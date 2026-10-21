El pueblo donde nació Marcelo Tinelli y se corre una maratón desde hace 28 años: tiene un parque con lago, puente colgante y le dicen “la ciudad de las palmeras”

La última participación del conductor de 66 años en la Maratón fue en 2024. Foto: Presente Noticias

En el interior de la provincia de Buenos Aires existe un destino que combina naturaleza, historia y una fuerte tradición deportiva. Se trata de Bolívar, la ciudad natal de Marcelo Tinelli, conocida por sus espacios verdes, sus calles arboladas y una maratón que cada año convoca a corredores de diferentes lugares del país.

Apodada “la ciudad de las palmeras”, Bolívar conserva el encanto de las localidades del interior bonaerense y ofrece atractivos para quienes buscan descansar, pasear al aire libre y descubrir nuevos lugares. Entre ellos sobresale el Parque Municipal Las Acollaradas, un espacio recreativo que cuenta con una laguna, un pintoresco puente colgante y sectores especialmente preparados para disfrutar en familia.

Además, su identidad está vinculada con la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli, una competencia que nació en 1998 como homenaje al padre del reconocido conductor de televisión y que se transformó en uno de los acontecimientos deportivos más representativos de la localidad.

La ciudad cuenta con un amplio espacio verde para realizar todo tipo de actividades. Foto: Tripadvisor

Dónde queda Bolívar, la ciudad natal de Marcelo Tinelli: qué lugares visitar

San Carlos de Bolívar se encuentra en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Bolívar. Entre sus principales vías de acceso, se encuentran las Rutas Nacionales 205 y 226 y la Ruta Provincial 65, que permiten llegar desde diferentes puntos de la región.

Uno de sus mayores atractivos turísticos es el Parque Municipal Las Acollaradas, considerado uno de los espacios recreativos emblemáticos de la ciudad. Su paisaje está dominado por una amplia arboleda y una laguna con una glorieta a la que se accede mediante un puente colgante, uno de los rincones más pintorescos del predio.

Según la información oficial de la Municipalidad, el parque cuenta con diferentes instalaciones y sectores para la recreación. Entre sus principales atractivos se destacan:

Glorieta y puente colgante : uno de los paisajes característicos del parque, ideal para pasear y tomar fotografías.

Juegos infantiles y espacios verdes: alternativas para disfrutar de una jornada al aire libre.

Parrillas y hornos de barro públicos : instalaciones destinadas a los encuentros familiares.

Pista de atletismo y sectores deportivos : espacios para realizar actividad física.

Laberinto y plaza de la salud: otras propuestas recreativas dentro del predio.

El distrito queda ubicado a 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Presente Noticias

El municipio también menciona instalaciones acuáticas, cuya disponibilidad conviene consultar antes de viajar. Pero el recorrido turístico no termina allí: en el centro de Bolívar se encuentran el Centro Cívico, el Cine Avenida, el histórico Teatro Coliseo Español y el Museo Municipal Florentino Ameghino, alternativas que permiten conocer parte de la vida cultural y patrimonial de la localidad.

Estos espacios, junto con su oferta gastronómica y su calendario de acontecimientos culturales, hacen que Bolívar resulte una opción para organizar una escapada de fin de semana.

La historia de la Maratón Dino Hugo Tinelli, la competencia que homenajea al padre del conductor

Uno de los acontecimientos que identifica a Bolívar es la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli, cuya primera edición se realizó el 17 de abril de 1998. La carrera lleva el nombre del padre de Marcelo Tinelli y con el paso de los años, se convirtió en una tradición deportiva de la comunidad.

La iniciativa contó con el acompañamiento del conductor y permitió que atletas nacionales e internacionales recorrieran las calles de su ciudad natal. Su importancia trasciende la competencia: también representa una oportunidad para recibir visitantes y promover la actividad turística y comercial local.

La prueba principal tiene una extensión de 10 kilómetros, aunque también existe una modalidad participativa para quienes prefieren caminar o correr distancias más cortas.

La competencia deportiva se realiza durante el mes de octubre de cada año. Foto: Presente Noticias

Como referencia, la edición número 27 está programada para este sábado 24 de octubre con largada desde el Centro Cívico a las 17. El programa contempla dos recorridos:

10 kilómetros competitivos : un circuito que atraviesa diferentes avenidas y sectores emblemáticos de Bolívar, incluido el Parque Las Acollaradas.

3,5 kilómetros participativos: una correcaminata por calles céntricas destinada a personas que desean sumarse sin competir por tiempos.

De acuerdo con la programación oficial, la jornada también incluirá actividades para acompañantes y turistas, como propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y espectáculos.

De esta manera, Bolívar combina el atractivo de sus paisajes con una historia ligada a Marcelo Tinelli y una tradición deportiva que se mantiene desde hace 28 años. Un destino que invita a descubrir el interior bonaerense más allá de los circuitos turísticos tradicionales.