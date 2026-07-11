Le dicen “Pago Gaucho”: el refugio histórico de Buenos Aires con lagunas y paisajes ideales para desconectar

El destino tranquilo de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y es ideal para una escapada Foto: Instagram @turismomadariaga

En la provincia de Buenos Aires todavía existen lugares donde el silencio, el campo y la naturaleza le ganan terreno al apuro cotidiano. Uno de ellos es General Madariaga, una ciudad que muchos viajeros atraviesan rumbo a la Costa Atlántica, pero que merece una escapada propia por su identidad, sus lagunas y su enorme valor histórico.

Conocida como el“Pago Gaucho”, esta localidad bonaerense se destaca por conservar una fuerte tradición rural, visible en sus costumbres, sus fiestas populares, sus museos y sus paisajes de campo. Su ubicación estratégica, cerca de Pinamar, Cariló y Villa Gesell, la convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado de los principales corredores turísticos de la provincia.

Pero Madariaga no es solamente un destino de descanso. También es un lugar con memoria. Su historia se remonta a los antiguos pagos del Tuyú, una región cuyo nombre proviene del guaraní y suele asociarse con las “tierras blandas”, en referencia a los ambientes húmedos, bajos y lagunares que caracterizan a la zona.

Una historia marcada por el campo, el ferrocarril y la identidad gaucha

El origen de General Madariaga está profundamente vinculado al desarrollo rural bonaerense. Durante el siglo XIX, la zona formó parte de una región dedicada a la ganadería, con grandes estancias, caminos de tierra y pobladores ligados al trabajo de campo. La historia del partido también se relaciona con el antiguo territorio de Monsalvo y con los pagos del Tuyú, una zona que comenzó a organizarse políticamente durante el crecimiento de la frontera sur bonaerense.

Su apodo de“Pago Gaucho” responde a una tradición que sigue viva Foto: Wikipedia

Uno de los datos históricos más importantes es que, en 1865, una reorganización territorial dividió el antiguo partido de Monsalvo y dio origen al territorio que luego sería General Madariaga. Sin embargo, durante varias décadas no existió un núcleo urbano consolidado que funcionara como centro administrativo y social del partido.

La fundación del pueblo llegó finalmente el 8 de diciembre de 1907, cuando el hacendado Benjamín Zubiaurre impulsó la creación del entonces llamado Pueblo y Colonia Divisadero, cerca de la estación ferroviaria del mismo nombre. El ferrocarril fue clave para el crecimiento inicial del lugar, ya que permitió conectar la producción rural con otros puntos de la provincia y favoreció el asentamiento de familias, comercios y servicios.

En 1910, la localidad recibió oficialmente el nombre de General Juan Madariaga, en homenaje al militar correntino Juan Madariaga, figura vinculada a las luchas políticas y militares del siglo XIX argentino.

Por qué le dicen el “Pago Gaucho” de Buenos Aires

La identidad de Madariaga no se explica solamente por su fecha de fundación. Su apodo de“Pago Gaucho” responde a una tradición que sigue viva en la vida cotidiana del lugar. Las historias de estancias, peones rurales, familias fundadoras, pulperías, fiestas criollas y caminos de campo construyeron una imagen muy asociada al mundo gauchesco.

A diferencia de otros destinos bonaerenses más atravesados por el turismo masivo, General Madariaga conserva una atmósfera auténtica. Caminar por sus calles, visitar sus museos o salir hacia sus parajes rurales permite descubrir una parte de la provincia que todavía mantiene una relación directa con el campo.

Uno de los sitios recomendados para entender esa identidad es el Museo Histórico del Tuyú, donde se exhiben objetos, documentos y piezas vinculadas a los primeros pobladores, las estancias, la llegada de inmigrantes y la evolución del pueblo. También se destaca la memoria cultural de figuras locales, como el cantor surero Argentino Luna, uno de los artistas más representativos de la música criolla argentina.

Las lagunas de Madariaga, el gran imán natural para una escapada

Más allá de su valor histórico, General Madariaga es un destino ideal para quienes buscan naturaleza. El partido cuenta con numerosos espejos de agua, caminos rurales y humedales que invitan a frenar, respirar profundo y disfrutar al aire libre.

La joya escondida de Buenos Aires con lagunas, historia gaucha y paisajes ideales para descansar Foto: Instagram @turismomadariaga

Entre sus lugares más conocidos aparece la Laguna Salada Grande, uno de los espacios naturales más atractivos de la zona. Allí se puede practicar pesca deportiva, actividades náuticas, campamentismo y pasar el día en contacto con el paisaje. El sitio turístico local destaca que Madariaga cuenta con una gran cantidad de lagunas nominadas y ambientes de humedales, lo que lo vuelve especialmente interesante para quienes aman la fotografía, la pesca, el kayak y el avistaje de aves.

También se destacan Laguna Los Horcones, Laguna El Carbón y Laguna La Larga, espacios elegidos por familias, pescadores y visitantes que buscan una jornada tranquila lejos del ruido urbano. En estos rincones, el plan puede ser tan simple como efectivo: mate frente al agua, caminata entre pastizales, picnic, pesca o una tarde de descanso bajo los árboles.

La Reserva Natural Laguna Salada Grande, un tesoro ambiental con historia

Uno de los mayores atractivos de la zona es la Reserva Natural Laguna Salada Grande, un área protegida de enorme importancia ecológica. Según el Ministerio de Ambiente bonaerense, se trata de una reserva relevante por su extensión, sus valores biológicos y su historia, creada a partir de la protección de los talares de Madariaga sobre la orilla de la laguna.

En 1910, la localidad recibió oficialmente el nombre de General Juan Madariaga Foto: Wikipedia

Este ambiente conserva una muestra del paisaje original de los pagos del Tuyú y protege sectores de talar, uno de los bosques nativos característicos de la provincia de Buenos Aires. Además, forma parte de una región de humedales con gran biodiversidad, donde pueden observarse aves acuáticas, coipos, carpinchos y distintas especies asociadas a lagunas, pastizales y montes.

Para los amantes del ecoturismo, este lugar es una joya poco difundida. No hace falta ser experto en naturaleza para disfrutarlo: alcanza con caminar atento, mirar el movimiento de las aves y dejarse envolver por un paisaje que combina agua, monte y cielo abierto.

Qué hacer en General Madariaga durante un fin de semana

Una escapada a General Madariaga puede combinar descanso, historia y naturaleza sin necesidad de armar un itinerario cargado. Entre los planes más recomendados aparecen:

Visitar la Laguna Salada Grande para disfrutar pesca, deportes náuticos o una jornada al aire libre.

Recorrer la Reserva Natural Laguna Salada Grande y descubrir los ambientes de humedal y talar.

Conocer la Laguna Los Horcones , otro punto elegido para la pesca y el contacto con la naturaleza.

Explorar el Museo Histórico del Tuyú para comprender la historia local y la identidad del antiguo pago.

Caminar por el casco urbano y observar construcciones vinculadas a los primeros años del pueblo.

Hacer recorridos rurales por caminos de campo y parajes cercanos.

Probar gastronomía regional, especialmente platos asociados a la tradición bonaerense y criolla.

La gran ventaja de Madariaga es que no obliga a correr. Su atractivo está justamente en lo contrario: bajar el ritmo, mirar el paisaje y disfrutar de una experiencia simple pero auténtica.

Cómo llegar a General Madariaga desde Buenos Aires

General Madariaga se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje puede realizarse en auto por los corredores que conectan con la Costa Atlántica, combinando la Autovía 2 con rutas provinciales, o mediante accesos vinculados a la Ruta Provincial 11 y la Ruta Provincial 74, especialmente para quienes llegan desde Pinamar, Villa Gesell o Cariló.

Antes de visitar lagunas o zonas rurales, conviene consultar el estado de los caminos, ya que algunos accesos pueden incluir tramos de tierra o mejorados, especialmente después de días de lluvia.

Un refugio bonaerense para descansar entre historia, lagunas y campo

General Madariaga es uno de esos destinos que sorprenden porque no necesitan grandes artificios para conquistar al visitante. Tiene historia, identidad gaucha, lagunas, humedales, museos, caminos rurales y una tranquilidad difícil de encontrar en otros puntos turísticos.

Su pasado ligado al Tuyú, al ferrocarril, a las estancias y a la fundación del antiguo Pueblo Divisadero le da profundidad a una escapada que no se limita al descanso. Visitar Madariaga es también descubrir una parte menos obvia de Buenos Aires, donde la cultura rural sigue presente y el paisaje invita a desconectar de verdad.