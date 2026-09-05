comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El día que Rodrigo chicaneó al papá de Tini Stoessel en la cara de Tinelli: qué le dijo

Un antiguo fragmento volvió a circular en las redes sociales y dejó al descubierto a Alejandro Stoessel. Cuál fue el comentario que volvió a encender las alarmas de los usuarios.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Rodrigo y la inesperada chicana al papá de Tini Stoessel frente a Tinelli
Rodrigo y la inesperada chicana al papá de Tini Stoessel frente a Tinelli Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El escándalo no para de crecer entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, quienes están distanciados debido a que ella le reclamó todo su patrimonio luego de haber realizado una auditoría que reveló lo peor: no es dueña de su dinero, su imagen o sus discos. Esta vez, se viralizó un viejo video de Rodrigo “El Potro” Bueno que apuntaba directamente al productor.

Durante una canción realizada durante un programa viejo de Videomatch, El Potro pronunció una frase que el cantante a Alejandro Stoessel, generando -en su momento- risas de todo el estudio. Fiel a su estilo espontáneo y descontracturado, el cantante de cumbia cordobés realizó una improvisación que incluyó una chicana hacia el productor: “Espero que Stoessel mate al cocodrilo que tiene en el bolsillo”. Esta expresión refresca la frase popular que se emplea para describir a una persona considerada demasiado cuidadosa con el dinero o poco dispuesta a gastar.

Rodrigo y la inesperada chicana al papá de Tini Stoessel frente a Tinelli. Fuente: X

El comentario surgió en medio de una improvisación y, en aquel momento, fue tomado como una de las tantas ocurrencias que caracterizaban las presentaciones públicas de Rodrigo. Sin embargo, hoy en día y con los dichos de la propia Tini, la frase toma otro color totalmente distinto.

A partir de la viralización, algunos internautas comenzaron a preguntarse, en tono especulativo, si Rodrigo podría haber sabido algo que en aquel momento el público desconocía.

Contenido Recomendado

Tini Stoessel habló sobre el escándalo familiar y aseguró que tiene bloqueados a sus padres:“No estoy loca”

Tini Stoessel habló sobre el escándalo familiar y aseguró que tiene bloqueados a sus padres: “No estoy loca”

Tini Stoessel habló en medio del conflicto con su papá y dejó un contundente mensaje:“Estoy más firme que nunca”

Tini Stoessel habló en medio del conflicto con su papá y dejó un contundente mensaje: “Estoy más firme que nunca”

Qué significa “tener un cocodrilo en el bolsillo”

La frase utilizada por Rodrigo tiene un significado coloquial. Decir que alguien tiene “un cocodrilo en el bolsillo” equivale a señalar que es muy cuidadoso con su dinero o que le cuesta gastar. Por eso, el comentario del cantante hacia Alejandro Stoessel puede entenderse como una broma relacionada con su supuesta actitud frente al dinero.

El particular sentido de la expresión hizo que el fragmento resultara llamativo incluso años después, especialmente porque las redes sociales suelen recuperar viejos videos y reinterpretarlos a partir de acontecimientos actuales.

Tini y Alejandro Stoessel. Foto: x

Qué contó Tini sobre el vínculo con sus padres

Además de estar enfrentada por una cuestión económica, el conflicto de Tini y sus padres va mucho más allá, ya que ellos ejercían un control constante sobre ella durante toda su vida.

Al respecto, Ángel De Brito fue claro: “Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo”, afirmó.

Tini Stoessel en su show "Futttura".
Tini Stoessel en su show "Futttura". Foto: Instagram Tini Stoessel

Entre los ejemplos mencionados apareció incluso una situación relacionada con los automóviles y los acuerdos comerciales. “Tini nunca pudo tener un auto. Ellos todos tenían auto. Le metían un canje y ella decía que no quería agradecer autos en sus redes. La respuesta que recibía era: ‘pero si vos no estás nunca’”, contó De Brito.

Tini StoesselMarcelo TinelliTelevisiónFarándula
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro:estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo

    La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro: estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Juez informó un patrimonio de $443 millones, con cinco propiedades y US$30.000 en efectivo

Luis Juez informó un patrimonio de $443 millones, con cinco propiedades y US$30.000 en efectivo

Javier Milei reúne a su Gabinete este lunes en Casa Rosada con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes principales

Malvinas:la ruta comercial con Chile que reaviva una histórica tensión en el Atlántico Sur

El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas:cómo se proyecta la futura sesión en Diputados y el Senado

Economía

El final de 20 sucursales:se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos

El final de 20 sucursales: se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos

Oficial y confirmado:cuánto cobran los choferes de colectivo en septiembre con aumento y viáticos

ANSES activa nuevos pagos esta semana:qué DNI cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

ANSES confirmó el aumento de la PUAM para septiembre 2026:cuánto queda con el bono

Internacionales

Operación Statewide Shield:cuáles serán los próximos pasos tras localizar a 163 menores

Operación Statewide Shield: cuáles serán los próximos pasos tras localizar a 163 menores

Túnel de Agua Negra:cómo funciona la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Un avión de Amazon Air se salió de pista y se incendió en el Aeropuerto de Miami:al menos 5 muertos

Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias:ofrecen alojamiento, comidas y transporte en un destino soñado de la Patagonia austral