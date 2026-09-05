El día que Rodrigo chicaneó al papá de Tini Stoessel en la cara de Tinelli: qué le dijo

Rodrigo y la inesperada chicana al papá de Tini Stoessel frente a Tinelli Foto: Captura

El escándalo no para de crecer entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, quienes están distanciados debido a que ella le reclamó todo su patrimonio luego de haber realizado una auditoría que reveló lo peor: no es dueña de su dinero, su imagen o sus discos. Esta vez, se viralizó un viejo video de Rodrigo “El Potro” Bueno que apuntaba directamente al productor.

Durante una canción realizada durante un programa viejo de Videomatch, El Potro pronunció una frase que el cantante a Alejandro Stoessel, generando -en su momento- risas de todo el estudio. Fiel a su estilo espontáneo y descontracturado, el cantante de cumbia cordobés realizó una improvisación que incluyó una chicana hacia el productor: “Espero que Stoessel mate al cocodrilo que tiene en el bolsillo”. Esta expresión refresca la frase popular que se emplea para describir a una persona considerada demasiado cuidadosa con el dinero o poco dispuesta a gastar.

Rodrigo y la inesperada chicana al papá de Tini Stoessel frente a Tinelli. Fuente: X

El comentario surgió en medio de una improvisación y, en aquel momento, fue tomado como una de las tantas ocurrencias que caracterizaban las presentaciones públicas de Rodrigo. Sin embargo, hoy en día y con los dichos de la propia Tini, la frase toma otro color totalmente distinto.

A partir de la viralización, algunos internautas comenzaron a preguntarse, en tono especulativo, si Rodrigo podría haber sabido algo que en aquel momento el público desconocía.

Qué significa “tener un cocodrilo en el bolsillo”

La frase utilizada por Rodrigo tiene un significado coloquial. Decir que alguien tiene “un cocodrilo en el bolsillo” equivale a señalar que es muy cuidadoso con su dinero o que le cuesta gastar. Por eso, el comentario del cantante hacia Alejandro Stoessel puede entenderse como una broma relacionada con su supuesta actitud frente al dinero.

El particular sentido de la expresión hizo que el fragmento resultara llamativo incluso años después, especialmente porque las redes sociales suelen recuperar viejos videos y reinterpretarlos a partir de acontecimientos actuales.

Tini y Alejandro Stoessel. Foto: x

Qué contó Tini sobre el vínculo con sus padres

Además de estar enfrentada por una cuestión económica, el conflicto de Tini y sus padres va mucho más allá, ya que ellos ejercían un control constante sobre ella durante toda su vida.

Al respecto, Ángel De Brito fue claro: “Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo”, afirmó.

Tini Stoessel en su show "Futttura". Foto: Instagram Tini Stoessel

Entre los ejemplos mencionados apareció incluso una situación relacionada con los automóviles y los acuerdos comerciales. “Tini nunca pudo tener un auto. Ellos todos tenían auto. Le metían un canje y ella decía que no quería agradecer autos en sus redes. La respuesta que recibía era: ‘pero si vos no estás nunca’”, contó De Brito.