% menos que la entrada general de $20.000. Además, el complejo informa que no trabaja con reserva previa para el ingreso individual: se accede por orden de llegada y la entrada se abona al ingresar.