Así es el refugio familiar de Marcelo Tinelli en Palermo: 530 metros cuadrados, sectores diferenciados y hasta un bar privado

Marcelo Tinelli. Foto: Instagram

Marcelo Tinelli tiene una de las casas más llamativas de Palermo. El conductor vive en un amplio departamento que ocupa un piso entero y que se destaca por sus grandes dimensiones, sus ventanales y un ambiente muy particular: un bar privado.

La propiedad tiene alrededor de 530 metros cuadrados, aunque originalmente no era una única vivienda. Según se supo con el paso del tiempo, el conductor compró dos departamentos y decidió unirlos para convertirlos en un solo hogar, con espacios amplios y sectores diferenciados.

Así es la casa de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram/marcelotinelli

Una casa para toda la familia Tinelli

El resultado de la unión de la familia Tinelli es una propiedad de grandes dimensiones, con seis dormitorios y seis baños, además de distintos ambientes destinados a la vida cotidiana y a las reuniones.

La distribución permite mantener separadas las áreas más privadas de los espacios comunes. Según trascendió, incluso hay sectores destinados a Marcelo y otros utilizados por sus hijos.

Uno de los puntos que más llama la atención son los grandes ventanales que recorren distintos ambientes. Además de aportar luz natural, permiten disfrutar de una vista abierta de Buenos Aires.

Así es el departamento de Marcelo Tinelli. Video: Instagram/marcelotinelli

El detalle que llama la atención: un bar privado

En el interior predominan los tonos neutros, especialmente grises, blancos y negros. Espejos de gran tamaño, cuadros y arañas de cristal completan la decoración de algunos de los principales ambientes.

El living es uno de los espacios centrales del departamento y cuenta con una amplia mesa para compartir comidas y reuniones familiares. Pero, sin dudas, uno de los rincones más particulares es el bar privado que está instalado en uno de los rincones del hogar.

El sector cuenta con una barra y estanterías para guardar bebidas y fue mostrado en distintas oportunidades por el conductor a través de sus redes sociales. La vivienda también apareció parcialmente en algunas publicaciones de Tinelli y en escenas de “Los Tinelli”, el reality que mostró distintos aspectos de la vida cotidiana de la familia.

Así es la casa de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram/marcelotinelli

Así, el departamento combina grandes espacios, privacidad y sectores pensados para recibir invitados, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires.

Los amplios ambientes, ventanales y detalles que tiene la propiedad

Uno de los aspectos que más se destacan del departamento es la amplitud de sus ambientes. Al tratarse de dos unidades que fueron unificadas, el hogar cuenta con diferentes sectores que permiten distribuir la vida cotidiana, mantener cierta privacidad y, al mismo tiempo, disponer de espacios cómodos para reuniones familiares o con amigos.

Los grandes ventanales son protagonistas en distintos ambientes y permiten que la luz natural ingrese durante buena parte del día. Además, ofrecen una vista abierta de Buenos Aires, uno de los atractivos de la propiedad por su ubicación en Palermo.

En cuanto a la decoración, Tinelli eligió una estética moderna en la que predominan los tonos neutros, principalmente blanco, gris y negro. A esto se suman espejos de grandes dimensiones, cuadros y distintos objetos decorativos que le dan personalidad a los ambientes.

Así es la casa de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram/marcelotinelli

El living es uno de los espacios más importantes del departamento. Se trata de un ambiente amplio, con una mesa de grandes dimensiones que funciona como punto de encuentro para comidas y reuniones. La distribución también permite conectar este sector con otros espacios sociales de la vivienda.

De esta manera, la propiedad combina sectores familiares con otros especialmente preparados para recibir invitados, mientras que los distintos ambientes y la distribución de los espacios aprovechan las dimensiones que tiene el piso completo.