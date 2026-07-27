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Escapadas de invierno: parques termales para huir del frío y relajarse en aguas calientes

Cuatro parques termales ideales para una escapada de invierno: aguas calientes, relax, paisajes naturales y opciones cerca de Buenos Aires y Mendoza.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Termas de Cacheuta
Termas de Cacheuta Foto: Termas de Cacheuta
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Cuando bajan las temperaturas, hay planes que se vuelven irresistibles. Uno de ellos es meterse en una pileta de agua caliente mientras afuera el aire frío marca el ritmo del invierno. Por eso, las escapadas termales se consolidan como una de las opciones más buscadas para quienes quieren descansar, cambiar de paisaje y vivir una experiencia de bienestar sin esperar a las vacaciones de verano.

En Argentina hay complejos preparados para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Algunos están a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otros invitan a combinar el relax con paisajes de montaña. La clave está en elegir el destino según el tipo de viaje: un día de descanso express, un fin de semana largo o una escapada más completa con alojamiento y gastronomía.

A continuación, cuatro parques termales que combinan aguas cálidas, naturaleza y servicios pensados para desconectar del estrés cotidiano.

Termas del Salado: relax cerca de Buenos Aires y al borde del río

Ubicado en General Belgrano, el complejo Termas del Salado es una de las opciones más elegidas por quienes buscan una escapada cercana desde CABA o La Plata. Según la información oficial del complejo, se encuentra en la ciudad de General Belgrano, sobre la ribera del río Salado, y ofrece piletas termales cubiertas y semicubiertas con temperaturas que oscilan entre los 34 y 40 grados.

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Termas del Salado Foto: Instagram @termasdelsalado

El predio está pensado para pasar el día completo: cuenta con espacios verdes, sectores de descanso, propuestas gastronómicas y servicios adicionales para quienes quieren sumar confort a la experiencia. La gran ventaja es su cercanía, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes necesitan desconectar sin organizar un viaje largo.

Este destino funciona especialmente bien para parejas y grupos de amigos que buscan un plan simple, accesible y reparador. También es una buena opción para familias, ya que el lugar dispone de infraestructura preparada para distintas edades y momentos del año.

Parque Termal Dolores: aguas calientes, hoteles y plan completo

El Parque Termal Dolores es otro clásico bonaerense que gana protagonismo durante el invierno. Su sitio oficial indica que el complejo abre de jueves a martes, con miércoles cerrado por mantenimiento, y que está emplazado en un predio de 44 hectáreas con piletas recreativas y termales, algunas con cúpula vidriada para generar microclima.

Termas de Dolores Foto: Instagram @parquetermaldolores

La propuesta se destaca porque no solo ofrece piletas, sino también una estructura turística más amplia. En el mismo entorno hay opciones de alojamiento, gastronomía, estacionamiento, vestuarios, enfermería y espacios comerciales. Esto permite convertir una visita de día en una mini escapada de descanso, sin necesidad de trasladarse demasiado entre actividades.

Para quienes viajan desde Buenos Aires hacia la Costa Atlántica, Dolores puede ser una parada estratégica. También funciona como destino principal para un fin de semana de invierno, sobre todo para quienes buscan agua caliente, servicios completos y un entorno organizado.

Termas Tapalqué: naturaleza, calma y un complejo en crecimiento

En el centro de la provincia de Buenos Aires, Termas Tapalqué aparece como una propuesta cada vez más atractiva para quienes prefieren lugares tranquilos, con escala humana y entorno natural. De acuerdo con la web oficial, el complejo se desarrolla sobre un predio forestado y parquizado de 17 hectáreas, con piscinas termales y un sector infantil de agua dulce al aire libre con juegos acuáticos.

Complejo Termal Tapalqué. Foto: Termas Tapalque.
Complejo Termal Tapalqué. Foto: Termas Tapalque.

El complejo abre durante todas las estaciones del año los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, y ofrece servicios como duchas, vestuarios, lockers, masajes, técnicas de relax, alquiler de batas, mesas, reposeras, sillas y sombrillas.

Lo interesante de Tapalqué es que combina el atractivo termal con el espíritu de pueblo bonaerense. Es un destino para bajar un cambio, caminar sin apuro, probar gastronomía local y disfrutar de una jornada de agua caliente rodeada de verde. Para quienes buscan una escapada menos masiva, puede ser una gran elección.

Termas de Cacheuta: aguas termales entre montañas mendocinas

Si la idea es sumar paisaje impactante, Termas de Cacheuta, en Mendoza, ofrece una experiencia distinta. El Parque de Agua Termal se encuentra a 38 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, rodeado por la Cordillera de los Andes y a orillas del río Mendoza, según detalla el sitio oficial del complejo.

Termas de Cacheuta Foto: Termas de Cacheuta web

El parque cuenta con piscinas a distintas temperaturas, sectores de hidroterapia, espacios para familias, quinchos, parrillas, restaurante, almacén y propuestas de turismo aventura. Además, el complejo informa que el nivel superior se mantiene abierto todo el año, mientras que el nivel inferior opera según temporada por las condiciones climáticas.

Cacheuta es ideal para quienes quieren combinar termas, montaña, vino y aventura en una misma escapada. Puede disfrutarse como paseo de día desde Mendoza capital o como parte de un itinerario más amplio por Potrerillos, Luján de Cuyo o la ruta hacia alta montaña. Para los viajeros que buscan una foto potente, de esas que funcionan muy bien en redes, este destino ofrece uno de los escenarios más atractivos.

Qué llevar a una escapada termal en invierno

Antes de salir, conviene preparar una mochila práctica. Lo básico incluye malla, ojotas, toalla o bata, ropa abrigada para la salida del agua, protector solar, botella reutilizable e hidratación constante. Aunque el día esté frío, muchas áreas al aire libre siguen expuestas al sol y al viento.

También es recomendable consultar horarios, cupos, tarifas y condiciones de ingreso antes de viajar, ya que varios complejos trabajan con reservas, capacidad limitada o cierres semanales por mantenimiento. En el caso de personas con hipertensión, problemas cardíacos, embarazo o condiciones médicas específicas, lo más prudente es consultar previamente con un profesional de salud.

Vacaciones de inviernoTermasTurismo
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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